LIVE MN - Milan-Spezia (1-2) - Sconfitta che brucia!

Clamoroso a San Siro. Lo Spezia vince 2-1 in rimonta allo scadere, sorprendendo il Milan che era passato in vantaggio nel primo tempo con Leao. Rossoneri male, malissimo nella ripresa, ma quanto pesa l'errore incredibile del direttore di gara, che al 92esimo cancella la rete di Messias fischiando un improbabile vantaggio ai rossoneri. Un errore che pesa e che rischia di compromettere la stagione dei rossoneri.

96' Fischio finale: lo Spezia espugna San Siro.

95' GOL DELLO SPEZIA! Ripartenza degli ospiti e pallone per Gyasi, che si presenta a tu per tu con Maignan e non sbaglia.

94' Angolo per il Milan: cross in mezzo, tocco sporco e pallone che sbatte sulla traversa.

93' Punizione per il Milan: tiro di Ibrahimovic e parata di Provedel.

92' CLAMOROSO! Messias segna il gol del 2-1 ma l'arbitro non aspetta, fischia un vantaggio per il Milan e stoppa il gioco! Da non credere!

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Ibrahimovic ha una grande occasione, ma non riesce ad angolare: girata e tiro centrale, nessun problema per Provedel.

84' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, nessun problema per i difensori dello Spezia, che allontanano la minaccia.

83' Sostituzione per il Milan: Rebic prende il posto di Leao.

82' Occasionissima per lo Spezia con Kovalenko, che calcio debolmente favorendo l'intervento di Maignan. Ma che brivido!

81' Corner per il Milan: altro cross sul primo palo, altra occasione da angolo sprecato dai rossoneri.

79' Altra sostituzione per lo Spezia: fuori Maggiore, entra Kovalenko.

77' Cambio per lo Spezia: Ferrer al posto di Reca.

73' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, libera la difesa dello Spezia.

70' Doppio cambio per il Milan: fuori Florenzi e Diaz, entrano Calabria e Giroud.

69' Cross dalla sinistra di Leao e colpo di testa di Messias, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

68' Milan in difficoltà, lo Spezia insiste. Amian ci prova da fuori, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Maignan.

65' Ammonizione per Maggiore.

64' GOL DELLO SPEZIA! Azione manovrata degli ospiti, pallone dentro e tap-in facile di Agudelo, che non lascia scampo a Maignan.

63' Lo Spezia ci prova con Erlic, ma il suo colpo di testa su assist dalla sinistra finisce alto.

62' Cartellino giallo per Gabbia.

61' Azione personale di Messias, che poi ci prova dalla lunga distanza: pallone alto sopra la traversa.

60' Che brivido per il Milan! Maignan salva i rossoneri. Sull'angolo successivo, lo stesso portiere francese respinge con i pugni.

59' Sostituzione per lo Spezia: fuori Manaj, dentro Agudelo.

58' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dello Spezia.

57' Cambio per il Milan: Messias prende il posto di Saelemaekers.

56' Palla-gol per il Milan. Leao apparecchia per Saelemaekers, che calcia di prima intenzione trovando sulla sua strada un Provedel super.

55' Ripartenza del Milan, che va al tiro con Ibrahimovic: il pallone esce non di molto.

54' In questa fase il match è abbastanza "bloccato".

50' Il Milan prova a riversarsi nella metà campo avversaria.

45' Tutto è pronto: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si riparte con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Bel Milan nei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol di Leao al tramonto del primo tempo. I rossoneri sprecano tantissime occasioni (Theo sbaglia anche un rigore), sbattendo più e più volte su un ottimo Provedel, portiere dello Spezia. Il vantaggio, dunque, è meritato.

46' Fine primo tempo.

45' GOL GOL GOOOLLL!!! LEAO!!! Lancio di Krunic per il portoghese, che si presenta davanti a Provedel e lo batte con un pallonetto.

44' ERRORE DI THEO!!! Il francese spiazza il portiere ma calcia sul fondo.

43' Il direttore di gara va a vedere le immagini e assegna il rigore. Ammonito Provedel.

42' Errore di Provedel, che sbaglia il controllo e poi stende Leao con un calcione: interviene il VAR.

41' Calcio d'angolo per il Milan: traversone sul primo palo, spizzata di Gabbia e pallone che sfila.

40' Un'altra grande parata di Provedel, stavolta su Saelemaekers: sinistro a giro del belga e bella risposta del portiere dello Spezia.

38' Il Milan continua a macinare gioco, ma non riesce a sfondare.

34' Calcio d'angolo per il Milan: cross direttamente tra i guantoni di Provedel.

32' Ammonizione per Kiwior.

30' Subito dall'altra parte. Ibrahimovic ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

29' Palla gol per lo Spezia con Reca, che si presenta in area a calcia: Maignan si oppone. Che brivido!

27' Ancora un'occasione, stavolta con Ibra: destro dello svedese e parata di Provedel.

24' Altra occasione per il Milan. Saelemaekers serve Leao, che tira di prima intenzione dal limite ma non inquadra la porta.

22' Cartellino giallo per Kalulu.

21' Doppia chance per il Milan, prima con Saelemaekers, che viene murato, poi con Ibrahimovic, che calcia forte ma spara alto.

19' Ammonizione per Gyasi.

17' Corner per il Milan: pallone dentro, libera la difesa dello Spezia.

16' Palla gol per il Milan. Leao salta un avversario, entra in area e calcia col sinistro, ma Provedel fa una grandissima parata.

11' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Gabbia e pallone che finisce alto sopra la traversa.

10' Milan tutto nella metà campo dello Spezia.

6' Il Milan prova a prendere in mano le redini del match.

2' Prima occasione per il Milan: Diaz allarga per Leao che si accentra dalla sinistra e prova il destro a giro, pallone fuori di poco.

1' Inizia il match!!!

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo bianco per lo Spezia.

Amici di MilanNews.it, benvenuti San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano lo Spezia nella 22esima giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, CAstillejo, Giroud, Rebic, Maldini, Messiasi, Di Gesù, Stanga. All.: Pioli.

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Bastoni, Kiwior, Maggiore, Gyasi, Verde, Manaj. A disp.: Zoet, Zovko, Sala, Kovalenko, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Strelec, Bertola. All.: Thiaho Motta.