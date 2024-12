live mn Milan-Stella Rossa (1-0): Abraham spreca la palla del raddoppio

53' | Abraham spreca la palla del possibile 2 a 0 per il Milan. L'attaccante inglese, infatti, con la porta praticamente spalancata, ha colpito la schiena dell'avversario che con astuzia si è alzato di scatto per deviare in calcio d'angolo al conclusione a botta sicura del 90 rossonero.

50' | Inizio di secondo tempo a tinte biancorosse quello di San Siro. La Stella Rossa sta infatti cercando di reagire immediatamente, con la difesa del Milan decisamente in apprensione.

49' | Ancora Stella Rossa, questa volta con Silas, il cui tiro cross ha attraversato pericolosamente tutta l'area di rigore del Milan.

46' | Occasione Stella Rossa con Mimovic vicino al pareggio. Bravo Maignan a rimanere in posizione ed evitare di farsi sorprendere sul proprio palo.

45' | Si riparte a San Siro.

Cambio nella Stella Rossa. Fuori Milson, dentro Ivanic

------

Fine primo tempo a San Siro con il Milan in vantaggio 1 a 0 sulla Stella Rossa di Belgrado. Fino a questo momento decisivo il gol di Rafael Leao, che con una grande rete è riuscito a sbloccare una situazione che poteva diventare (molto) complicata per la formazione di Paulo Fonseca, che nell'arco di pochissimi minuti ha perso per infortunio prima Loftus-Cheek e poi Alvaro Morata.

------

45' + 3' | Fine primo tempo a San Siro.

45' + 2' | Grandissima giocata di Leao, che con un tocco geniale ha trovato in profondità Tammy Abraham, la cui conclusione è stata però respinta dal portiere avversario in calcio d'angolo. Dagli sviluppi del calcio d'angolo seguente, Fofana ha nuovamente sporcato i guanti di Gutesa che ha spedito la palla alta sopra la traversa.

45' | 3 minuti di recupero.

44' | Ammonizione ingenua per Theo Hernandez, punito per non aver buttato fuori dal campo il secondo pallone che era entrato irregolarmente in campo.

42' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Gol meraviglioso di Rafael Leao nella sua totalità, stop e conclusione. Nota di merito anche per l'assist di Fofana.

40' | Momento favorevole alla Stella Rossa, con il Milan che invece sembrerebbe aver accusato il doppio infortunio.

32' | Gil Manzano ha estratto un giallo per parte alla mezz'ora di gioco. Krunic per la Stella Rossa e Musah per il Milan, entrambi per proteste.

31' | Ancora Tammy Abraham, questa volta direttamente da calcio di punizione. Buon approccio quello dell'attaccante inglese alla partita.

30' | A pochi secondi dalla sua entrata in campo, Tammy Abraham si è subito reso pericoloso con un inserimento dentro l'area di rigore che l'ha visto staccare di testa non trovando però la porta avversaria.

28' | Altri problemi nel Milan. Fuori Morata, dentro Abraham.

27' | Ecco il cambio nel Milan. Fuori Loftus-Cheek, dentro Chukwueze.

25' | Problemi nel Milan, con Loftus-Cheek costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Al suo poto pronto ad entrare Chukwueze.

17' | Doppia grande occasione per la Stella Rossa dopo una serie di errori nell'area di rigore. Pericoloso il 17enne Maksimovic, la cui conclusione si è stampata sulal traversa della porta difesa da Maignan.

13' | Gutesa nega il gol del vantaggio a Rafael Leao. Intervento miracoloso quello dell'estremo difensore serbo sul 10 rossonero, che dopo una falcata delle sue ha cercato di superare l'avversario incrociando la conclusione sul palo lontano.

8' | Il primo tiro della partita è del Milan. Reijnders, particolarmente ispirato in questo inizio di stagione, ci ha provato dalla trequarti con un tiro potente ma centrale, bloccato da Gutesa senza troppi problemi.

7' | Tentativo coraggioso di Spajic che ha lasciato partire una conclusione di destro dopo una leggerezza del Milan in fase di costruzione.

6' | Ottima costruzione del Milan da sinistro verso destra, con Calabria che indisturbato al limite dell'area di rigore serba ha provato una conclusione che si è però spenta alta sopra la traversa.

1' | È cominciata Milan-Stella Rossa.

------

È tempo di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo la polemica sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A Enilive, il Diavolo cercherà di rialzare la testa già a partire da questa sera contro i serbi della Stella Rossa per alimentare le speranze di rientrare nelle prime 8 della competizione, che significherebbe ottavi di finale diretti senza passare per i playoff.

A fronte di questo, quella di San Siro si prospetta essere una partita ricca di emozioni e colpi di scena, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Stella Rossa, 6ª giornata della League Phase di Champions League:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Silas, Maksimovic, Felicio Milson; Ndiaye. A disp. M. Ilic, Glazer, Ivanic, Kanga, Katai, Bruno Duarte, Dalcio Gomes, Rodic, Lekovic, L. Ilic, Drkusic, Radonjic. All. Vladan Milojevic.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano (Spagna).

ASSISTENTI: Barbero e Nevado (Spagna).

IV UOMO: Hernandez Maeso (Spagna).

VAR: Soto Grado (Spagna).

AVAR: Brand (Germania).