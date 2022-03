LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): ritmi alti al "Maradona"

© foto di Nicholas Reitano

26' Bella palla di Bennacer per Leao, che in posizione centrale resiste al fallo dell'avversario e poi prova il tiro da lontano: conclusione precisa ma leggibile per Ospina.

25' Ancora a terra Giroud per il duro intervento del difensore senegalese. Taglio profondo alla caviglia per il centravanti francese, davvero esagerato il fallo di Koulibaly.

24' Ottimo intercetto di Calabria che poi comanda il contropiede a tuttocampo: arrivato al limite dell'area poi sbaglia il passaggio per Leao. Al termine dell'azione giallo per Kulibaly per un brutto fallo precedente su Giroud.

21' Magia di Leao che fa tunnel a Di Lorenzo e supera Politano, poi perde il successivo contrasto con un difensore partenopeo.

20' Incursione Osimhen premiata da Di Lorenzo: il nigeriano prova il tiro secco sul primo palo, palla al lato. Maignan era in controllo.

19' Milan vicinissimo al gol su angolo, miracolo di Ospina sulla linea su colpo di testa di Messias. Poi Orsato fischia un fallo che i giocatori non campo non capiscono.

18' Theo prova a sfondare a sinistra, supera un avversario e poi conquista un angolo.

16' Leao si libera di un avversario a sinistra, poi prova l'uno due con Kessie: la palla purtroppo gli rimane indietro e l'azione non si concretizza.

14' Orsato continua a redarguire Pioli, questa volta reo di aver lasciato di qualche metro l'area tecnica.

13' Osimhen scappa sulla fascia, poi grande chiusura di Tomori e Kalulu in velocità.

10' Politano prova la botta da fuori, Tomori lo mura con un grande intrvento in scivolata.

9' Milan che prova a riordinare le idee dopo questo episodio negativo.

7' Ammonito Pioli per proteste dopo l'incredibile penalty non concesso.

6' Dal replay è netto il fallo di Koulibaly su Bennacer. Incredibile Orsato.

5' Uno due al limite dell'area tra Giroud e Bennacer: l'algerino sfugge a Koulibaly che lo atterra in area. Orsato sembra poter dare rigore, poi ci ripensa. Grandi proteste dei rossoneri.

4' Avventura offensiva di Koulibaly che viene servito sulla fascia destra rossonera: cross in mezzo, allontana Kalulu.

3' Ottimo intervento difensivo di Leao su Politano, poi Fabian Ruiz interrompe il contropiede del portoghese. Ritmi alti in questo avvio.

2' Pallone in mezzo di Di Lorenzo per Osimhen, che cerca il tacco per il compagno a rimorchio. Messias spazza in angolo. Da corner schema partenopeo, calcio al volo di Rrahmani che termina alto.

1' Fischio di Orsato, si comincia. Primo pallone per il Napoli.

- Ingresso in campo per le due squadre: maglia rossonera per il Milan, divisa azzurra home classica per il Napoli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al "Maradona"! È una serata davvero importante, si sfidano Milan e Napoli in un match d'alta classifica: entrambe a 57 punti, entrambe ad una lunghezza dall'Inter capolista, entrambe con tanta voglia di fare la storia. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questo match grazie alla nostra diretta testuale!

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

A disposizione: Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leão; Giroud.

A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Ballo-Tourè, Díaz, Krunić, Saelemaekers, Castillejo, Maldini, Ibrahimovic, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.