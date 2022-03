LIVE MN - Napoli-Milan (0-1): Giroud sbanca il Maradona, rossoneri di nuovo in testa!

© foto di Nicholas Reitano

Il Milan vince un match importantissimo e lo fa con un gol da rapace di Olivier Giroud. Tre punti meritatissimi per i ragazzi di mister Pioli che hanno neutralizzato efficacemente tutte le velleità offensive dei partenopei. Prestazione di grande livello contro un avversario molto forte. E ora il Milan è di nuovo in testa alla classifica a 60 punti!

95' È FINITA! Il Milan vince il big match contro il Napoli e torna in testa alla classifica!

94' Kessie lotta come un leone alla bandierina.

94' Incredibile Saelemakers, a tu per tu con Ospina, con tutto il tempo del mondo, si fa parare il tiro a botta sicura. Incredibile. Incredibile.

93' Giallo per Florenzi. Altre scintille in campo.

92' Rebic a sinistra si smarca bene e va sul fondo: cross dal fondo per Ibra, Koulibaly intercetta.

91' Miracolo di Theo su Mertens in area di rigore, intervento fondamentale. Poi Rebic scappa in contropiede, Ounas lo trattiene: giallo per il giocatore del Napoli.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Saelemaekers prova a sfondare in area ma fa fallo su Mario Rui.

89' Ultimo cambio per il Milan: fuori Leao, dentro Ibrahimovic. Zlatan torna in campo dopo l'infortunio del 23 gennaio contro la Juventus.

88' Palla tagliata di Koulibaly dalla trequarti, grande uscita di Maignan ad anticipare Osimhen.

87' Si scalda Ibra.

86' Bomba di Theo Hernandez da posizione defilata, grande intervento di Ospina!! Occasione tirata fuori dal nulla dal francese.

85' Osimhen scappa veloce alle spalle della difesa, arriva a tu per tu con Maignan e tira forte: il portiere rossonero copre bene lo specchio e salva tutto.

84' Leao solo a sinistra punta Koulibaly e lo salta, poi perde palla sul raddoppio. Occasione da sfruttare meglio.

83' Ammonito Maignan per perdita di tempo.

83' Destro velenoso di Lozano da fuori: traiettoria pericolosa che esce di poco, Maignan guarda in controllo.

82' Doppio cambio per il Napoli: fuori Zielinski e Lobotka, dentro Lozano e Anguissa.

81' Fallo su Krunic, che cadendo blocca il pallone con la mano. Orsato punisce il tocco del bosniaco.

80' Doppio cambio per il Milan: escono Calabra e Messias, entrano Florenzi e Saelemaekers. La fascia da capitano va a Kessie.

79' Bennacer scippa palla a Mertens, che poi ritorna sull'algerino fallosamente. Orsato fischia, grandi proteste dei napoletani, molto nervosi in questo finale.

77' Osimhen se la prende con Theo senza motivo, il nigeriano molto nervoso. Scintille in campo. Orsato richiama e ammonisce entrambi. Il francese era diffidato, salterà l'Empoli sabato prossimo.

76' Cambio per il Napoli: fuori Fabian Ruiz, dentro Mertens.

75' Spalla a spalla in area di rigore fra Kalulu e Osimhen, ottimo intervento del francese che contiene l'attaccante e mette in angolo.

73' Ottima trama in attacco fra Leao, Rebic, Krunic e Kessie, con l'ivoriano che si libera per il tiro: deviato in angolo. Sul corner allontana la difesa del Napoli.

71' Osimhen controlla bene al limite dell'area, difende la palla e serve Elmas a rimorchio: il macedone ciancica il pallone, fuori.

69' Rischio di Kalulu su Osimhen in uscita, il francese se la cava comunque. Ora è il momento di alzare l'attenzione al massimo.

68' Cambi per il Milan: fuori Giroud e Tonali, dentro Rebic e Krunic.

67' Cambi per il Napoli: fuori Insigne e Politano, dentro Elmas e Ounas.

65' Contropiede Milan pericolosissimo con Giroud che infine prova il tacco per Messias: la giocata del francese viene intercettata. L'attaccante si è fatto male in quest'occasione, verrà sostituito. Per lui una distorsione alla caviglia.

64' Mario Rui va sul fondo a sinistra, Kalulu abile nell'allontanare il cross di piede.

63' Ancora Milan con tanta corsa e intensità, partita fisicamente importante dei rossoneri.

61' Occasione Milan con Leao e Theo che arano la fascia, poi il cross dal fondo del francese è intercettato da Koulibaly.

56' Occasione Milan da angolo, prima con Giroud e poi con Tomori, entrambi di testa: tutte e due le conclusioni però sono state smorzate, poi Ospina blocca facilmente.

55' Bennacer! Dribbling e tiro da fuori, bravo Ospina a respingere la conclusione velenosa dell'algerino.

54' Ancora Leao imprendibile a sinistra: ne salta due e mette in mezzo, ma in area Messias è in ritardo. Allontana Koulibaly.

52' Leao prova la progressione centrale, poi il tiro da fuori è deviato: facile per Ospina.

49' GGGOOOLLL GGGGOOLLLL GGGOOLLLL DEL MILAAAAANNN!!! OLIVIER GIROUD!! CHE ATTACCANTE!!! IL NUMERO 9 LA INSACCAAAA! Punizione Milan dalla trequarti, batti e ribatti in area, palla allontanata, Calabria arriva col tiro da fuori e Giroud in area lo corregge in porta!! Milan in vantaggio meritatamente!

47' Messias prova a sfuggire a Mario Rui sulla destra, il portoghese tocca in angolo. Corner che non porta a nulla.

46' Fischio di Orsato, comincia la ripresa. Primo pallone del secondo tempo per il Milan. Per ora nessun cambio nelle due squadre.

Primo tempo molto fisico e nervoso, con le due squadre che reclamano un rigore a testa: il primo è del Milan, con Bennacer atterrato in area da Koulibaly in modo netto. Poi è il turno dei padroni di casa, con un intervento dubbio di Tomori su Osimehn. Quarantacinque minuti a ritmi alti e molto fisici, ma per ora non ci sono state chiare occasioni da gol.

49' Fine primo tempo.

47' Osimhen in velocità largo a destra, Kalulu e Tomori lo tengono e allontanano in rimessa laterale.

45' Ci saranno quattro minuto di recupero.

44' Buona trama offensiva rossonera, con Calabria che viene liberato a destra per il cross: il traversone del terzino è fuori misura. Peccato, era una buona occasione.

41' Lancio lunghissimo di Maignan per Leao, per chiudere il portoghese serve il raddoppio dei difendenti napoletani.

40' Scontro in uscita tra Ospina e Giroud, entrambi in salto. Ammonito il centravanti del Milan.

38' Leao si mangia in velocità Di Lorenzo sulla fascia, arriva sul fondo e mette in mezzo: allontana con qualche difficoltà la difesa del Napoli. Che giocata del portoghese.

36' Giallo per Rrahmani che atterra fallosamente Theo lanciato in contropiede. Proteste di Spalletti, ma il fallo su Hernandez è netto.

34' Il Milan prova una transizione veloce con Bennacer che serve Calabria largo a destra: Davide sbaglia il controllo e perde l'abbrivio.

32' Intervento prezioso di Tomori su Osimhen, che si lascia cadere troppo facilmente.

30' Magia di Leao con la suola in mezzo a due, poi scarica per Tonali che tenta il tiro da fuori: conclusione altissima del numero 8 rossonero.

28' Recupera bene Theo a centrocampo su Insigne, poi parte Leao in contropiede: palla ancora a Theo sulla sinistra, cross deviato in angolo da un difensore.

26' Bella palla di Bennacer per Leao, che in posizione centrale resiste al fallo dell'avversario e poi prova il tiro da lontano: conclusione precisa ma leggibile per Ospina.

25' Ancora a terra Giroud per il duro intervento del difensore senegalese. Taglio profondo alla caviglia per il centravanti francese, davvero esagerato il fallo di Koulibaly.

24' Ottimo intercetto di Calabria che poi comanda il contropiede a tuttocampo: arrivato al limite dell'area poi sbaglia il passaggio per Leao. Al termine dell'azione giallo per Kulibaly per un brutto fallo precedente su Giroud.

21' Magia di Leao che fa tunnel a Di Lorenzo e supera Politano, poi perde il successivo contrasto con un difensore partenopeo.

20' Incursione Osimhen premiata da Di Lorenzo: il nigeriano prova il tiro secco sul primo palo, palla al lato. Maignan era in controllo.

19' Milan vicinissimo al gol su angolo, miracolo di Ospina sulla linea su colpo di testa di Messias. Poi Orsato fischia un fallo che i giocatori non campo non capiscono.

18' Theo prova a sfondare a sinistra, supera un avversario e poi conquista un angolo.

16' Leao si libera di un avversario a sinistra, poi prova l'uno due con Kessie: la palla purtroppo gli rimane indietro e l'azione non si concretizza.

14' Orsato continua a redarguire Pioli, questa volta reo di aver lasciato di qualche metro l'area tecnica.

13' Osimhen scappa sulla fascia, poi grande chiusura di Tomori e Kalulu in velocità.

10' Politano prova la botta da fuori, Tomori lo mura con un grande intrvento in scivolata.

9' Milan che prova a riordinare le idee dopo questo episodio negativo.

7' Ammonito Pioli per proteste dopo l'incredibile penalty non concesso.

6' Dal replay è netto il fallo di Koulibaly su Bennacer. Incredibile Orsato.

5' Uno due al limite dell'area tra Giroud e Bennacer: l'algerino sfugge a Koulibaly che lo atterra in area. Orsato sembra poter dare rigore, poi ci ripensa. Grandi proteste dei rossoneri.

4' Avventura offensiva di Koulibaly che viene servito sulla fascia destra rossonera: cross in mezzo, allontana Kalulu.

3' Ottimo intervento difensivo di Leao su Politano, poi Fabian Ruiz interrompe il contropiede del portoghese. Ritmi alti in questo avvio.

2' Pallone in mezzo di Di Lorenzo per Osimhen, che cerca il tacco per il compagno a rimorchio. Messias spazza in angolo. Da corner schema partenopeo, calcio al volo di Rrahmani che termina alto.

1' Fischio di Orsato, si comincia. Primo pallone per il Napoli.

- Ingresso in campo per le due squadre: maglia rossonera per il Milan, divisa azzurra home classica per il Napoli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al "Maradona"! È una serata davvero importante, si sfidano Milan e Napoli in un match d'alta classifica: entrambe a 57 punti, entrambe ad una lunghezza dall'Inter capolista, entrambe con tanta voglia di fare la storia. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questo match grazie alla nostra diretta testuale!

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

A disposizione: Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leão; Giroud.

A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Ballo-Tourè, Díaz, Krunić, Saelemaekers, Castillejo, Maldini, Ibrahimovic, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.