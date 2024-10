live mn Perugia-Milan Futuro (0-2): fine partita. Vittoria pesante per i rossoneri!

FINE PARTITA - Perugia-Milan Futuro 0-2. Il riscatto del Milan! Grande e pesante vittoria dei rossoneri di Bonera che conquistano la loro seconda vittoria del campionato, la prima in trasferta. Prestazione solida del Diavolo sia dal punto di vista del gioco che della mentalità: sale in cattedra Kevin Zeroli nel primo tempo che prima guadagna la punzione con cui Alesi sblocca la gara e poi raddoppia con una splendida rovesciata. A cavallo tra primo e secondo tempo il Perugia prova ad attaccare ma i rossoneri sono attenti e riescono a gestire in serenità, ma con grande determinazione, anche grazie a un super Raveyre che compie tre grandi parate. Ultimo posto abbandonato e mercoledì arriva il Pineto a Solbiate Arno.

92' RAVEYRE! Altra parata del portiere rossonero che respinge, ancora di piede, il tocco ravvicinato di Polizzi che aveva rubato il tempo alla difesa del Milan su un cross dalla sinistra

91' Fallaccio di Polizzi in ritardo su D'Alessio: giallo sacrosanto ma probabilmente il giocatore del Perugia meritava il rosso

90' Cinque minuti di recupero

88' Montevago travolge Longo e viene ammonito

84' Doppio cambio nel Perugia: dentro Bacchin e Polizzi, fuori Di Maggio e Giraudo

82' Situazione confusa in area rossonera con Sylla che commette due falli su due difensori rossoneri: Raveyre aveva comunque fatto suo il pallone. Proteste della panchina rossonera con un collaboratore di Bonera espulso

79' Ci prova Vos! Manovra ragionata che porta al tiro l'olandese: bella conclusione a giro che sfiora la traversa

72' GRANDE OCCASIONE! Una spizzata apre il campo al neo entrato Omoregbe che avanza verso Gemello ma poi viene neutralizzato dallo stesso portiere. Ottima occasione non sfruttata per il tris

67' Girandola di cambi. Nel Milan entrano Hodzic e Omoregbe, escono Liberali e Bartesaghi. Nel Perugia entra Ricci per Seghetti

65' Rischia un po' Raveyre sul colpo di testa di Angella: il francese è bravo a mettere una pezza in rimedio anticipando eventuali tap in avversari

58' Bella azione in contropiede del Milan con Liberali che offre a Fall, abile nel mettere fuori causa un difensore e nel segnare. Tutto annullato per fuorigioco che sembra molto dubbio

55' Si rialza il portiere francese: può continuare

54' Rimane a terra Raveyre, soccorso dallo staff rossonero

52' Doppio cambio per Bonera: escono Magni e Alesi, entrano D'Alessio e Vos

49' Il Milan deve reggere l'onda d'urto in questo avvio di ripresa: altro giallo per i rossoneri per Longo che interviene in ritardo. Poco prima ancora Raveyre sicuro con i pugni su un tiro di Di Maggio

46' Partenza arrembante del Perugia: Coubis commette fallo e viene ammonito

45' Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO - Perugia-Milan Futuro 0-2. Ottimo primo tempo per i rossoneri sia per il risultato che per l'atteggiamento. Dopo un inizio a ritmi lenti, Kevin Zeroli sale in cattedra. Il capitano si guadagna la punizione con cui Alesi stappa la partita e poi raddoppia con un grandissimo gol in rovesciata. Nell'ultimo quarto d'ora cresce il Perugia ma sbatte due volte su un fantastico Noah Raveyre. Il Milan c'è con la testa e ora deve completare l'opera anche nei secondi 45 minuti.

45' Due minuti di recupero!

44' ANCORA RAVEYRE! Super parata del portiere francese su Seghetti che aveva calciato a botta sicura

40' SUPER RAVEYRE! Grandissima parata su Mezzoni che si era fatto trovare libero sul secondo palo: il portiere francese ci arriva con il piede

39' Formisano non ci sta e opera già un doppio cambio: entrano Lisi e Sylla, escono Viti e Torrasi

36' Si accende la partita! Ci prova il Perugia con Seghetti dalla sinistra: Raveyre non si scompone e respinge con puntualità la conclusione avversaria

34' Continua ad attaccare il Milan, ancora una volta dalla destra: Fall prova la sponda dal secondo palo in mezzo all'area ma Longo non riesce a capitalizzare

27' GOOOOL DEL MILAAAAN! CHE RETE DI CAPITAN ZEROLI!!! IN ROVESCIATA!!! Ottimo schema da corner a liberare il tiro di Bartesaghi che viene ribattuto in qualche modo da Gemello. Sulla respinta Zeroli non ci pensa due volte e sfodera una rovesciata perfetta che batte il portiere avversario. 2-0 Milan in meno di mezz'ora!!

25' SFIORA LA DOPPIETTA ALESI! Buon cross dalla destra di Magni che trova l'inserimento a fari spenti sul secondo palo di Alesi che però non riesce a colpire bene a rete e tira alto

22' Prova a rispondere il Perugia da calcio d'angolo: esce bene Raveyre che poi rimane a terra insieme anche a un attaccante della squadra umbra

18' GOOOOOOL DEL MILAAAAN!!!! ALESI! I rossoneri passano su calcio di punizione e con un po' di fortuna: la traiettoria del numero 8 rossonero è deviata dalla barriera del Perugia e mette fuori gioco Gemello che non può nulla. Milan in vantaggio con il primo gol stagionale e tra i professionisti di Alesi!

17' Primo, ottimo, break di Zeroli che spacca in due il Perugia e si invola verso l'area: Viti lo atterra e si guadagna il primo giallo del match. Punizione importante per i rossoneri

15' Longo prova a entrare in partita con un'azione personale sulla destra: è lasciato solo e commette fallo

10' La prima grande occasione del match è per il Perugia! Magni allontana di testa sui piedi di Giraudo che in velocità e di prima intenzione, da fuori area, cerca l'angolo più lontano. Il suo rasoterra fischia a lato del palo. Rischio per i rossoneri

9' Ci prova Viti dalla distanza: si sbilancia al momento della conclusione e calcia totalmente fuori misura

4' Partenza veloce dei padroni di casa che provano subito a imporre il loro ritmo

1' Si comincia!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)

Assistenti: Tommaso Mambelli (Cesena) - Fabio Cantatore (Molfetta)

IV Uomo: Paolo Grieco (Ascoli Piceno)

- Le formazioni ufficiali della sfida:

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Mezzoni, Angella, Giraudo; Giunti, Bartolomei, Torrasi; Di Maggio; Seghetti, Montevago. A disp. Yimga, Albertoni, Leo, Bacchin, Matos, Palsson, Ricci, Lisi, Marconi, Agosti, Sylla, Squarzoni, Plaia, Plizzi, Souaré. All. Alessandro Formisano.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina; Alesi, Liberali, Fall; Longo. A disp.: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Dutu, D'Alessio, Sandri, Scotti, Omoregbe, Bonomi, Vos. All.: Daniele Bonera.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio Renato Curi di Perugia, dove fra poco meno di mezz'ora andrà in scena il Milan Futuro di Daniele Bonera, alla ricerca di una svolta dopo un inizio di stagione particolarmente complicato in Serie C. La formazione rossonera è infatti al momento ultima in classifica nel girone B, risultato sicuramente inaspettato dopo gli importanti investimenti fatti in estate per allestire la squadra.

Da capire se i ragazzi di Daniele Bonera saranno in grado di reagire e dimostrare di meritare la categoria, ma dall'altra parte c'è un Perugia che ha intenzione di dare continuità alla buona vittoria dell'ultimo turno contro l'Ascoli. Per questo motivo la partita di questa domenica si pronostica essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.