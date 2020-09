LIVE MN - Pioli: "I nostri obiettivi restano segreti. Tonali? Dategli tempo"

Amici di MilanNews.it, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Bologna. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.

Si aspettava Ibrahimovic già così pronto?

"Sì, perchè al di là di qualche piccolo contrattempo si è sempre allenato bene. Non solo Zlatan, ma tutta la squadra sta bene. Dobbiamo crescere, siamo solamente all'inizio, però la condizione è già buona".

Le è piaciuta la sua squadra?

"Abbiamo un'identità di gioco ben precisa, in cui i giocatori si riconoscono e che hanno piacere di interpretare durante la partita. Ci stimoliamo per cercare di crescere e dare il massimo, credo sia un aspetto molto importante".

Quando vedremo il miglior Tonali?

"E' arrivato solamente due settimane fa, come Brahim Diaz. Cambia il contesto, l'ambiente e ciò che si fa in campo. E' giusto che abbia il suo tempo per inserirsi bene, ma è intelligente e non credo che avrà problemi a farlo".

Ibra ha detto che gli obiettivi del Milan sono in alto, ma segreti. Li svela lei?

"Per il momento li teniamo segreti all'interno dello spogliatoio. Ne parleremo. L'obiettivo principale è quello di continuare a crescere e migliorare".

Quanto è cresciuto Calabria?

"Sta continuando sulla stessa strada intrapresa nel finale di campionato scorso. Ha reagito molto bene dal punto di vista mentale anche a qualche esclusione. E' un giocatore che sa stare in campo ed è partecipe".

Dove vede Brahim Diaz come posizione in campo?

"A me piace avere giocatori che possono occupare più posizioni, può giocare in tutte e tre le posizioni dietro alla punta. Deve capire bene il campionato, anche come ritmi, ma ci potrà dare una mano".

Quale aspetto le è piaciuto e quale invece non l'ha convinta?

"Mi ha convinto la squadra che ha creato per 70 minuti e mi ha convinto meno quando abbiamo smesso di giocare e tenuto la palla ferma. L'attenuante è che siamo solamente all'inizio della stagione e non è facile tenere il ritmo e l'atteggiamento mentale giusto per 90 minuti".

