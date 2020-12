LIVE MN - Pioli: "Ibra e Kjaer? Vediamo domani. Bennacer ha sentito una fitta dietro la gamba"

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di San Siro, dove tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà in conferenza nel post partita di Milan-Parma. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.

Come può migliorare Hauge?

"Per migliorare deve lavorare insieme alla squadra. Sta dimostrando qualità e non può fare altro che crescere".

Per crescere dovrà variare il proprio gioco Hauge?

"Ha determinate caratteristiche, è una domanda intelligente perchè dovrà provare a variare il suo dribbling. E' giovane, avrà tempo di migliorare".

E' un punto guadagnato o due punti persi?

"E' un pareggio positivo, è stato un grande merito della squadra non voler perdere a tutti i costi"..

Cosa sta succedendo a Rebic?

"Ante è stato efficace anche stasera, nell'occasione del pareggio di Theo poteva fare gol lui. Gli attaccanti vivono questi momenti".

E' soddisfatto della mentalità della sua squadra nel non voler mollare mai?

"Assolutamente sì, perchè è soprattutto nei momenti di difficoltà che la squadra non smette di credere ed è convinta fino alla fine".

Come stanno Ibra e Kjaer?

"Vediamo domani. Sono stati due infortuni muscolari. Vedremo se saranno disponibili per la prossima partita".

Come sta Bennacer?

"Ha sentito una fitta dietro la gamba, ha avuto purtroppo un infortunio muscolare. E' da valutare".

