LIVE MN - Pioli: "In avanti uno tra Rebic e Giroud, Ibra tornerà presto. Vogliamo scrivere la nostra storia in Champions"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nella sala della conferenze di Milanello dove tra pochi istanti Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia del match di Champions League di domani in casa del Liverpool. Grazie al nostro live testuale potrete seguire tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

Quando è cresciuto il Milan rispetto ad un anno fa?

"La crescita c'è stata rispetto all'anno scorso. Abbiamo lavorato tanto per migliorare, il nostro inizio di stagione dimostra che la squadra sa bene cosa deve fare. Il livello ora si alza, è una grande opportunità per dimostrare con possiamo giocare anche noi in questa competizione".

Quanto peserà l'assenza di Ibra?

"Zlatan sarebbe stato titolare, ma un'infiammazione al tendine può capitare. Speravamo potesse passargli il fastidio, ma così non è stato, è inutile correre rischi. Abbiamo valide alternative a Ibra, questi contrattempi fanno parte del calcio. Dovrò scegliere tra Rebic e Giroud, ma siamo coperti. Dispiace per Zlatan, ma tornerà presto".

Come ti senti ad esordire in Champions?

"Ci siamo preparati come sempre. Io conosco bene il Liverpool, ci siamo preparati bene. E' vero che in tanti non hanno mai giocato in Champions, ma noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Siamo tornati in Champions grazie alle nostre idee e al nostro calcio".

Giocare subito a Liverpool è un vantaggio?

"Non ci saranno partite facili in questo girone, le avversarie sono tutte competitive. Noi vogliamo scrivere la nostra storia in Champions, domani è una grande opportunità per noi. Grandissimo rispetto per il Liverpool, ma grande convinzione anche che possiamo fare bene".

Come sta Giroud?

"Lunedì era un po' giù, ora sta meglio però. Ovviamente non ha i 90' nelle gambe, ma sta bene ed è disponibile. Rebic arriva da una grande partita, chiunque giocherà si farà trovare pronto".

Contro la Lazio abbiamo pressato molto alto. Potrebbe fare lo stesso con noi anche il Liverpool?

"Dovremo essere intelligenti in campo. Il Liverpool è sempre aggressivo, non aspetta, dovremo essere bravi a saltare la loro pressione con il palleggio o con un lancio lungo. Serviranno giocate tecniche di alto livello".

- Fisce così la conferenza stampa di Pioli prima del Liverpool.