Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Monza-Milan, match terminato 4-2 per la squadra di casa.

13 gol subiti nelle ultime 8 partite...

"Era tanto che non prendevamo tanti gol così. Abbiamo commesso troppi errori, sbagliando in tutte le situazioni in cui si sono decise le cose".

Cosa ti aspettavi dal turnover?

"Mi aspetto una squadra pronta, determinata, attenta. Lo siamo stati fino all'interruzione, ma poi abbiamo commesso degli errori troppo gravi. L'inferiorità ci ha creato altri problemi. Poi l'abbiamo ripresa col cuore e la qualità, ma non siamo stati lucidi a difenderci meglio sul 2-2".

Che è successo a Leao?

"Leao doveva giocare, ieri aveva le casacche dei titolari, ma aveva ancora un po' di dolore al polpaccio e stamattina non se la sentiva di parlare dall'inizio".

Che responsabilità attribuisce a sé stesso?

"Tutte le responsabilità del mondo: sono io che scelgo i giocatori, la strategia, che faccio i cambi. Abbiamo commesso degli errori che di solito non commettiamo".

Meglio mettere prima i titolari?

"Sono i ragionamenti classici del post partita. Abbiamo giocato con lo stesso centrocampo di Napoli e con la stessa difesa di Napoli, a parte Thiaw. Giroud e Pulisic avevano bisogno di riposare".

La squadra pensava all'Europa League?

"Nononono, noi volevamo superare la Juve stasera. L'Europa League stasera non erano nelle nostre scelte. L'episodio decisivo è stata l'espulsione di Jovic che ci ha costretto a rimanere con poche energie alla fine".

Perché Thiaw?

"Non l'ho esposto, stava bene e poteva giocare dall'inizio".