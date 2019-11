LIVE MN - Pioli: "Piatek ha lavorato per la squadra. Rinforzo in attacco? A gennaio vedremo"

- termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Sul Milan del futuro che punterà più sulla qualità o più sull'equilibrio: "Credo che la qualità sia importantissima, ma credo che non si possa prescindere anche dagli equilbri. Più giocatori abbiamo nella metà campo offensiva e meglio è".

Su Bonaventura uno dei pochi giocatori forti del Milan: "Non credo che sia uno dei pochi giocatori forti a disposizione. Credo sia un giocatore forte ed è intelligente. Amo molto meno allenare i giocatori poco intelligenti. Sta bene e sta meglio, nel secondo tempo ha strappato un pochettino meno. Biglia ha giocato malgrado avesse avuto un problema abbastanza serio nei giorni scorsi".

Sui lati positivi: "E' la prestazione a darci morale e ci deve convincere che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Io e la squadra stiamo lavorando da 45 giorni, se fossimo al 10 agosto tutti direbbero che stiamo facendo un bel lavoro. Avvertiamo tutti il bisogno di vincere le partite e credo che la squadra abbia le possibilità di fare bene e non saranno partite facili. Questo difficile ciclo è terminato, ma Parma e Bologna non saranno trasferte facili. Se vogliamo passare un Natale migliore del momento attuale dobbiamo fare tanti punti".

Sul Napoli: "Sta cambiando tanto, è un avversario molto difficile da andare a prendere. Abbiamo lavorato molto sul cercare di essere compatti e sul cercare di essere aggressivi. Credo abbiamo fatto una buona gara, con qualche errore di troppo nel secondo tempo".

Se Piatek può aver bisogno di un turno di riposo: "Piatek sia questa domenica che domenica scorsa credo abbia lavorato bene per la squadra. Ha avuto delle situazioni per buttarla dentro e non c'è riuscito. Gli attaccanti vivono anche di questi momenti negativi in fase realizzativa, purtroppo. Vedremo che scelte fare in vista di domenica prossima".

Se si aspetta un rinforzo in attacco: "Da qua al mercato mancano ancora 4 partite. Io e la squadra dobbiamo rimanere concentrati su questo. Con la società il dialogo è continuo, a gennaio vedremo".

Sull'attacco che non riesce a produrre: "Dobbiamo concretizzare di più, entriamo parecchio in area. Troveremo il modo di essere più efficaci".

Sui cali di attenzione dopo un'ora: "Non credo sia corretto, non facciamoci trarre in inganno dagli ultimi 5-6 minuti in cui abbiamo sofferto. Credo possa essere normale da un punto di vista mentale, perchè la classifica è quella che è e abbiamo perso tante partite nei minuti finali".

Se è più soddisfatto della prestazione o preoccupato per la classifica: "Ero più soddisfatto prima di questa domanda. Potevamo gestire meglio il pallone, però la partita l'abbiamo interpretata bene, con tante assenze e tante difficoltà, ma la squadra ha lottato per 95 minuti. Chiaro che la classifica preoccupi, però ne siamo consapevoli. Vedo nei ragazzi grande senso di responsabilità, sono fiducioso per il futuro".

