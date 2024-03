live mn Pobega: "La maglia del Milan una fortuna. Insulti a Maignan? Orgoglioso del gruppo"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buogiorno! Benvenuti all'auditorium "Enzo Tortora" di Milano dove tra pochi minuti prenderanno la parola, davanti a centinaia di studenti delle scuole secondarie, i due calciatori rossoneri Fikayo Tomori e Tommaso Pobega. L'incontro è a margine della serie di iniziative chiamata "Tutti i colori dello Sport" promosso dall'AC Milan ed è organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. A mediare l'incontro il telecronista Pierluigi Pardo. Segui qui nel live testuale tutte le dichiarazioni di Tommaso Pobega.

Cosa significa vestire la maglia del Milan? “Abbiamo la fortuna e l’onore di vestire una maglia gloriosa che ha fatto la storia del calcio. L’hanno indossata prima gli uomini, poi i calciatori. Indossandola, dobbiamo dare l’esempio: abbiamo la fortuna di avere questa visibilità, quindi dobbiamo mandare messaggi positivi ai più piccoli per aiutarli nella loro crescita”

Sul problema del razzismo: “La scuola può essere d’aiuto per eliminare queste barriere”

Sugli insulti di Udine a Mike Maignan: “Mi sono sentito orgoglioso di far parte di un gruppo che sostiene il compagno sotto ogni punto di vista. I social sono un megafono e quando possono essere utilizzati per trasmettere cose positive è giusto aiutarsi nel diffonderle il più possibile”

Sul periodo che arriva per il Milan: “Siamo pronti, ci alleniamo tutto l’anno per questo e faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”.

Sull'incontro di oggi: "Ricordo quando vivevo in convitto e il Milan ha sempre organizzato incontri con i calciatori e ogni volta che se ne organizzava una lo usavo per prendere qualche arricchimento per me”

- Termina qui l'incontro