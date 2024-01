live mn - Primavera, Atalanta-Milan (1-0): rossoneri deludenti, vincono i nerazzurri

94' Fine del match: vince l'Atalanta 1-0 grazie ad un gol al 19' di Bonanomi. Brutto ko per il Milan che in classifica resta fermo a 31 punti.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Altra chance interessante da palla inattiva: punizione dalla destra di Bonomi, Bartesaghi salta più in alto di tutti, ma non colpisce bene e il suo colpo di testa finisce alta sopra la traversa.

89' Ammonito Obric per un fallo in mezzo al campo su Sala.

88' Tocco in profondità di Camarda per Simmelhack che entra in area e prova il diagonale con il destro, Pardel blocca a terra sulla sua destra.

86' Sostituzione nell'Atalanta: fuori Tavanti, dentro Obric.

85' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross a rientrare con il sinistro di Liberali, libera la difesa dell'Atalanta.

80' Giallo per Sala.

78' Triplo cambio nell'Atalanta: escono Vavassori, Bonanomi e Ghezzi, dentro Martinelli, Fiogbe e Chiggiato.

73' Azione personale di Camarda che entra in area e prova ancora la conclusione in porta, Pardel non si fa sorprendere sul primo palo e devia in angolo.

72' Altri due cambi nel Milan: fuori Eletu e Cuenca, dentro Sala e Simmelhack. Milan con le due punte in questo finale di partita.

71' Punizione interessante dal Milan poco fuori dall'area di rigore: Eletu prova il sinistro a giro, pallone a lato non di molto.

64' Giallo per Pellergrino.

61' Primo cambio nel Milan: fuori Scotti, dentro Liberali.

56' Ripartenza veloce dell'Atalanta: Vlahovic allarga per Colombo che prova il destro da posizione defilata in area, pallone altissimo.

53' Si vede in avanti anche il Milan per due volte nel giro di un minuto: bello spunto sulla destra di Scotti che arriva sul fondo e mette un pallone in area piccola, ma la difesa dell'Atalanta libera. Il pallone viene però subito riconquistato da Malaspina che tocca per Cuenca. Il numero dieci rossonero salta due uomini e crossa con la rabona, Camarda colpisce di testa ma la palla finisce senza problemi tra le braccia di Pardel.

50' La prima occasione del secondo tempo è per l'Atalanta: Manzoni controlla la palla in area e prova il destro al volo, Raveyre respinge.

45' Inizia la ripresa.

- Atalanta in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo: per ora decide un bel gol al 19' di Bonanomi. Meglio i nerazzurri in questa prima frazione di gioco, mentre i rossoneri hanno faticato parecchio a creare occasioni davanti. L'unica volta in cui il Diavolo è andato vicino al pareggio è stata al 43' con una bella girata di Camarda in area, ma Pardel ha respinto la sua conclusione.

45' Fine primo tempo.

43' Camarda ad un passo dal pareggio: il numero 9 rossonero controlla con il petto in area un cross arrivato dalla destra e prova la girata con il destro, Pardel respinge il pallone.

41' Giallo anche per Vlahovic.

38' Punizione per l'Atalanta dalla trequarti: bel pallone in area che arriva sul secondo palo a Tavanti che prova la zampata vincente, Raveyre blocca centralmente.

34' Malaspina cerca Camarda in area con un passaggio filtrante, Pardel anticipa il numero 9 rossonero in uscita bassa.

30' Prima occasione per il Milan: cross in area dalla sinistra di Bonomi, la difesa nerazzurra pasticcia un po', ma alla fine il pallone viene bloccato a terra dal portiere Pardel prima che qualche giocatore rossonero possa approfittarne.

23' Altra bella azione dell'Atalanta: stavolta è Colombo che arriva alla conclusione, pallone fuori di poco.

21' Giallo per Bonanomi.

19' GOL DELL'ATALANTA!!! Bellissima azione dei bergamaschi, la palla arriva a Bonanomi che calcia con il sinistro da fuori area e batte Raveyre.

15' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area di Eletu, l'arbitro fischia un fallo in area a favore dell'Atalanta.

13' Nessuna occasione da gol in questa prima parte della partita che si gioca soprattutto a centrocampo.

6' Fase di studio tra le due squadre in questo avvio di partita. Il Milan, in fase offensiva, cerca di sfruttare soprattutto la velocità sulle fasce di Scotti e Bonomi.

0' Al via il match!!!

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta la sfida tra Atalanta e Milan, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Abate sono terzi in classifica con 31 punti (a -3 dalla vetta), mentre i bergamaschi sono ottavi con 26 punti. Nell'ultimo turno di campionato, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa contro il Torino, mentre l'Atalanta è stata sconfitta sul proprio campo 2-1 dalla Fiorentina. La gara di andata tra rossoneri e nerazzurri si era invece conclusa con una vittoria del Diavolo per 3-1 (gol di Eletu e doppietta di Zeroli). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

ATALANTA: Pardel; Tavanti, Comi, Tornaghi; Ghezzi, Colombo, Manzoni, Armstrong, Bonanomi; Vavassori, Vlahović. A disposizione: L. Sala, Obrić, Riccio, Chiggiato, Fiogbe, Ragnoli Galli, Jonsson, Martinelli, Capac, Cassa, Ramaj. Allenatore: Giovanni Bosi.

MILAN: Raveyre, Bakoune, Nsiala, Pellegrino, Bartesaghi; Malaspina, Eletu; Scotti, Cuenca, Bonomi; Camarda. A disposizione: Torriani, Bartoccioni, Parmiggiani, Liberali, E. Sala, Perera, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele. Allenatore: Ignazio Abate.