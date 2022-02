LIVE MN - Primavera, Milan-Atalanta (1-3): brutta sconfitta dei rossoneri

Brutta sconfitta dei rossoneri, che a parte l'azione del gol nel primo tempo non riescono mai ad essere pericolosi contro un'ottima Atalanta. Gli orobici hanno dimostrato molta più voglia di vincere e qualità in campo, l'1-3 è un risultato che rispecchia quanto fatto vedere in campo. I rossoneri avranno l'occasione di rifarsi nel prossimo match di campionato contro il Napoli.

93' Termina qui il match.

92' Giallo per Zuccon per un fallo su Roback.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

90' Slalom di Alesi in area atalantina: la palla carambola sulla mano di un difensore ma l'arbitro non assegna il penalty ai rossoneri.

89' Atalanta ad un passo dal quarto gol: Renault mette in mezzo per Nipoti, piattone in area che però termina fuori.

86' Ultime battute del match, che però ormai non ha più nulla da dire. Rossoneri usciti completamente dalla partita dopo la terza rete degli ospiti.

81' Cambi per l'Atalanta, Pagani per Cisse e Renault per Giovane.

80' Giallo per Di Gesù dopo un intervento in scivolata in ritardo su un avversario.

79' Doppio cambio per il Milan: fuori Traore e Nasti, dentro Roback e Rossi.

72' Gol dell'Atalanta con Sidibe, che a tu per tu con Desplanches non sbaglia. Pessimo l'atteggiamento dei rossoneri. 1-3 al Vismara, match virtualmente chiuso.

67' Doppio cambio per il Milan: escono Gala e Robotti, entrano Alesi ed Eletu.

66' De Nipoti in area di rigore si libera di Nsiala con una magia, tiro secco ma molto bravo Desplanches a bloccare a terra.

65' Gli ospiti, galvanizzati dal vantaggio, spingono molto sulle fasce. Milan in difficoltà.

61' Gala prova a lanciare Nasti in profondità, l'attaccante rossonero non riesce però a superare il difensore avversario.

55' Angolo per il Milan: palla in mezzo, allontana la difesa avversaria. I rossoneri provano a rimetterla dentro ma non c'è nessuno che riesce a trovare la zampata vincente.

54' Milan che ha accusato un po' il colpo dopo il gol subito, la manovra dei rossoneri ne risente.

48' Gol dell'Atalanta con una grande conclusione da fuori di Cisse: botta a fin di palo molto precisa, nulla da fare per Desplanches. 1-2 al Vismara.

46' De Nipoti entra in area e prova il tiro da posizione defilata: conclusione deviata in angolo.

46' Inizia la ripresa, palla all'Atalanta.

- Cambio per il Milan. Fuori Bozzolan, dentro Obaretin.

46' Fine primo tempo.

45' Pareggio dell'Atalanta con Cisse, un gran gol in diagonale dentro l'area di rigore. Rete molto bella, viziata da un fallo a centrocampo di un giocatore ospite che il direttore di gara non ha sanzionato.

43' Ammonito Gala per un intervento in ritardo in difesa.

40' Partita che si gioca molto a centrocampo, le due squadre sono messe bene in campo.

36' Ora è l'Atalanta a fare la partita, orobici alla ricerca del pareggio. Regge bene per ora la fase difensiva dei rossoneri.

32' Ammonito Bosisio che con un fallo tattico ferma un avversario lanciato in contropiede.

30' Punizione dalla trequarti per l'Atalanta, gli avversari vanno direttamente in porta: Desplanches, sicuro, blocca in due tempi.

28' Ammonito Bozzolan per un intervento in ritardo.

25' Grande sicurezza di Desplanches su uscite alte e basse.

20' Che occasione per il Milan!! Nasti a tu per tu si fa ipnotizzare dal portiere e non riesce a buttarla dentro. Rossoneri ad un passo dal raddoppio.

18' GOOOOLLL GGOOOOOLL DEL MILAN!! Stop in area di Nasti che di spalla porta in avanti il pallone, Traore anticipa tutti e in area piccola la insacca! 1-0 Milan!

15' Il Milan prova a farsi vedere in avanti, l'Atalanta per ora si chiude molto bene.

11' De Nipoti prova il tiro in area, alto.

10' Ancora un'ottima lettura di Desplanches che in uscita si avventa sul pallone e anticipa Cisse in area.

8' Errore di Stanga che regala palla a Cisse, ottima uscita bassa di Desplanches che chiude la porta in faccia all'attaccante della Dea.

6' Grande giocata su Traore con un velo sulla sinistra: l'esterno del Milan entra in area e viene atterrato, per il direttore di gara non c'è nulla.

4' Le due squadre si studiano in questo avvio di match.

2' Follia di Robotti che con un retropassaggio killer mette in difficoltà Desplanches: attentissimo il portiere rossonero che in scivolata fuori area ferma l'attaccante avversario.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per i rossoneri.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per l'Atalanta.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Vismara: tra poco scenderanno in campo Milan e Atalanta in una sfida di Serie A Primavera in ottica playoff. Le due squadre, entrambe arrivano da una sconfitta, occupano rispettivamente l'ottavo e il settimo posto a 30 punti in classifica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Desplanches; Stanga, Nsiala, Bosisio, Bozzolan; Robotti, Gala, Di Gesù; Capone, Nasti, Traore. A disp: Di Chiara, Pseftis, Coubis, Obaretin, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe, Rossi, Alesi, Eletu, Roback. All.: Federico Giunti.

ATALANTA (3-5-2): Dajcar; Del Lungo, Berto, Ceresoli; Chiwisa, Zuccon, Giovane, Bernasconi; Sidibe; De Nipoti, Cisse. A disp: Sassi, Renault, Hecko, Muhameti, Fisic, Panada, Pagani, Omar, De Palma. All.: Massimo Brambilla.