LIVE MN - Primavera, Milan-Empoli (0-1): passo indietro, decide l'errore di Coubis

Passo indietro del Milan Primavera, che arrivava da un ottimo periodo. Partita con poche emozioni tra le due squadre. Alla fine, la differenza l'ha fatta l'errore clamoroso di Coubis, che su una rimessa laterale regala palla a Barti offrendogli la possibilità di realizzare la rete dell'1-0. Occasione sfruttata e rossoneri che poi non riescono a creare occasioni importanti.

95' Finisce qui!

90' Cinque minuti di recupero.

88' Occasione Milan. Chaka Traore stoppa un pallone in area, Fantoni interviene e smanaccia via.

85' Milan che non riesce ad entrare in aerea. Empoli chiuso negli ultimi 20 metri.

77' Cross di Eletu dalla trequarti, Longhi gira di testa e Fantoni questa volta si supera.

73' Ora il Milan preme sull’acceleratore con Alesi. L'esterno rossonero vince un contrasto, poi prova a piazzare il destro sotto le gambe di Fantoni che è attento ed evita il gol.

72' Doppio cambio nel Milan: fuori Pluvio e Lazetic, dentro Longhi e Mangiameli.

69' Gol dell'Empoli. Errore incredibile di Coubis, che stoppa male il pallone. Barsi ne approfitta e realizza la rete del vantaggio.

63' Alta chance per Lazetic: lanciato in profondità, entra in area e di destro incrocia, palla che termina fuori di poco.

61' Che occasione per Lazetic, che lascia sul posto Marianucci e calcia, ma trova solo l'esterno della porta.

53' Cross di Alesi dalla sinistra, Lazetic in torsione trova la porta ma Fantoni è attento e con un'ottima parata respinge la conclusione.

50' Occasione Empoli. Brutto intervento di Nava, ma efficace. Palla che rimane ancora disponibile per Rosa, ma Nava torna in porta in tempo e devia in corner.

47' Rossoneri subito in attacco: cross di Bozzolan dalla sinistra, Alesi sfiora di testa, palla che torna disponibile sui piedi di Chaka Traore che scodella in area ma nessuno ci crede abbastanza.

45' Si riparte! Cambio nel Milan: fuori Omoregbe, dentro Alesi.

Poco da dire in questi primi quarantacinque minuti. Ritmi molto blandi e poche occasioni. Empoli sicuramente più pericoloso dei rossoneri, salvati in due occasioni da un ottimo Lapo Nava.

46' Fine primo tempo.

45' Ancora Rosa, ma questa volta c'è Simic sulla traiettoria. Corner Empoli.

42' Ammonito anche Simic.

41' Grande giocata al limite dell'area di Lazetic, ma il tiro è troppo centrale per impensierire Fantoni.

36' Altra grande occasione per l'Empoli. Nava para un tiro dal limite di Rosa, sulla respinta arriva Seck che spara incredibilmente fuori.

32' Ammonizione per Gala.

30' Poche emozioni in questa prima mezz’ora di gioco.

20' Cross di Bakoune per Lazatic, il serbo giro di testa ma la palla termina sopra la traversa.

14' Ripartenza Milan con Lazetic che si porta fino al limite dell'area, tocco per Chaka Traore impreciso e chance sprecata.

10' Occasione Empoli. Dragoner svetta tutto solo in area, Lapo Nava con un riflesso incredibile evita il gol. Che parata!

6' Partenza a rilento delle due squadre. I rossoneri tengono palla, l'Empoli si chiude.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Empoli, match valido per la settima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sono in un buon momento: dopo il pareggio in Youth League contro un ottimo Chelsea, la squdra di mister Abate vuole continuare a macinare punti nel campionato di categoria. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questo match!

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simic, Coubis, Bozzolan; Pluvio, Eletu, Gala; Omoregbe, Lazetic, Traorè. A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Marshage, Nsiala, Alesi, Stalmach, Zeroli, Paloschi, Longhi, Mangiameli, Bartesaghi. All. Abate

EMPOLI: Fantoni, Marianucci, Fini, Seck, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski, Rosa, Dragoner. A disp.: Tampucci, Filippis, Barsi, Vallarelli, Sodero, Crasta, Botrini, Casadei, Tropea, Ekong, Bucancil, El Biache. All. Buscè