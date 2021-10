LIVE MN - Primavera, Milan-Fiorentina (0-1) - Altra, brutta, sconfitta per i rossoneri...

Altra sconfitta per il Milan di Mister Giunti, che dopo la vittoria contro il Lecce non riesce a trovare il secondo successo consecutiva. Una partita brutta, a tratti anche noiosa, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda metà di gara il Milan trova più spazio, ma Antonov risulta ancora decisivo. La Fiorentina porta a casa i tre punti, lasciando i rossoneri a solamente cinque punti in classifica.

93' Finisce qui!

90' Tre minuti di recupero.

87' Antonov salva la Fiorentina dopo una girata di tacco di Bosisio. Che occasione per il Milan!

84' Cartellino giallo per Andonov per perdita di tempo.

77' Azione individuale di Di Stefano, ma la conclusione termina tra le braccia di Desplanches.

70' Cambio nel Milan: fuori Roback e Polenghi, dentro Rossi e Foglio

68' Ci prova Kerkez, Antonov blocca in due tempi.

63' La Fiorentina offre pochi spazi, coprendo con undici uomini dietro la linea del pallone.

60' Punizione per il Milan. Capone ci prova dalla lunga distanza, palla altissima.

57' Gol della Fiorentina. Corradini spiazza Desplanches dagli undici metri e realizza la rete del vantaggio.

56' Rigore per la Fiorentina. Robotti sgambetta Bianco e offro ai viola la possibilità di andare in vantaggio.

50' Ripartenza del Milan con Roback, scambio con Capone ma l'attaccante svedese viene anticipato sul più bello da Andonov.

45' Inizia il secondo tempo.

Dopo un avvio fortissimo da parte di entrambe le squadre, la partita si è spenta improvvisamente. Il match si riaccende solamente nel finale, con il Milan che prova a portarsi in vantaggio più volte con Capone, ma Andonov, finora il migliore in campo tra i viola, risponde sempre presente.

46' Fine primo tempo.

45' OCCASIONE MILAN! Ci prova Capone, palla che prende un effetto strano dopo aver rimbalzato sul campo e Andonov, con un riflesso super, spedisce la spalla in corner.

42' Ci prova Capone da lontano, Andonov respinge in corner.

37' Le due squadre non riescono a sfondare.

30' Partita senza emozioni, molti errori a centrocampo.

21' Dopo un inizio a mille di entrambe le squadre, ora la partita si è spenta.

17' Cross teso di Chaka Traore, ma la difesa viola spazza via il pallone.

14' Traversone da parte di Capone, Polenghi ci arriva di testa ma la palla termina sopra la porta di Antonov.

12' Frison è il primo ammonito del match!

6' Occasione Milan! Sullo sviluppo di un corner, Traorè entra in area, serve Obaretin che a botta sicura spara altissimo.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Fiorentina valida per il settimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla vittoria con il Lecce, la prima in campionato. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Bosisio, Kerkez; Bright, Polenghi, Robotti; Capone, Roback, Traorè. A disp.: Di Chiara, Pseftis, Makengo, Nasti, El Hilali, Borges, Foglio, Rossi, Eletu, Bozzolan, Amore. All.: Giunti.

FIORENTINA (4-3-3): Antonov; Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Capasso, Di Stefano, Toci. A disp.: Fogli, Bertini, Larsen, Ghilardi, Petronelli, Falconi, Gori, David, Amatucci, Koffi, Rocchetti, Krastev. All.: Aquilani.