live mn - Primavera, Milan-Inter (1-1): finisce il derby. Camarda-gol dà un punto al Milan

FINE PARTITA - Triplice fischio al Puma House. Finisce 1-1 il derby di Milano, come all’andata. Risultato che sta stretto ai rossoneri soprattutto per quanto visto nel primo tempo. Nerazzurri in vantaggio subito con Kamate dopo tre minuti ma poi il Milan prende il controllo del gioco, con l’Inter chiusa e pericolosa in contropiede. A dieci minuti dal fine della prima frazione, la pareggia Camarda con un gol bellissimo e la squadra di Abate si butta in attacco. Nella ripresa i ritmi sono più compassati e le occasioni scarseggiano, anche se l’agonismo non manca. Ancora una volta gli ultimi dieci minuti sono a marca rossonera che per poco non trova il vantaggio con Zeroli e Magni.

91' Milan chiude all'attacco: Zeroli mette dentro e Magni prova la girata che è centrale!

90' Cinque minuti di recupero

90' Ci prova Bartesaghi da fuori con un diagonale: conclusione controllata da Raimondi

89' CHE OCCASIONE PER ZEROLI! Il capitano rossonero si trova la palla in area dopo la spizzata di un compagno e tenta il diagonale di sinistro: salva Raiondi con il piede e poi Camarda viene anticipato sul più bello

88' Doppio cambio Milan: dentro Simmelhack e Parmiggiani, fuori Sia e Scotti. Rinforza la difesa e mette due pnute Abate

87' Milan in affanno in questo momento

86' Espulso un collaboratore di Abate dopo una decisione molto dubbia dell'arbitro

82' Ammonito Nsiala

79' Doppio cambio nerazzurro: dentro Mosconi e Zanchetta, fuori Quieto e Kamate

73' Finisce la partita di Stalmach, al suo posto Malaspina. La fascia di capitano torna sul braccio di Zeroli

67' Secondo cambio Inter: dentro Di Maggio e fuori Akinsanmiro, tra i migliori dei suoi

65' Primi cambi per il Milan. Torna Zeroli che entra insieme a Magni. Escono Bakoune e Sala

63' OCCASIONISSIMA INTER! Altra ripartenza nerazzurra che si conclude con un destro di Aidoo da posizione defilata: Raveyre bravo a respingere con i pugni

61' Primo cambio nell'Inter: entra Owusu ed esce Spinaccè. Intanto qualche problema per Simic dopo un bell'intervento: il serbo torna in campo senza problemi

58' Grande occasione per Akinsanmiro che batte sul tempo Nsiala e prova la conclusione appena entrato in area: la sfera sorvola la traversa

55' Ci prova Camarda di testa: palla facile per Raimondi. L'arbitro fischia anche un fallo all'attaccante del Milan

51' Ritmi più bassi in questo avvio di secondo tempo

45' Si riparte nel secondo tempo: nessun cambio

FINE PRIMO TEMPO - Si concludono dei bei 45 minuti al Puma House of Football. L'Inter mette il turbo in avvio e complica una difesa troppo molle del Milan si porta avanti con Kamate al terzo minuto. I rossoneri prendono il possesso della palla ma per gran parte della frazione non trovano sbocchi e patiscono le ripartenze fulminee della squadra di Chivu. A dieci minuti dal termine però esce fuori il talento di Camarda che la pareggia e galvanizza i rossoneri che chiudono all'attacco la frazione. 1-1 al duplice fischio e squadra di Abate ora motivatissima contro la capolista

45' MIRACOLO DEL PORTIERE DELL'INTER! Sfonda il Milan sulla sinistra con Bartesaghi e il pallone finisce nei pressi dell'area piccola dove Sia controlla, salta un avversario e tira a botta sicura. Miracolo di Raimondi sul primo palo. Sugli sviluppi prova ancora la girata Camarda ma il tiro finisce a lato

42' ANCORA MILAN! Ora il Milan è galvanizzato. Sempre Camarda guida il contropiede e si traveste da rifinitore con una gran filtrante per Scotti che però si fa respingere da Raimondi

40' Si riaffaccia l'Inter dalle parti di Raveyre ma il tiro di Quieto si spegne sul fianco della rete

37' Ammonito Stalmach per un intervento in ritardo

36' GOL DEL MILAAAAN! CAMARDA!!! Il più atteso, la pareggia per il Milan. Il numero 9 rossonero controlla al limite dell'area su suggerimento di Sia e calcia in porta di prima intenzione fulminando Raimondi. Ora è 1-1, equilibrio ristabilito!

31' Primo giallo del match: ammonito Cocchi dell'Inter

28' Altra bella occasione per Simic che prende bene il tempo su calcio di punizione e cerca il palo lontano con la testa. Fuori di poco

25' L'Inter è chiusa bene e raccolta nella sua metà campo: Simic tenta la fortuna con la conclusione dalla distanza. Pallone alto

24' PRIMA GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Sia si ritrova la palla due volte in mezzo all'area ma viene murato due volte dai difensori nerazzurri. Segnali di vita per i rossoneri!

23' Altra palla persa dal Milan e altro contropiede dell'Inter che riparte velocissimo: Kamate offre ad Akinsanmiro che calcia male dal limite dell'area

14' Inter vicinissimo al raddoppio: contropiede rapido dei nerazzurri con Quieto che entra in area, vien fermato da Bakoune ma il pallone gli torna sui piedi. Sulla ribattuta si immola Ravyere e poi la difesa spazza in angolo.

11' Ci prova Victor dalla distanza: tiro debole ma il Milan almeno prova a scuotersi

9' Il Milan prova a prendere il controllo delle operazioni: nerazzurri ordinati in campo

3' GOL INTER! Nerazzurri subito in vantaggio con Kamate. Il numero 10 dell'Inter semina ancora il panico nella difesa rossonera che gli lascia troppo spazio. Il suo tiro si insacca all'incrocio. Gara subito in salita

2' Subito grande occasione per l'Inter con Kamatè che penetra dalla destra e fa secco Stalmach e Nsiala: la sua conclusione da posizione angolata finisce sull'esterno della rete

1' Si parte: primo pallone per il Milan

- La squadra arbitrale sarà guidata dal signor Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Piazzini (Prato) e Toce (Firenze).

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 5 Simic, 6 Nsiala, 3 Bartesaghi; 8 Stalmach, 22 Ehuwa; 17 Scotti, 28 Sala, 11 Sia; 9 Camarda. All. Abate. A disp.: Bartoccioni; Magni, Paloschi, Parmiggiani; Malaspina, Mancioppi, Zeroli; Bonomi, Liberali, Simmelhack, Skoczylas.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. All. Chivu. A disp.: Tommmasi, Owusu, Maggio, Motta, Matjaz, Miconi, Mazzola, De Pieri, Zanchetta, Mosconi, Zarate.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara dove tra pochi minuti, alle ore 13, ci sarà il calcio di inizio del derby primavera. Gara ad altissima quota quest'anno con i nerazzurri dell'Inter che stanno dominando la stagione regolare. Il Milan di mister Abate, dal canto suo, vuole tornare a vincere per accorciare sui cugini in classifica e proiettarsi con positività all'impegno di Youth League contro il Braga, in programma mercoledì 28 alle 14.30. Rimanete con noi per seguire live della partita, azione per azione!