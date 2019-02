LIVE MN - Primavera, Milan-Juve (1-2) - Capanni non basta: sconfitta che brucia

La Juve batte 2-1 il Milan al termine di un match e combattuto. I rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più, ma pagano ancora una volta le troppe disattenzioni difensive. Alla fine la spuntano gli ospiti, che vanno a segno con Portanova (nel primo tempo) e Moreno. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Capanni. Una sconfitta che complica ulteriormente la classifica della squadra di Giunti.



96' Fischio finale: la Juve vince 2-1.

95' Corner per il Milan: cross in mezzo, il pallone resta pericolosamente in area, ma nessun giocatore rossonero riesce a deviare.

94' Ammonizione per Merletti e Markovic.

92' Cambio per la Juventus: Leone in campo al posto di Morrone.

91' Palla-gol per il Milan. Capanni controlla e calcia nel cuore dell'area di rigore della Juve, ma si fa murare.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

84' Angolo per il Milan: palla dentro, la difesa della Juve mette fuori.

83' Punizione dal limite per il Milan: tiro di Brescianini, deviazione e pallone in calcio d'angolo.

79' Doppia sostituzione per la Juventus: fuori Moreno e Portanova, dentro Pinelli e Ahamada.

78' Cambio per il Milan: Olzer in campo al posto di Maldini.

74' Corner per il Milan: cross in area, Djalo ci prova di testa ma sfiora solamente il pallone.

68' Il Milan ci prova con Capanni, ma la sua conclusione da fuori è troppo centrale per impensierire Dadone.

67' GOL DELLA JUVE! Portanova entra in area e calcia con il destro chiamando Soncin al grande intervento: Moreno arriva per il tap-in e insacca a porta vuota.

65' Grande chance per il Milan. Cross dalla destra di Bellanova e tiro al volo di Brescianini, che, tutto solo in area, calcia alto sopra la traversa.

64' Dopo un primo tempo scoppiettante, le due squadre in questa ripresa si studiano di più.

62' Sostituzione per il Milan: esce Ruggeri, al suo posto Abanda.

59' Doppio cambio per la Juventus: entrano Markovic e Sene, escono Rosa e Monzialo.

57' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Juventus.

52' Grande equilibrio in campo.

47' Punizione per la Juventus: Capellini ci prova ma il suo tiro non crea problemi a Soncin.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Milan: Bellanova prende il posto di Barazzetta.

Bel primo tempo al Vismara. L’avvio è tutto della Juventus, che parte forte chiudendo all’angolo i rossoneri. Prima il palo di Portanova, poi il gol su rigore dello stesso numero undici bianconero, che porta avanti gli ospiti. Ma il Milan non ci sta e reagisce con grande personalità. Fino alla rete del pareggio di Capanni: un’autentica prodezza del giovane milanista, che fulmina il portiere Dadone con un destro al bacio dal limite.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' La partita può riprendere.

42' Gioco fermo per un infortunio in mezzo al campo.

38' Corner per il Milan: pallone in mezzo e fallo di mano. Punizione per la Juventus.

37' Punizione per il Milan: la conclusione di Maldini rimbalza davanti a Dadone, che non riesce a trattenere. Poi la Juve si salva.

35' Ancora Milan, sempre con Brescianini: bolide da fuori e grande parata di Dadone.

34' Il Milan ci prova con Brescianini: conclusione dalla lunga distanza e pallone sul fondo.

33' Adesso il match è in equilibrio anche sul piano del gioco.

29' Grande chance per Maldini, ben servito in area bianconera: il giocatore rossonero, però, si allunga troppo il pallone.

27' GOL GOL GOOOLLL!!! PRODEZZA DI CAPANNI!!! Dribbling secco, destro dal limite e pallone là dove Dadone non può arrivare.

26' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la retroguardia juventina.

25' Grande giocata di Tsadjout. L'attaccante rossonero ruba palla, sfonda in area e calcia, ma viene murato in corner

23' Il Milan fa una gran fatica a creare gioco.

17' Milan in attacco con Brescianini, che recupera palla, entra ma poi calcia troppo debolmente: nessun problema per Dadone.

16' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area ma irraggiungibile per tutti.

15' GOL DELLA JUVENTUS! Lo stesso Portanova si incarica della conclusione dal dischetto e non sbaglia: 1-0 per i bianconeri.

14' Calcio di rigore per la Juventus: fallo di Soncin (ammonito) su Portanova.

12' Punizione dalla sinistra per la Juventus: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

8' La Juve fa la partita. Rossoneri in difficoltà.

5' Buona chance per la Juventus con Portanova, che entra in area e calcia con il destro: pallone che sbatte sul palo.

2' Juve subito pericolosa. Avvio timido del Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per la Juve.

- Milan e Juventus giocano con il lutto al braccio per ricordare alle giovani vittime del rogo che ha colpito il centro sportivo del Flamengo.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Casaca rossonera per il Milan, maglia bianconera per la Juve.

Un match da non fallire. Amici di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara. I ragazzi di mister Federico Giunto ospitano la Juventus, avversario ostico e in cerca di riscatto dopo gli ultimi risultati. Il Milan, penultimo della classe con 14 punti, non ha alternative: bisogna vincere e trovare continuità per centrare l’obiettivo salvezza.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Soncin, Barazzetta, Ruggeri, Torrasi, Merletti, Djaló, Sala, Brescianini, Maldini, Tsadjout, Capanni. A disp.: Zanellato, Basani, Bellanova, Martimbianco, Abanda, Brambilla, Mionic, Frigerio, Olzer, Haidara, Tonin, Colombo. All.: Giunti

JUVENTUS: Dadone; Bandeira, Anzolin, Francoforte, Gozzi Iweru, Capellini, Oliveira Rosa, Morrone, Monzialo, Moreno Taboada, Portanova. A disp.: Garofani, Boloca, Pinelli, Ahamada, Pereira, Leone, Sene, Di Francesco, Markovic, Penner. All.: Baldini