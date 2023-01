LIVE MN - Primavera, Milan-Juventus (2-4): sconfitta nonostante l'ottima prestazione

95' Finisce qui. Il Milan perde contro la Juventus nonostante l'ottima prestazione degli uomini di mistrer Abate. Rossoneri un po' sfortunati nel finale, ma fino a pochi minuti dalla fine era tutto aperto grazie al solito El Hilali. L'allenatore della Primavera dovrà sicuramente lavorare di più sulle situazione in fase difensiva.

94' Ancora El Hilali! Destro da fuori area, para Vinarcik.

91' Poker della Juve. Grande lavoro di Yildiz fuori area, assist per Mancini che di destro incrocia e non sbaglia. 2-4!

90' Cinque minuti di recupero.

88' GOOOOOOOOOOLLL!!!! GOOOOOOLLLL!!! Destro secco di El Hilali da fuori area e palla che finisce a fil di palo. Magnifico El HilalI!!

85' OCCASIONE MILAN! Destro di Longhi, miracolo di Vinarcik, sulla respinta arriva Scotti ma viene chiuso sul più bello.

81' Ripartenza Milan con Scotti che cerca El Hilali al limite, deviazione di un difensore che ritornava e palla che sfiora la porta.

77' Tris della Juve. Corner per i bianconeri, Citi di testa conclude, Nava respinge come può e sulla ribattuta arriva Mancini che non sbaglia.

76' Conclusione di Mancini dal limite, deviazione decisiva di Parmiggiani che evita il gol.

72' Ultimi cambi per Abate: fuori Paloschi, Foglio e Sia, dentro Eletu, Parmiggiani e Longhi.

67' Ammonizione per Bartesaghi.

65' Scambio tra Gala ed El Hilali, il centrocampista rossonero che ha aperto l'azione conclude e sfiora il gol.

63' Cambio nel Milan: fuori Alesi, dentro Scotti.

61' Ancora Milan in attacco, ma la Juventus si oppone.

56' Ci prova El Hilali da fuori di prima intenzione, conclusione alta.

55' Cambio nel Milan: esce Stalmach, entra Bartesaghi

51' Occasione Milan da corner, ma la Juve riesce a spazzare la minaccia.

45' Si riparte!

48' Fine primo tempo.

47' OCCASIONE MILAN! Stalmach approfitta di un errore della Juve ma Vinarick si supera ancora una volta!

45' Tre minuti di recupero.

37' Conlusione di Yildiz, blocca Nava a terra.

31' Palo della Juve! Diagonale di Hasa dopo una triangolazione con un compagno, conclusione che si stampa sul legno.

28' Ci prova il Milan, si difende la Juve dalle offensive rossonere.

21' Non demorde il Milan, questa volta con Gala. Ancora Vinarcikad evitare il gol.

20' Conclusione di El Hilali direttamente su punizione,, Vinarcik si supera e devia in corner.

17' Problema per Turco dopo uno scontro, rientra in campo il bianconero

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Grandissima giocata di Bozzolan, cross in mezzo per Sia che deve solamente appoggiare in porta. 1-2!

11' Ci prova il Milan. Cross di Bozzolan dalla sinistra, colpo di testa di Foglio e palla fuori.

9' Raddoppia la Juventus. Clamoroso buco della difesa di Abate direttamente dal rinvio di Vinarcik, Turco davanti a Nava non sbaglia. 2-0!

6' Gol della Juventus. Bianconeri in vantaggio con Yildiz, che entra in area dalla sinistra, converge verso il centro e buca Lapo Nava. Rossoneri subito sotto.

1' Si parte!

Formazioni ufficiali:

MILAN: Nava; Casali, Simic, Paloschi, Bozzolan; Gala, Stalmach, Foglio; Alesi, El Hilali, Sia. A disp.: Pseftis, Torriani, Nsiala, Ehuwa, Chuenca, Malaspina, Parmiggiani, Scotti, Omoregbe, Longhi, Mangiameli, Bartesaghi. All. Abate.

JUVENTUS: Vinarcik, Valdesi, Citi, Dellavalle, Rouhi, Ripani, Nonge, Mbangula, Hasa, Turco N., Yildiz. A disp.: Daffara, Fuscaldo, Doratiotto, Strijdonck, Pisapia, Domanico, Anghel, Moruzzi, Mancini, Giorgi. All.: Montero.