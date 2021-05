LIVE MN - Primavera, Milan-Lazio (1-1): riparte il secondo tempo

55' - Prova la Lazio a venire fuori dalla propria area con qualche contropiede ma la retroguardia rossonera è attenta.

51' - Prima occasione del secondo tempo per il Milan. Olzer entra dentro l'area, appoggia il pallone a Di Gesù che tira deciso verso la porta ma trova la respinta della difesa biancoceleste

48' - Partita combattuta a centrocampo tra le due squadre con Frigerio che subisce fallo sulla trequarti difensiva. Calcio di punizione per il Milan

46' - Primo cambio per il Milan: fuori Kerkez e dentro Oddi

45' - Si riparte al Vismara! Milan che attaccherà da sinistra verso destra

Nonostante quarantacinque minuti in pieno di controllo da parte dei rossoneri, una disattenzione di Di Gesù - che colpisce la palla con la mano in area di rigore - regala alla Lazio la possibilità di pareggiare su rigore, realizzato poi da Moro. Ad aprire il match è stato Olzer, che nella mischia riesce a calciare e trovare il gol.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Ci prova Roback: palla fuori di molto.

41' Sullo sviluppo di una punizione Olzer colpisce di testa, andando molto vicino alla porta

39' Gol della Lazio. Moro spiazza Jungdal e firma la rete dell'1-1.

38' Calcio di rigore per la Lazio: Di Gesù colpisce di mano in area di rigore.

34' Brutto fallo di Kerkez: l'arbitro sventola il cartellino giallo.

29' GOOOOOOOOOL! Traversone di Capone: mischia in area di rigore, Olzer anticipa tutti e con il mancino realizza la rete dell1-0.

25' Angolo Lazio: la difesa rossonera è attenta e spazza via la minaccia.

24' Corner per la Lazio: si oppone Frigerio, che offre un'altra opporunità dalla bandierina ai biancocelesti.

16' Occasione Milan. A tu per tu con Furlanetto, Roback non riesce ad inidirizzare bene il pallone e viene chiuso dal portiere avversario.

9' Primo giallo del match: ammonito Capone.

5' Possesso palla sterile dei rossoneri, che non trovano spazi.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Lazio Primavera, match valido per la ventiduesimo giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri per rimanere aggrappati ai playoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Jungdal, Kerkez, Michelis, Obaretin, Coubis, Frigerio, Robotti, Di Gesù, Roback, Capone, Olzer. A disp.: Moleri, Oddi, Tolomello, Filì, Pobi, Saco, Bright, Cretti, Rossi, N’Gbesso, El Hilali, Pseftis. All.: Giunti.

LAZIO (3-5-1-1): Furlanetto, Adeagbo, Pica, Floriani, Novella, A. Marino, Bertini, Shehu, Ndrecka, Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, T. Marino, Tare, Nimmermeer, Campagna, Cesaroni, Czyz, Zappala. All.: Menichini