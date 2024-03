live mn Primavera, Milan-Lazio (2-0): termina qui la partita! Torna a vincere il Milan in campionato

vedi letture

Torna a vincere il Milan! Sorride Abate che ritrova così il gusto del successo anche in campionato dopo un 2-0 maturato al termine di una bella gara, gestita in modo intelligente e senza troppi rischi. Nel primo tempo sbaglia un calcio di rigore Scotti, ma nella ripresa si scatena tutta la qualità dei rossoneri, micidiali a segnare due reti in pochi minuti prima con Simmelhack e poi con Zeroli. Tre punti pesanti per il Milan in chiave playoff, in questo momento al 6^ posto e a 3 punti dalla Lazio terza in classifica.

93' Sfiora il tris Diego Sia, bel tiro a giro terminato a lato di pochissimo.

90' Tre minuti di recupero al Vismara.

88' Ultimo cambio nel Milan, esce Scotti, autore di una buona partita nonostante il rigore sbagliato, al suo posto dentro Skoczylas.

85' Occasione Lazio con un colpo di testa pericoloso di Ruggeri alto sopra la traversa. Ancora cambi in casa biancoceleste, fuori Bedini e dentro Keita Balde JR, il fratello dell'ex Inter.

81' Sprint a tutta fascia di Bartesaghi, Bedini lo ferma fallosamente e viene ammonito.

79' Si gioca tutto la Lazio: escono Sana Fernandes e Sulejmani per Cuzzarella e di Gianni.

74' Sostituzioni anche in casa Lazio, con Sanderra che cambia così il suo centrocampo: fuori Sardo e di Tommaso, dentro Cappelli e Napolitano.

72' Proseguono i cambi di Mister Abate: fuori Caldara per Nsiala, esce anche Bonomi per Sia.

69' RADDOPPIO MICIDIALE! Questa volta segna Zeroli, ma è ancora Simmelhack ad essere protagnista: prima ruba il pallone a Zaza, poi è bravissimo ad appoggiare indietro per Zeroli, che dal dischetto del calcio di rigore batte di sinistro l'estremo portiere biancoceleste. Il Milan è avanti di due reti.

66' VANTAGGIO MILAN!! E' il danese Simmelhack a rompere l'equilibrio della partita, cross basso dalla sinistra di Bonomi e spaccata vincente dell'attaccante rossonero a porta vuota, vantaggio meritato dei rossoneri.

60' Primi cambi nel Milan, fuori Bakoune e Sala, dentro Magni e Malaspina. Restano al momento in panchina Camarda e Sia.

50' Cross dalla sinistra di Bonomi, controllo sbagliato sul secondo palo di Scotti che si trasforma in un assist per Simmelhack, ma è bravo Magro a respingere prima il tentativo dell'attaccante rossonero e poi la conclusione di Zeroli.

48' Incursione di Bartesaghi che tocca in area per Simmelhack che salta un avversario e prova il destro a giro, pallone che sfiora il palo.

45' Inizia la ripresa. Non ci sono stati cambi all'intervallo nelle due squadre.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo della sfida tra il Milan Primavera e la Lazio. E' stata una prima frazione di gioco molto combattuta, ma la grande occasione per passare in vantaggio ce l'ha avuta il Diavolo al 40', ma Scotti ha sbagliato il calcio di rigore che si era procurato. I biancocelesti hanno invece sfiorato il gol con Gonzalez che ha calciato fuori a tu per tu con Raveyre.

45' Fine primo tempo.

40' ERRORE DAL DISCHETTO DI SCOTTI! Magro neutralizza il rigore calciato dall'attaccante rossonero distendendosi sulla sua destra.

39' Rigore per il Milan per un fallo di Magro su Scotti.

37' Angolo per il Milan: cross dalla destra di Bonomi che cerca Caldara sul primo palo, ma la difesa della Lazio libera di testa.

31' Primo ammonito nella Lazio: giallo a Sulejmani per un fallo su Caldara.

28' Grande occasione per la Lazio: tocco in profondità per Gonzalez che non trova la porta a tu per tu con Raveyre da posizione defilata.

27' Punizione per la Lazio dalla fascia sinistra: ci prova Gonzalez, Raveyre respinge con i pugni.

26' Cartellino giallo anche per Bakoune.

23' Bel cross dalla destra con il sinistro di Bonomi e colpo di testa all'altezza del primo palo di Caldara, pallone fuori di poco.

20' Giallo per Sala.

18' Prima incursione in area rossonera della Lazio: dalla sinistra tocco dentro di Sana Fernandes per Milani che dal fondo mette un pallone forte con il sinistro, Raveyre devia in angolo.

15' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross di Stalmach, lungo batti e ribatti in area, alla fine la palla arriva tra le braccia di Magro.

10' Si vede ancora in avanti il Milan: cross dalla destra di Bakoune, Sala prova la rovesciata dal centro dell'area di rigore, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente fuori.

7' Angolo per il Milan dalla destra: Stalmach tocca all'indietro per Scotti, cross in area per Simmelhack che però viene anticipato da Gonzalez poco prima di colpire di testa.

6' Ritmi alti in questo avvio di partita.

0' Inizia il match: primo pallone per la Lazio.

Dopo aver battuto il Real Madrid ai rigori e conquistato il pass per le semifinali di Youth League, la Primavera del Milan deve tornare a pensare al campionato e alla corsa verso le finali scudetto. La squadra rossonera di Ignazio Abate affronterà questa mattina la Lazio al Puma House of Football di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 10.45. Il Diavolo si trova attualmente al 7° posto in classifica con 37 punti, mentre i biancocelesti sono terzi con 44 punti. Il match di andata, che si era giocato lo scorso 2 dicembre, si era conclusa con la vittoria della Lazio per 1-0. Restate con noi e rimanete aggiornati su tutto quello che succederà durante Milan-Lazio grazie al live di Milannews.it!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Raveyre, Bakoune, Caldara, Simic, Bartesaghi, Stalmach, Sala, Scotti, Zeroli, Bonomi, Simmelhack. A disp.: Bartoccioni; Magni, Nsiala, Paloschi, Parmiggiani; Malaspina, Mancioppi, Victor; Camarda, Sia, Skoczylas. All.: Abate.

LAZIO: Magro; Bedini, Zazza, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Renzetti, Napolitano, Balde, Kone, Tredicine, Bigotti, Ferrari, Cappelli, Bordoni, Di Gianni, Cuzzarella, Nazzaro. All.: Sanderra.