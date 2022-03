LIVE MN - Primavera, Milan-Lecce (1-0) - Vittoria sofferta, decide Bosisio

Dopo tre sconfitte consecutive, il Milan Primavera torna alla vittoria e si rilancia nella corsa per i play off. Decide l'incornata di Bosisio, su corner di Capone. Una vittoria sofferta, con i rossoneri che creano tanto ma faticano a concludere in porta, forse anche a causa delle assenze pesanti di Chaka Traorè e Marco Nasti. Ora, la squadra di Giunti si porta a 33 punti in classifica.

95' Finisce qui!

90' Cinque minuti di recupero.

86' Doppio cambio nel Milan: fuori Coubis e Roback, dentro Nsiala e Borges.

82' Punizione per il Lecce: Saloma calcia alto sopra la traversa.

74' Ora il Milan gestisce il match con un lungo possesso palla.

67' Cartellino giallo per Foglio.

63' Cambio nel Milan: fuori Omeregne, dentro Rossi.

62' Discesa sulla destra di Omeregbe, che arriva sul fondo e serve il pallone per Gala. Il centrocampista rossonero perde il tempo per tirare immediatamente e conclude male.

58' GOOOOOOOOOOOOOL! Corner perfetto battuto da Capone, incornata di Bosisio e vantaggio dei rossoneri!

57' Destro secco di Tolomello dal limite dell'area, Samooja mette la sfera in corner.

55' Ammonito Berisha.

53' Corner per il Lecce: Pascalau anticipa tutti di testa e sfiora il gol.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti senza particolari emozioni, l'occasione più grande è per i rossoneri e arriva a due minuti dal termine del primo tempo con Tolomello. Per portare a casa i tre punti, però, i rossoneri dovranno sicuramente fare molto di più.

45' Fine primo tempo.

43' OCCASIONE INCREDIBILE! Tolomello scambia con Capone, entra in area e lascia partire il sinistro. Samooja esce a valanga e salva tutto.

40' Cinque minuti al termine, poi scopriremo se il direttore di gara darà qualche minuto di recupero.

33' Partita equilibrata finora, con i rossoneri che non riescono a sfondare il muro pugliese.

27' Continuano le offensive dei rossoneri: questa volta ci prova Roback, la difesa avversaria spara via la minaccia.

25' Conclusione di Gala dalla lunga distanza, palla fuori di poco.

23' Ci prova Capone da fuori area, Samooja respinge male ma nessuno approfitta dell'errore del portiere del Lecce.

12' Destro di Roback dal limite, Samooja para senza particolari problemi.

8' Ripartenze Lecce: Been Wessel si inserisce tra i due centrali rossoneri, tiro al volo e Desplanches riesce a togliere il pallone dalla porta con una parata plastica.

1' Inizia il match!

Amici di MilanNews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara. Tra pochi minuti Milan e Lecce si sfideranno nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Primavera 1. Ultimo treno per poterr puntare ai playoff per la squadra di mister Giunti, che arriva da tre sconfitte consecutive. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Desplanches, Coubis, Capone, Bosisio, Tolomello, Omoregbe, STanga, Gala, Eletu, Roback, Bozzolan. A disp.: Bertoccioni, Pseftis, Obaretin, Nsiala, El Hilali, Borges, Foglio, Bjorklund, Rossi, Piantedosi. All.: Giunti.

LECCE: Samooja, Russo, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Been Wessel, Pascalau, Macri, Daka, Berisha. A disp.: Dima, Haakmat, Johannsson, Burnete, Dreier, Carrozzo, Mommo, Trezza, Scialanga, Oltremarini. All.: Grieco.