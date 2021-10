LIVE MN - Primavera, Milan-Napoli (1-2) - Brutta sconfitta dei rossoneri. La posizione in classifica inizia a preoccupare...

Dopo novantasei minuti di gioco, il Napoli espugna il centro sportivo Vismara e porta a casa i tre punti. Gli azzurri vanno in vantaggio nel secondo tempo con Cioffi e raddoppiano poco dopo con Ambrosino. Chaka Traore dà una speranza ai ragazzi di mister Giunti, oggi assente per squalifica, ma alla fine il pareggio non arriva. La prima vittoria in campionato continua a tardare per il Milan Primavera, che dopo cinque giornate di campionato si trova solamente a quota 2 punti.

96' Finisce qui.

90' Sei minuti di recupero.

78' GOOOOOOOL! GOOOOL! Traore riapre la partita con un tap-in facile. 2-1!

70' Altro cambio tra i rossoneri: fuori Gala e El Hilali, dentro Alesi e Traore.

66' Raddoppio Napoli. Makengo sbaglia in impostazione e regala palla al Napoli. Ambrosino sfrutta l'errore del difensore rossonero e, servito da Barba, non sbaglia davanti a Desplanches.

63' Cambio nel Milan: fuori Di Gesù, dentro Tolomello.

61' Gol del Napoli. Cioffi, lanciato a rete, a tu per tu con Desplanches non sbaglia e realizza la rete dell'1-0.

55' Cambio nel Milan: fuori Obaretin e Bozzolan, dentro Kekrez e Makengo

53' Ci prova Gala da fuori, palla che termina alta.

45' Inizia la ripresa.

I primi quarantacinque minuti terminano a reti bianche. I rossoneri, dopo oltre 20 minuti, trovano il primo tiro con un colpo di test di Rossi che termina fuori di poco. Ma l'occasione più importnate l'ha creata il Napoli, con la traversa colpita da Spavone.

45' Fine primo tempo.

39' Occasione Napoli! Spavone scambia con Ambrosino, conclusione di prima e traversa. Azzurri vicini al vantaggio.

37' Ammonito Obaretin.

35' El Hilali prova a sorprendere Idasiak sul primo palo, ma l'estremo difensore azzurro è attento e blocca a terra.

33' Giallo anche per l'ex Milan Coli Saco.

30' Ci prova Ambrosino da lontanissimo: palla che termina alle stelle.

29' D'Agostino ammonito dopo aver trattenuto Capone.

26' OOCASIONE MILAN! Cross di Bozzolan dalla sinistra per la testa di Rossi, che anticipa i difensori azzurri ma non riesce a inidirizzare il pallone.

20' Match bloccato. Le due squadre fanno fatica a trovare spazi.

15' Conclusione dalla lunga distanza di Cioffi: palla fuori.

12' Retropassaggio rischioso di Obaretin a Desplanches, ma l'estremo portiere rossonero riesce a spazzare via la palla e guadagnare un fallo.

5' Ci prova Ambrosino da posizione defilata, ma la palla sfera termina fuori.

1' Inizia il match!

Amici e amiche MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli Primavera, match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal pareggio contro l'Atletico in Youth League, meritando anche qualcosa di più dell'1-1 finale. La squadra di mister Giunti é ancora a caccia della prima vittoria in campionato, e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Bosisio, Bozzolan; Gala, Di Gesù, Robotti; El Hilali, Rossi, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Kerkez, Makengo, Tolomello, Foglio, Bright, Alesi, Incorvaia, Roback, Amore, Traorè. All.: Giunti.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco, Saco, Spavone, Cioffi; Ambrosino, D’Agostino. A disp.: Boffelli, Gioielli, Pesce, Marranzino, Mane, Marchisano, Giannini, Tourè, Mercurio. All.: Frustalupi.