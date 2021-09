LIVE MN - Primavera, Milan-Roma (2-2) - Pareggio amaro per i rossoneri

Dopo novantacinque minuti, il match tra Milan e Roma termina in pareggio: è 2-2 al centro sportivo Vismara. Non arriva, dunque, la prima vittoria stagionale dei rossoneri, che produce tanto ma realizza veramente poco. La squadra di mister Giunti recupera due volte la Roma nel primo tempo. Secondi quarantacinque minuti di gara a reti bianche.

95' Finisce qui! 2-2

94' Ultimo assalto Milan: Alesi spara la palla altissima.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Doppio cambio nel Milan: dentro Roback e Kerkez, fuori Rossi e Bozzolan.

79' Ammonito Bozzolan.

78' Occasione Milan. Conclusione di Alesi da fuori area, Mastrantonio para ma non blocca; Rossi, però, non sfrutta l'occasione e arriva tardi sulla sfera.

72' Ancora Roma. Conclusione di Cassano che termina fuori di poco.

70' Ci prova Felix, para Desplanches.

68' TRAVERSA! Punizione bellissima di Amore, che appena entrato colpisce in pieno il palo lungo.

67' Cambio nel Milan: fuori Tolomello e Traore, dentro Amore e Bright.

62' Occasione Roma. Cross di Oliveras per la testa di Felix, ma la palla termina fuori di pochissimo.

60' Gara tesa finora. Molti errori da parte di entrambe le squadre.

53' Giallo per Bosisio.

50' Meglio la Roma in questo inizio di ripresa.

45' Inizia il secondo tempo.

Un primo tempo pieno di emozioni al centro sportivo Vismara. Risultato fermo sul 2-2 dopo i primi quarantacinque minuti, giocati ad altissima intensità. La Roma parte forte, e dopo sei minuti si porta subito in vantaggio con Felix. La risposta del Milan arriva pochi minuti dopo: il mancino meraviglioso di Di Gesù termina sotto al sette. Neanche un minuto e la Roma si riporta in vantaggio con un grandissimo gol di Oliveras. I rossoneri riagganciano i giallorossi dieci minuti dopo, con la rete di Capone su rigore. Si preannuncia una ripresa altrettanto spettacolare.

45' Fine primo tempo.

38' Ora le squadre rifiatano dopo una mezz'ora di gioco ad altissima intensità.

32' Ammonito Tolomello.

30' Destro di Alesi da fuori, Mastrantonio respinge con i pugni.

24' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Capone spiazza Mastrantonio dagli undici metri, 2-2!

23' Rigore per il Milan! Grandissima azione personale di Chaka Traore, Morichelli interviene in modo maldestro e commette fallo.

17' Destro secco di Capone, ma Mastrantonio blocca a terra.

14' Gol della Roma. Vantaggio dei rossoneri durato pochissimo. Serprentina di Oliveras, entra in area e, a tu per tu con Desplanches, realizza la rete del 2-1.

13' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Grandissimo gol di Di Gesù, che da fuori area lascia partire un mancino spettacolare che termina sotto il sette.

12' Occasione Milan! Rossi recupera palla in area avversaria, ma Mastrantonio, in uscita, riesce ad evitare il gol.

8' Risponde subito il Milan con Capone: palla alta.

6' Gol della Roma. Contropiede dei giallorossi con Felix; l'attaccante salta Desplanches, si allarga e di destro realizza la rete del vantaggio. C

1' Si parte!

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Alesi; Traorè, Rossi, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Kerkez, Obaretin, Polenghi, Foglio, Bjorklund, Bright, Gala, Roback, Sette, Amore. Allenatore: Giunti

ROMA (3-4-3): Mastrantonio; Ndyaie, Morichelli, Feratovic; Missori, Faticanti, Oliveras, Satriano, Volpato; Tahirovic, Felix. A disp.: Berti, Baldi, Voelkerling, Di Bartolo, Cassano, Dicorato, Zajsek, Rocchetti, Mavlyutova Ngingi, Verrenga, Vektal. Allenatore: De Rossi.

Amici e amiche MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Milan Primavera, match valido per la terza giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, che vogliono centrare la prima vittoria stagionale dopo il pareggio con il Sassuolo e le sconfitte contro Torino e Liverpool. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.