LIVE MN - Primavera, Milan-Sampdoria (0-2): sconfitta da dimenticare

ùBrutta, anzi bruttissima sconfitta dei rossoneri, che si rendono pericolosi solamente dopo i due gol della Sampdoria arrivate da due disattenzioni della retroguardia rossonera.

94' Finisce qui. 2-0 Samp.

91' Ammonito Capone.

90' Quattro minuti di recupero.

85' Altra occasione per i rossoneri: Brambilla mette Kerkez davanti a Saio, ma il terzino rossonero non riesce ad indirizzare bene la palla.

77' Occasione per il Milan: Obaretin si trova la palla sul sinistro, prova il tiro, ma Saio mette in corner.

74' Sostituzione per la Samp: fuori Angileri, dentro Somma.

70' Cambio nel Milan: dentro Saco e Kerkez, fuori Mionic e Oddi.

69' Giallo per Siatounis.

67' Cambio nella Samp: fuori Montavago, dentro Krawczyk

60' Cambio nel Milan: dentro Roback e N'Gbesso, fuori Olzer e Nasti.

57' Raddoppio Samp. Diagonale di Siatounis da fuori area che finisce all'angolino, con la partecipazione anche di Jungdal che ha un po' di colpe.

52' Conclusione dalla distanza di Brambilla: palla fuori di molto

45' Inizia il secondo tempo con un cambio nel Milan: dentro Di Gesù, fuori Frigerio.

Dopo quarantacinque minuti il Milan non è ancora sceso in campo. Sampdoria padrone del campo e che non offfre spazi ai rossoneri. Un errore della difesa e il conseguente gol di Siatounis decidono, finora, la partita.

45' Fine primo tempo.

38' Gol della Sampdoria. Montevago trova Siatounis che punta Michelis, sposta la palla sul sinistro e trova la rete del vantaggio blucerchiato.

36' Cross di Olzer per la testa di Mionic, ma il centrocampista rossonero arriva in ritardo sul pallone.

26' Milan ora in difficoltà: è la Samp che attacca!

20' Samp vicina al vantaggio! Siatounis prova la conclusione che diventa un assist per Ercolano, ma la conclusione dell'esterno blucerchiato si stampa sul palo.

17' Azione personale di Olzer, che entra in area ma la conclusione non è un granchè.

13' Occasione Milan! Torre di Olzer per Coubis, che si coordina e lascia partire il destro; conclusione che fa la barba al palo.

10' Primo giallo del match per Obaretin.

5' Ripartenza Samp: ci prova Montevago dal limite, ma strozza troppo la conclusione e la palla si spegne sul fondo.

4' Lungo possesso palla del Milan.

1' Ci siamo! Inizia il match al centro sportivo Vismara!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sampdoria Primavera, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, che arrivano dalla sconfitta nel derby e vogliono rimanere aggrappati alla corsa ai playoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Mionic, Brambilla, Frigerio; Olzer, Nasti, Capone. A disposizione: Moleri, Pseftis, Kerkez, Tahar, Filì, Cretti, Di Gesù, Saco, Tolomello, Robotti, Roback, N’Gbesso. Allenatore: Giunti.

SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Aquino, Angileri, Obert; Ercolano, Siatounis, Trimboli, Brentan, Giordano; Montevago, Di Stefano. A disposizione: Zovko, Migliardi, Paoletti, Marrale, Francofonte, Malagrida, Krawczyk, Somma, Pedicillo, Canovi, Miceli, Gaggero. Allenatore: Tufano.