LIVE MN - Primavera, Milan-SPAL (2-0) - Tre punti importantissimi per i rossoneri

Dopo la caduta in casa del Torino per 2-0, il Milan si rialza vincendo 2-0 contro la SPAL, grazie ai gol di Tonin e Olzer. Vittoria importante, che porta i rossoneri a quota nove punti in classifica.

94' Finisce qui!

92' GOOOOOOOL! Olzer chiude la partita con un mancino fortissimo sul palo di Galeotti!

90' Quattro minuti di recupero.

85' Cambio per il Milan: fuori Mionic e Tonin, dentro El Hilali e Bright.

83' Corner per la SPAL. Colpo di testa di Peda e palla che finisce alta sopra la traversa.

81' Cambio per il Milan: fuori Roback, dentro Nasti.

80' Punizione per la SPAL e giallo per Stanga.

75' Rossoneri che ora gestiscono il possesso.

68' GOOOOOOL! GOOOOOL! Rimpallo a favore dei rossoneri, palla che arriva a Tonin che con un tocco sotto realizza la rete dell'1-0. Vantaggio meritato per il Milan

63' Cambio per il Milan: Fuori Tahar, dentro Fili

60' JUNGDAL! Dopo l'errore in uscita, il portiere rossonero salva il risultato su un tiro da centrocampo di Mendoza.

55' Cambio per la SPAL: dentro Pit, Pinotti.

53' ANCORA PALO! Punizione dal limite dell'area calciata da Olzer. Il numero 10, però, colpisce il secondo palo del match.

47' OCCASIONE MILAN! Lancio di Oddi per la corsa di Roback, che si trova a tu per tu con Galeotti, ma la conclusione dello svedese esce fuori di pochissimo.

45' Inizia il secondo tempo.

Poche emozioni in questi primi quarantacinque minuti tra Milan e SPAL. I rossoneri fanno la gara, i biancoazzurri aspettano chiusi in difesa. Unica occasione della gara per i ragazzi di mister Giunti è un palo colpito da Tonin.

45' Fine primo tempo.

35' Continua il possesso palla rossonero.

31' Altra ripartenza, altro fallo e altro giallo. Questa volta per Michelis.

30' PALO! Scambio al limite dell'area tra Tonin e Di Gesù, con il numero 9 che riesce a concludere. Ma il tiro si stampa sul palo. Rossoneri vicini al vantaggio.

27' Azione personale di Stanga sulla destra e conclusione che esce fuori di pochissimo.

26' Tiro di Di Gesù dalla lunga distanza. Conclusione centrale che non impensierisce Galeotti.

22' Altra ripartenza della SPAL, questa volta fermata irregolarmente da Brambilla che viene ammonito.

16' Grandissimo intervento di Stanga. Il terzino rossonero chiude una ripartenza pericolosa della SPAL.

10' Pochi spazi per i rossoneri. La SPAL si chiude tutta in pochi metri.

5' Il Milan avanza con un lungo possesso palla.

1' Si parte!

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Spal:

MILAN: Jungdal, Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Di Gesù, Mionic, Tonin, Olzer, Roback. A disp.: Moleri, Pseftis, Obaretin, Pobi, Filì, Cretti, Bright, Saco, Signorile, Robotti, El Hilali, Nasti. All.: Giunti.



SPAL: Galeotti, Iskra, Yabre, Peda, Raitanen, Zanchetta, Ellertsson, Tunjov, Pinotti, Attys, Cuellar Mendoza. A disp.: Wozniak, Rigon, Alcides Dias, Csinger, Borsoi, Savano, Simonetta, Colyn, Teyou, Carra, Campagna, Piht. All.: Pedriali.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara per la diretta testuale della gara valida per l’ottavo turno di campionato Primavera Uno tra Milan e SPAL. Dopo l’ottima vittoria per 3-0 contro la Lazio, i ragazzi di mister Giunti sono stati fermati dal Torino, perdendo 2-0. Oggi i rossoneri incontreranno la squadra di Ferrara, e una vittoria sarebbe fondamentale per scalare la classifica. Come sempre, grazie al nostro live testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.