live mn - Primavera, Milan-Torino (1-1): pareggio amaro, ma punto guadagnato sull'Inter

FINE PARTITA | MILAN-TORINO 1-1 (66' Aaron Ciammanglichella, 84' Bonomi)

95' Finisce qui il match. Il Milan non riesce a sfruttare lo scivolone dell'Inter e pareggia in casa contro il Torino guadagnando comunque un punto dalla capolista.

90' cinque minuti di recupero

90' Conclusione fortissima di Liberali che si spegne però poco sopra la traversa. Il Milan spinge per trovare il vantaggio.

85' OCCASIONE D'ORO PER IL MILAN! Parmiggiani vicinissimo al gol della rimonta rossonera con un pericoloso tiro dal limite dell'area.

84' GOOOOOOOOOL PAREGGIO DEL MILAN! Grandissima palla di Nsiala. Coordinazione perfetta di Bonomi che insacca in rete il pallone del pareggio, meritato per quanto fatto in paritta.

80' Doppio cambio per il Milan. Fuori Pellegrino, dentro Alexanders Simmelhack, e dentro anche Liberali al posto di Bakoune.

78' Gioco ancora fermo per delle proteste della panchina del Torino per un altro presunto rigore a favore dei granata. Anche in questo caso il direttore di gara ha lasciato correre, perché Raveyre sarebbe intervenuto sul pallone e non sull'avversario.

75' TORINO IN 10 UOMINI! Può cambiare la partita al Puma House of Football. Espulso Silva per un intervento ruvido, in ritardo ed a piede a martello su Diego Sia.

68' ALTRA GRANDE OCCASIONE PER IL TORO! Pericoloso ancora Aaron Ciammanglichella, con Raveyre che questa volta però evita il raddoppio degli ospiti. Sulla stessa azione i granata protestano col direttore di gara per un presunto rigore per un contatto fra Saba e Pellegrino, che però non è stato assegnato.

66' GOL DEL TORINO! Vantaggio ospite con Aaron Ciammanglichella, che non può sbagliare a tu per tu con la porta dopo il grande colpo di testa di Della Vecchia che si è in precedenza stampato sul palo.

60' Ancora brutte notizie per Ignazio Abate, che perde per infortunio anche capitan Stalmach, che ha chiesto il cambio per un problema alla caviglia. Quarto cambio obbligato della partita, secondo per il Milan. Al posto le polacco entra Malaspina.

57' Fuori Cuenca dentro Scotti per il Milan. Il paraguaiano costretto a lasciare il campo a causa del duro scontro di gioco con Silva al 50' nel quale ha avuto la peggio.

55' Occasione Torino. Dopo una lunga azione gli ospiti sono arrivati alla conclusione con Saba, che defilato prova ad incrociare sul secondo palo ma Raveyre si fa trovare pronto.

50' Gioco fermo: scontro aereo fra le teste di Cuenca e Silva. Entrambi gli staff medici in campo per soccorrere i due ragazzi.

46' Camarda non riesce nel secondo controllo dopo un'imbucata centrale di Sia. Il Milan deve provare a fare di più negli ultimi metri per riuscire a trovare la rete del vantaggio.

45' Subito cambio per il Torino, il terzo della partita. Entra Aaron Ciammanglichella.

INIZIO SECONDO TEMPO | MILAN-TORINO 0-0

------

FINE PRIMO TEMPO | MILAN-TORINO 0-0

Dopo i primi 45' è 0 a 0 al Puma House of Football fra Milan e Torino. Rossoneri meglio degli ospiti in questa prima frazione di gioco, considerate le molteplici occasioni avute a disposizione, ma la formazione granata ha forse avuto quelle più nitide nell'ultimo quarto d'ora di gioco, con Della Vecchia prima e Dell'Aquila poi. Presenti al centro sportivo di Vismara ad assistere alla partita della Primavera di Ignazio Abata anche Zlatan Ibrahimovic e Vincenzo Vergine, responsabile settore giovanile.

------

45' un minuto di recupero

44' ALTRA OCCASIONE TORINO, RAVEYRE FENOMENALE! Dell'Aquila sporca i guanti del portiere francese del Milan, che risponde presente, con un insidioso e defilato calcio piazzato scaturito da un fallo di Nsiala.

38' PALO DEL TORINO! Parmiggiani rischia, Dalla Vecchia sfrutta l'errore dell'avversario ma calcia dritto sul palo. Ospiti ad un passo dal vantaggio.

37' ALTRA GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Tiro a giro di Bonomi, che sfiora per un nulla l'incrocio dei pali.

32' Bel suggerimento centrale di Cuenca per Sia, che però in spaccata aerea non riesce per centimetri ad arrivare sul pallone.

30' Schema su calcio piazzato del Torino. Bella l'idea, l'esecuzione un pò meno, visto che Raveyre non è stato per nulla impensierito.

25' MILAN AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Enorme occasione per i rossoneri, con Cuenca che per pochissimo non inquadra la porta sfruttando un tiro sporco dalla distanza di Victor.

24' Grande chiusura di Marco Pellegrino, che facilita l'uscita fra i pali di Raveyre dopo il tentativo di Gabellini di sfondare centralmente.

21' Altra azione per il Milan, col traversone di Bakoune che non riesce però a trovare compagni nell'area avversaria pronti ad insaccare in rete il pallone dell'1-0.

20' Secondo cambio forzato in casa Torino. Fuori Della Valle. Dentro il numero 77 Marchioro.

19' Grande azione in velocità del Milan, che con fraseggi veloci è riuscito ad arrivare dalla sinistra nell'area di rigore del Torino. Cuenca sbaglia però l'ultimo passaggio, prendendo in contro tempo Camarda che non riesce ad entrare in contatto col pallone.

16' Hugo Cuenca ha provato a fare le cose a modo suo. Palla incollata al piede sinistro, slalom al limite dell'area concluso con un tiro che si stampa però sul fondo.

16' Primo cambio della partita. Nel Torino esce Ruszel, che non ce la fa, per Silva. Dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti nei granata.

14' Grande tiro dalla distanza del centrocampista rossonero Victor, prontamente respinto dalla difesa ospite.

12' Gioco momentaneamente fermo per permettere le cure al giovane centrocampista del Torino Ruszel, a terra per un problema alla coscia sinistra.

4' Prima occasione del match anche per il Torino, con Gabellini che in girata la mette però sul fondo.

2' Prima occasione per il Milan, che va vicinissimo al vantaggio con Sia. La palla però è alta sopra la traversa!

1' Fischio d'inizio, comincia il match!

------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Puma House of Football del centro sportivo di Vismara. Il Milan Primavera, secondo in classifica, dopo l'eliminazione in Coppa Italia torna in campo per affrontare il Torino di mister Scurto, quarto in classifica ad un solo punto di distanza dai rossoneri. La squadra di Abate riprende dunque il suo cammino in campionato alla ricerca di tre punti per proseguire il testa a testa con l'Inter capolista, che poco fa ha frenato la sua avanzata perdendo contro la Juventus. Rimanete con noi per seguire il nostro live testuale per tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Pellegrino, Nsiala; Stalmach, Victor; Cuenca, Sia, Bonomi; Camarda. A disp.: Bartoccioni, Colzani; Cappelletti, Paloschi, Tezzele; Malaspina, Perina, Sala; Liberali, Scotti, Simmelhack. All. Ignazio Abate.