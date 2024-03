live mn Primavera, Verona-Milan (1-0): Cissè punisce il Diavolo, secondo ko di fila per i rossoneri

94' Fine della partita. Altra sconfitta per il Milan dopo il ko contro la Fiorentina di una settimana fa.

92' Angolo per il Milan: cross di Bonomi, Cuenca anticipa Toniolo in uscita, ma il suo colpo di testa finisce alto di poco.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Giallo per Popovic.

83' Contropiede del Verona con D'Agostino che serve in area De Battisti che prova il diagonale con il sinistro, parata di Nava, poi ci pensa un suo compagno di squadra ad allontanare il pallone.

82' Ultimo cambio nel Milan: esce Camarda, dentro Bonomi.

81' Ancora Zeroli pericoloso di testa: cross dalla sinistra di Bartesaghi e ottimo stacco del capitano rossonero, ma il pallone finisce fuori di poco.

76' Cambio nel Milan: fuori Sia, dentro Simmelhack.

74' Bel cross dalla destra di Bakoune che trova Zeroli in area, colpo di testa fuori dopo la deviazione di un difensore del Verona.

70' Patanè ci prova su punizione, Nava alza il pallone sopra la traversa.

69' Giallo per Simic.

68' Sostituzione anche nel Verona: fuori Ajayi, dentro Dalla Riva.

66' Due cambi nel Milan: fuori Malaspina e Scotti, dentro Sala e Cuenca.

64' Milan ancora pericoloso su calcio piazzata: punizione dalla sinistra di Victor, Zeroli salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce a lato dopo una deviazione di un giocatore del Verona.

61' Angolo per il Verona: cross dalla destra di Patanè, batti e ribatti in area rossonera, la palla arriva fuori area a D'Agostino che prova il destro di prima intenzione, pallone fuori di poco.

55' Giallo per Nwanege.

52' GOL VERONA!!! Padroni di casa avanti con Cissè: punizione dal limite dell'area e destro a giro sopra la barriera che si insacca alle spalle di Nava.

49' Che occasione per Victor: Camarda allarga a destra per Scotti, cross rasoterra all'indetro per il centrocampista rossonero che però da ottima posizione calcia alto sopra la traversa.

48' Punizione per il Milan dalla fascia destra: altro bel cross di Victor e colpo di testa di Zeroli fuori di poco.

46' Giallo per Ajayi.

45' Al via la ripresa con un cambio nel Milan: fuori Magni, dentro Bakoune.

- Zero gol e pochissime emozioni nel primo tempo di Verona-Milan, sfida valida per il campionato Primavera 1. Le due squadre non hanno praticamente creato occasioni da gol, da segnalare solo un colpo di testa di Camarda al 31' su assist di Victor da calcio piazzato.

46' Fine primo tempo.

46' Camarda riceve palla in area di rigore e prova la girata con il destro, pallone fuori.

45' Un minuto di recupero.

39' Ammonizione anche per Cazzadori.

35' Giallo per Magni.

31' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross di Victor, Camarda salta più in alto di tutti e colpisce il pallone di testa, Toniolo blocca a terra.

28' Altro corner conquistato dal Milan: Victor cerca Zeroli al centro dell'area di rigore, ma il capitano rossonero commette fallo su Toniolo.

24' Angolo per il Milan, dalla destra batte Victor: cross a rientrare del centrocampista rossonero, dopo un colpo di testa di un giocatore del Verona, la palla arriva fuori area per Malapsina che prova la conclusione al volo, pallone altissimo sopra la traversa.

21' Giallo per Patanè per un fallo su Bartesaghi.

17' Calcio di punizione per il Verona dalla trequarti: D'Agostino allarga a sinista per Cissè che controlla e poi prova un tiro-cross a giro, pallone a lato non di molto.

15' Punizione per il Milan dalla fascia destra: Victor trova sul secondo palo Scotti che prova la sponda con il destro, ma nessuno dei suoi compagni riesce ad approfittarne.

11' Camarda appoggia per Victor che prova il destro dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore del Verona.

9' Primo corner del match a favore del Verona: cross dalla sinistra di Patanè, Sia libera l'area.

8' Fase di studio in questa prima fase del match tra le due squadre.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta la partita della Primavera del Milan in casa del Verona, nella sfida valida per la 25^ giornata di campionato. I rossoneri di Abate, reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina per 4-1, sono sesti in classifica con 37 punti, mentre i veneti sono undicesimi con 31 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa gara. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

HELLAS VERONA: Toniolo, Nwanege, Patanè, D'Agostino, Ajayi, De Battisti, Riahi, Cazzadori, Corradi, Popovic, Cissè. A disposizione: Marchetti, Dalla Riva, Ramage, Dentale, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Caneva, Valenti, Fagoni, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

MILAN: Nava, Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi, Malaspina, Victor, Zeroli, Scotti, Camarda, Sia. A disposizione: Raveyre, Bakoune, Stalmach, Cuenca, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack. Allenatore: Ignazio Abate.

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (Sez. AIA di Prato).