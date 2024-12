live mn Protesta Curva Sud: finita la contestazione. Cori contro società e molti titolari: indifferenza per Fonseca

In occasione della festa privata di AC Milan per celebrare i 125 anni di storia del Club, in zona Tortona a Milano, il tifo organizzato rossonero e AIMC continueranno la protesta andata in scena ieri sera durante e dopo Milan-Genoa 0-0, quando lo stadio ha fischiato la squadra ed ha intonato cori contro la dirigenza e società.

La contestazione sarà, ed è stato ribadito più volte, assolutamente pacifica. La Curva riconosce che non tutti meritano fischi e contestazione, quindi si comporteranno di conseguenza in base a chi arriverà. Il messaggio importante da lanciare è quello di ribadire l’evidente contrarietà per una stagione al momento decisamente sotto le aspettative. Seguite lo svolgersi della protesta con il nostro live testuale ed i contributi video dei nostri inviati.

- In attesa dell'arrivo di giocatori, allenatore e dirigenti la Curva Sud ha esposto due striscioni: "Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra storia”, già mostrato ieri sera fuori San Siro. Il secondo recita: “Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà”.

- La Curva Sud applaude Pietro Paolo Virdis, ieri tra le leggende celebrate a San Siro. L'ex attaccante però non è rimasto contento dell'organizzazione sull'ingresso in campo e ha espresso le sue perplessità con un post sui social: "Una domanda però ce la siamo posti TUTTI noi.. tu, società, organizzi una festa per questa importante data… fai venire CAMPIONI dall’Olanda, dal Brasile, da Monza, da Milano… li fai sfilare a centro campo reggendo i trofei della NOSTRA storia, che restano nella STORIA DEL CALCIO e non dici i nomi????? Non li elenchi con l’enfasi solita che accompagna la recita di ogni formazione prima di ogni partita?? Perché?… domando per degli amici".

- Nel frattempo cominciano ad arrivare le prime leggende invitate alla festa: Rijkaard, Jankulovski, Evani, Galli, Virdis, Tassotti, e Pato.

- Inizia la contestazione, si parte subito con il coro: "Cardinale devi vendere!". CLICCA QUI PER IL VIDEO

- Arrivato il Vice Presidente Onorario del Club Franco Baresi: solo applausi per il leggendario numero 6.

- Arrivato anche il giovanissimo Francesco Camarda, partono immediatamente applausi e cori: "Vogliamo 11 Camarda".

- Arrivato Paulo Fonseca con moglie e figli. Curva Sud che non reagisce al tecnico rossonero: né fischi e né applausi.

- Sky Sport riporta che la dirigenza rossonera è arrivata all'evento entrando per un ingresso secondario ed evitando così di incrociare i tifosi fuori dal locale.

- L'account Instagram della Curva Sud commenta il momento attuale con un laconico: "Non c'è niente da festeggiare".

- Daniele Massaro, storico attaccante rossonero e brand ambassador, al suo arrivo all'evento si è fermato a salutare la Curva Sud.

- Cominciano ad arrivare i giocatori. Applausi per Christian Pulisic, arrivato con la compagna Alexa Melton, che ringrazia la curva.

- All'arrivo di Tomori, Abraham, Calabria, Sportiello e Morata la Curva Sud ha alzato il coro: "Tirate fuori i coglioni".

- La Curva intona un coro per "chi non si è fatto vedere" (riferimento ai dirigenti passati per un ingresso secondario, ndr): "Questa società se ne deve andar".

- La Curva si ripete all'arrivo di Rafa Leao: "Tirate fuori i coglioni" e "Rispettate i nostri colori". I cori di contestazione sono riservati a tutti i titolari, tranne Pulisic e Gabbia

- Applausi per Montolivo

- Arrivano Reijnders, Fofana e Maignan che vengono applauditi. All'arrivo di Theo invece di nuovo: "Fuori i coglioni"

- Protesta conclusa. Applausi per: Reijnders, Pulisic, Camarda, Fofana, Maignan. Per tutti gli altri fischi e cori negativi. Per il mister Fonseca, accoglienza con indifferenza. Cori contro la dirigenza in contumacia: è entrata dall'ingresso secondario