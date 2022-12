LIVE MN - PSV-Milan (2-0): Madueke raddoppia

42' Destro dalla distanza di Teze, palla fuori di molto.

41' Conclusione di Dest dalla sinistra, destro centrale.

39' Bello scambio tra Dest e Rebic, poi assist per Adli ma sfera troppo lunga per il francese.

34' Ripartenza del Milan con Saelemaekers, assist per Rebic che calcia dalla distanza ma senza mettere potenza.

33' Corner PSV, Mirante esce ma di pugno si butta la palla verso la porta. De Ketelaere salva tutto sulla linea.

32' Adli recupera palla, Rebic né approfitta e di sinistro calcia dal limite. Conclusione fuori di poco.

26' Colpo in faccia a Calabria, che rimane a terra.

21' Gol del PSV. Mancino dal limite di Madueke dell'area sul palo di Mirante che poteva fare molto

di più.

17' Cross di Teze dalla destra, Mirante anticipa tutti con un buon intervento.

13' Milan che prova a rispondere facendo la gara. PSV molto ordinato.

8' Gol del PSV. Cross di Max dalla sinistra, Guus Til stacca tutto solo in area di rigore e porta in vantaggio i suoi.

6' Sullo sviluppo da angolo, Vertessen calcia al volo da fuori area ma la conclusione termina altissima.

5' Cross di El Ghazi, Kalulu devia la palla in corner.

1' Erroraccio di Kalulu che gioca male il pallone, Vertessen a tu per tu con Mirante si allunga troppo il pallone.

1' Si parte!

- Le squadre si raccolgono in mezzo al campo per ricordare Pelé, scomparso nella giornata di ieri a 82 anni.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di PSV-Milan, ultima amichevole dei rossoneri in vista della ripresa di campionato contro la Salernitana il 4 gennaio 2023. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Obispo, Ramalho, Max; Veerman, Sangare, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. A disp.: Drommel, Waterman, Xavi Simons, Hoever, Gutierrez, De Jong, Saibari, Mwene, Ledezma, Oppegard, Fofana. All. van Nistelrooij

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Deste; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Nava, Foglio, Bozzolan, Thiaw, Diaz, Leao, Gabbia, Bakatyoko, Vranckx, Lazetic, Kjaer, Mangiameli, Ballo-Touré, Pobega. All. Pioli.