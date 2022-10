LIVE MN - Rebic: "Ambiente al Maksimir? Non è come in Italia, ma il campo è top"

© foto di MilanNews

Ante Rebic, attaccante rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Dinamo Zagabria e Milan, valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League e in programma domani alle 21:00 al "Maksimir": segui tutte le dichiarazioni del numero 12 croato con il live testuale su MilanNews.it.

Come mai i club croati fanno più fatica della nazionale?

"È difficile. Quelli con più talento vanno fuori a giocare in campionati più forti. Noi come nazione abbiamo un talento incredibile, pur essendo pochi".

Hai detto qualcosa ai tuoi compagni sull'ambiente che troveranno?

"Non sono stadi come in Italia, ma il campo è top e questo è importante per noi. Non ci sono state domande particolari".