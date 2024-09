live mn Rimini-Milan Futuro (1-0): sconfitta immeritata. Portiere e traversa lasciano il Milan a due punti!

FINE PARTITA - Niente da fare per Milan Futuro, la vittoria e i gol non arrivano. Il Rimini, che come i rossoneri era fermo a quota due punti, trova la prima vittoria del suo campionato grazie a una rete di Cernigoi arrivata sull'unica vera occasione per i padroni di casa, nella ripresa, sugli sviluppi di un rimpallo. I rossoneri giocano a tratti e vanno diverse volte vicino alla rete ma senza trovarla: due miracoli del portiere nel primo tempo e la traversa nel secondo negano la gioia della rete alla squadra di Bonera. Il Milan Futuro si ritrova ora penultimo in classifica con due punti e un solo gol fatto, arrivato su rigore. La prossima gara giovedì sera in casa contro la Spal.

93' Contatto sospetto in area del Rimini su Longo che si lamenta. L'arbitro però fischia fuorigioco

90' Sei minuti di recupero

90' Ci prova Bozzolan con un campanile a cercare Camarda: il portiere fa buona guardia

88' Il Milan inizia a buttare palloni in mezzo: in questo caso sponda di Fall ma Longo viene contenuto dalla difesa avversaria

86' Ammonito Bozzolan, appena entrato

84' Ultimi due cambi per Bonera: escono Bartesaghi e Traorè, dentro Bozzolan e Sia

79' Triplo cambio nel Rimini: entrano Piccoli, Semeraro e Ubaldi; escono Megelaitis, Falbo e Parigi

78' Bonera a trazione offensiva: sostituito Sandri e Cuenca. Al suo posto Fall e Longo. Milan con due punte in campo adesso

78' Giallo anche per il Rimini: punito Parigi

76' Secondo cartellino per il Milan: ammonito Zeroli

74' Non ce la fa Lepri, il Rimini manda in campo l'ex di turno Bellodi al suo posto

72' CLAMOROSA TRAVERSA! Situazione praticamente identica alla precedente, Liberali tira di prima intenzione dal limite sugli sviluppi di un corner: il pallone scheggia clamorosamente la traversa. Il pallone non vuole entrare!

68' Liberali spara alto da buona posizione dopo che la difesa romagnola aveva allontanato sugli sviluppi di un angolo

65' Rimane a terra Lepri dopo aver salvato su Cuenca: il giocatore del Rimini si tocca il ginocchio molto dolorante

63' Il Milan non ci sta. Bello schema da corner che porta Cuenca al tiro di piattone dal limite: deviazione e nuovo giro dalla bandierina

58' GOL RIMINI. Cernigoi porta in vantaggio i padroni di casa. Non esente da colpe la difesa del Milan Futuro che si perde l'attaccante del Rimini dopo un rimpallo causato da un tiro di Fiorini. Per il numero 9 è un gioco da ragazza trafiggere un incolpevole Nava

57' Sandri rimane dolorante a terra ma è solo uno spavento: si rialza e continua a giocare

52' Super azione di Cuenca che semina un avversario sulla destra ed entra in area dal lato corto. Sul più bello il milanista si allunga il pallone, scivola e con il piede colpisce il portiere avversario. Giallo per Cuenca, forse un po' troppo severo

48' Subito Milan Futuro pericoloso, sempre dalla fascia e con un cross di Jimenez: il pallone passa in mezzo all'area e viene ribadita nuovamente dalla parte opposta da Traorè ma nessun rossonero riesce a concretizzare

45' Si riparte! Bonera manda dentro Liberali: fuori Hodzic. Zeroli arretra nei due accanto a Sandri e il numero 10 si sistema dietro Camarda

FINE PRIMO TEMPO - Intervallo al "Neri" di Rimini. Il Milan parte bene e con coraggio: Colombi, portiere di casa, fa due grandi parate nei primi venti minuti. Un vero e proprio miracolo su una testata di Camarda e una bel riflesso su una grande conclusione dalla distanza. Nella parte centrale calano un po' i ritmi rossoneri ma di certo non crescono quelli dei romagnoli che, per ora, non hanno creato granché. Negli ultimi 10 minuti il Diavolo torna a spingere: viene annullato un gol a Camarda e poi ancora il numero 9 va vicino alla rete dopo una gran discesa sulla destra di Jimenez. Bene il gioco, ora nel secondo tempo bisogna anche concretizzare!

45' Due minuti di recupero!

44' ANCORA IL MILAN! Jimenez scatenato sulla destra crossa forte in mezzo: Camarda taglia sul primo e colpisce col corpo ma viene chiuso in angolo

40' Risponde il Rimini con Cernigoi che si smarca e prova il sinistro al volo da posizione angolata: in due tempi Nava blocca la conclusione centrale

38' ANNULLATO UN GOL A CAMARDA! Verticalizzazione di Sandri per Traorè che fa la sponda per Camarda che di testa spinge in rete. L'ivoriano però viene pizzicato in offside

37' Clima che si scalda al Neri di Rimini. Proteste dei giocatori di casa per un fallo fischiato a Traorè che, però, era evidente

36' Il Rimini protesta con veemenza per un contatto in area rossonera tra Hodzic e Parigi: il contatto sembra molto lieve e non punibile

34' Prima occasione per il Rimini! Punizione di Fiorini dalla grande distanza: il tiro è centrale ma la traiettoria insidiosa, Nava alza in angolo per sicurezza. Dal corner la prende Gorelli ma il pallone finisce tra le braccia del portiere del Diavolo

32' La squadra di Bonera, in questa fase, ha perso un po' della brillantezza di inizio gara. Partita in questo momento molto confusa e con tante sbavature da una parte e dall'altra

29' Si salva Hodzic: il centrocampista rossonero aveva perso un pallone sanguinoso ma l'arbitro gli fischia un fallo a favore che vanifica l'immediata ripartenza del Rimini

27' Longobardi rimane a terra e non riesce a continuare. Primo cambio della partita per il Rimini: entra Cinquegrano

23' Ancora rossoneri pericolosi dalla sinista con un bel lavoro di Traorè: il cross è allontanato dal Rimini

19' Avvio molto positivo del Milan Futuro che ha subito creato pericoli e messo le tende nella metà campo del Rimini. Dal canto loro i padroni di casa non si sono ancora visti dalle parti di Nava

15' Si accende Cuenca, alla sua maniera. Il paraguaiano si accentra ed esplode un gran sinistro da 25 metri: Colombi si distende ancora una volta e mette in angolo

13' Ci riprova Camarda, questa volta con meno pericolosità: il numero 9 rossonero prova la girata di prima intenzione dal limite dell'area ma la conclusione è nettamente fuori misura

7' MIRACOLO DI COLOMBI! Grandissima parata del portiere del Rimini che con un grande guizzo respinge sulla linea un colpo di testa di Camarda bravissimo a prendere il tempo agli avversari su corner. Milan vicinissimo al vantaggio!

5' Si gioca sotto una pioggia battente, può essere un fattore nel corso della gara

1' Si comincia dopo il minuto di silenzio per Totò Schillaci!

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Vingo (Pisa)

ASSISTENTI: Rastelli (Ostia Lido) - Scribani (Agrigento)

IV UOMO: Pazzarelli (Macerata)

- Le formazioni ufficiali:

RIMINI (4-3-1-2): Colombi; Longobardi, Gorelli, Lepri, Falbo; Langella, Megelaitis, Fiorini; Garetto; Parigi, Cernigoi. A disp.: Vitali, Brisku, Bellodi, Semeraro, Cinquegrano, Piccoli, Lombardi, Accursi, Dobrev, Ubaldi. All. Buscè.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Sandri, Hodzic; Cuenca, Zeroli, Traorè; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D'Alessio, Fall, Magni, Sia, Zukic. All. Bonera

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Dopo una grande domenica in cui il Milan ha vinto due derby su tre in prima squadra e Primavera (pareggio per il femminile), questa sera torna in campo il Milan Futuro che va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo aver collezionato due punti in quattro partite. I rossoneri di Bonera alle 20.45 scendono in campo in casa del Rimini che ha la stessa situazione in classifica.