LIVE MN - Roma-Milan Femminile (0-3): finisce la partita, grande vittoria per le rossonere

Grande prova per le ragazze di Ganz che dominano in lungo ed in largo la partita, vincendola con un netto e meritato tre a zero. Le rossonere si prendono il primo posto in classifica.

95’ C’è Il fischio finale! Milan batte Roma 0-3. Grande prova per le ragazze di Ganz.

92’ Ci prova la Roma con un tiro di Bonfantini, ma si conclude parecchio sopra la traversa. Niente gol della bandiera per le giallorosse.

88’ Terzo ed ultimo cambio per il Milan, esce Tucceri ed entra Vitale.

88’ GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! 3-0 di Valentina Giacinti! Ripartenza fulminea e numero 9 battezzato!

83’ GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Raddoppio rossonero realizzato da Conc!

82’ Secondo cambio per il Milan, esce Rizza ed entra Mauri.

76’ Terzo ed ultimo cambio per la Roma, esce Alves ed entra Bonfantini.

69’ GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Nora Heroum porta in vantaggio le rossonere con un bel tocco di piatto da dentro l’area di rigore.

64’ Primo cambio per il Milan, esce Lady Andrade ed entra Salvatori Rinaldi.

62’ Secondo cambio per la Roma, esce Bernauer ed entra Greggi.

58' Primo cambio per la roma, esce Venturini ed entra Thomas.

54' CLAMOROSA OCCASIONE ROMA! Giugliano, ex rossonera, colpisce la traversa con una magnifica punizione.

49' Cartellino giallo per Lady Andrade.

47' Subito occasione per il Milan! Refiloe Jane svirgola il tiro che diventa quasi un assist per Heroum, che non riesce però ad impattare il pallone.

45' C'è il fischio di Grasso, comincia il secondo tempo.

Buonissimo primo tempo per le rossonere di Ganz, con l'occasione più nitida creata da Bergamaschi, fermata da una grandissima parata di Pipitone.

47' Termina qui il primo tempo.

39' Tenta un contropiede pericoloso la Roma, chiude benissimo la difesa rossonera e riconquista il possesso della palla.

32' Cartellino giallo per la rossonera Rizza, primo cartellino del match.

30' Cooling break, piccola pausa per concedere alle ragazze di rinfrescarsi. I ventotto gradi di Roma si fanno sentire.

26' Calcio d'angolo per la Roma, respinge di testa Hovland, tiro poi da fuori area per le giallorosse con Serturini: palla alta.

20' Ritmi veloci nel match, le squadre sono lunghe e si creano spesso degli spazi pericolosi da entrambe le parti.

13' Occasione clamorosa per il Milan! Bergamaschi si trova faccia a faccia con Pipitone, ma non riesce a metterla dentro a causa di una grande parata del portiere giallorosso.

10' Buona azione in ripartenza del Milan che arriva a crossare in area con Bergamaschi, interviene bene Pipitone anticipando Giacinti.

5' Bellissima ripartenza per Valentina Giacinti che viene fermata all'ultimo secondo utile da Swaby.

3' Primi scambi del match. Le due squadre per ora si studiano.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio dell'arbitro Grasso: si comincia! Prima palla per rossonere.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia giallorossa per la Roma, maglia bianca per le rossonere.

LE FORMAZIONI:

ROMA (4-3-3) Pipitone; Erzen, Swaby, Di Criscio,Soffia; Hegerberg, Giugliano, Bernauer; Andressa, Thestrup, Serturini All.: Bavagnoli

A disposizione: Caesar, Pettenuzzo, Bartoli, Ciccotti, Greggi, Thomas, Bonfantini, Coluccini, Corelli, Corrado, Cunsolo, Severini, Zecca.

MILAN (4-3-3) Korenciova; Rizza, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Refiloe Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti (C), Lady Andrade. All.: Ganz

A disposizione: Piazza, Mendes, Bellucci,Carissimi, Zigic, Manieri, Salvatori , Vitale, Mauri

12.20 Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di Roma-Milan, il debutto in campionato del nuovo Milan-Femminile di Maurizio Ganz.