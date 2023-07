LIVE MN - Romero: "Un sogno essere qui. Ruolo? Mi piace giocare dietro la punta, come faceva Diaz l'anno scorso"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nella sala delle conferenze di Milanello dove tra pochi istanti Luka Romero verrà presentato come nuovo giocatore del Milan. Grazie al nostro live testuale potrete leggere tutte le dichiarazioni dell'attaccante argentino che è arrivato a zero dalla Lazio. Restate con noi!!!

Com'è stato questo inizio di avventura al Milan?

"Sono molto contento di essere qui. Sta andando tutto bene questo inizio, anche grazie all'aiuto dei compagni e di tutti".

In che ruoli ti vedi meglio nel Milan?

"Io gioco dove mi mette il mister. Il mio ruolo preferito è dietro la punta, dove giocava l'anno scorso Diaz. Però mi piacciono tutti i ruoli dell'attacco".

L'obiettivo è rimanere qui o andare in prestito?

"Penso di stare qua, mi piace l'ambiente. Posso imparare tanto per l'alto livello che c'è. Io voglio restare qui, sto bene".

C'è un giocatore a cui ti ispiri?

"Qui ho visto tanti giocatori bravi come Ronaldinho e Kakà. Mi piaceva molto anche come giocava Diaz l'anno scorso. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è un bel campionato".

Come mai hai scelto il Milan?

"Ero al Mondiale Under 20, è arrivata l'offerta del Milan e ho pensato subito di venire qua. Volevo solo venire in un club storico come questo".

Il Milan non ha una grande storia con gli argentini...

"Sono qui per aiutare la squadra, voglio dare tutto ".

Qual è il tuo obiettivo?

"Vogliamo vincere, il campionato è lungo, ma pensiamo partita dopo partita".

Perché hai scelto la maglia numero 18?

"Mi piace come numero, è il giorno in cui siamo nati io e alcuni miei familiari. Per questo l'ho scelto".

Pioli ti ha parlato di Diaz? Cosa pensi di Pulisic?

"Pioli non mi ha parlato di lui. Pulisic è un grande giocatore, farà molto bene. Io voglio imparare tanto da chi gioca in attacco".

Come sono stati i primi allenamenti?

"Essere qui è un sogno. Posso imparare tanto. Mi piace che si lavora tanto con la palla".

Come vivi la pressione?

"Non ho mai sentito pressione. A me piace giocare a calcio. Non ho paura o ansia di essere qui, io sono tranquillo, quando avrò la possibilità darò tutto".

C'è qualcuno dei tuoi compagni di squadra che ti incuriosisce di più?

"Voglio conoscere tutti. Leao mi è sempre piaciuto, è un grande giocatore".

Cosa ti dice Pioli?

"Con Pioli ho parlato tanto. Mi piace perchè mi parla tanto e questo mi fa piacere".

Hai parlato con qualcuno del Milan?

"Ho parlato con Romagnoli e Reina. Mi hanno detto che il Milan è un grande club e che mi troverò molto bene".

- Finisce così la conferenza stampa di presentazione di Luka Romero.