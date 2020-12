LIVE MN - Sampdoria-Milan: 4 assenze pesanti per Pioli. Le formazioni ufficiali

19.27 - Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. A disposiz: Letica, Ravaglia, Colley, Yoshida, Regini, Rocha, Askildsen, Ekdal, Léris, Damsgaar; Verre, Ramirez, La Gumina. Allenatore: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli; Gabbia; Theo; Tonali; Kessie; Saelemaekers; Diaz; Calhanoglu; Rebic. A disposiz: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte,Kalulu,Castillejo, Hauge, Krunić, Mionić, Colombo, Maldini. All. Pioli

19.00 MILAN VERDE - Tante assenze per il Milan. Questa sera la squadra di Stefano Pioli sfiderà la Sampdoria al "Ferraris" nel posticipo della decima giornata di campionato. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'undici titolare sarà ancora più giovane con un'età media di 22 anni e 10 mesi. Una linea verde senza eguali nei top cinque campionai d'Europa.

18.30 - ESAME PER GABBIA E ROMAGNOLI - Entrambi sono in crescita e contro la Samp, come detto, dovranno riuscire a contenere il solito Quagliarella. Gabbia sta studiando per avere un posto stabile nel futuro del Milan, quello che si è già guadagnato Romagnoli (con tanto di fascia da capitano). Accompagnare il Milan oltre l’ostacolo Samp, scrive la Gazzetta, sarebbe un buon modo per non far rimpiangere Kjaer.

18.00 - L'11 BLUCERCHIATO - Ecco la probabile formazione della Sampdoria - riportata dalla Gazzetta dello Sport - che potrebbe scendere in campo contro il Milan. Mister Ranieri potrebbe schierare i suoi con il 4-4-2: Audero in porta, poi Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello in difesa; a centrocampo Candreva, Thorsby, Ekdal e Jankto; in attacco il tandem Gabbiadini-Quagliarella.

17.30 - IL MILAN E CALVARESE - E' Giampaolo Calvarese l'arbitro designato per la gara di questa sera Sampdoria-Milan. Sono 16 i precedenti tra il Milan e il fischietto di Teramo: 10 vittorie per i rossoneri, 3 pareggi e 3 sconfitte.

17.00 - LE PAROLE DI RANIERI - "Contro la capolista sarà una partita spero bellissima, dovremmo dare prova di noi stessi, di compattezza, di spirito di sacrificio. Ho visto anche la partita contro il Celtic, hanno fatto una partita meravigliosa. Attaccano gli spazi in velocità, giocando ad uno due tocchi. Ricercano sempre la profondità, il goal. Sarà veramente una gran bella partita, almeno me lo auguro". Così Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha presentato il match di questa sera contro il Milan.

16.00 - I PRECEDENTI DI PIOLI - Stefano Pioli ha affrontato diciassette volte la Sampdoria da allenatore. Il risultato più frequente è il pareggio: ben 8 gare terminate senza un vincitore, di cui l'ultima è lo 0-0 di San Siro dello scorso gennaio. Le vittorie per il tecnico emiliano sono state quattro (una col Milan a luglio), mentre le sconfitte cinque.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

15.10 - PIOLI VS RANIERI - In avvicinamento a Sampdoria e Milan si può guardare ai precedenti tra i due allenatori. Il tecnico rossonero ha un buon score con l'allenatore romano negli scontri diretti. In 5 partite precedenti sono due le vittorie di Pioli e tre i pareggi. Grande amicizia tra i due.

14.30 INDISPONIBILI - Sono cinque le assenze nel Milan che affronterà la Sampdoria a Marassi, tre delle quali piuttosto pesanti. Pioli, infatti, dovrà fare a meno di giocatori importanti come Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Fuori dai convocati anche Musacchio e Leao.

14.00 AUGURI CALABRIA! Oggi non è solo il giorno di Sampdoria-Milan, ma è anche il compleanno di Davide Calabria. Il terzino rossonero, che questa sera scenderà in campo, compie 24 anni.

13.30 I CONVOCATI - Dopo il bel successo casalingo contro la Fiorentina, i rossoneri riprendono il filo in Serie A. Con Mister Pioli in panchina ma con qualche assenza a cui ovviare, ecco la lista dei convocati rossoneri per la sfida delle 20.45 di oggi a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Sampdoria-Milan, posticipo serale valido per la decima giornata di Serie A. Gara difficile per i rossoneri, che contro la Sampdoria non potrà contare su giocatori importanti come Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic, oltre alle assenze di Musacchio e Leao. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Genova.