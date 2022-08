LIVE MN - Sassuolo-Milan (0-0): doppia occasione con Pobega e Leao

15' Bell'azione di squadra del Milan, che termina con una conclusione telefonata di Brahim Diaz.

14' Primo corner del match a favore del Sassuolo. Rimpallo tra Bennacer e Thorstvedt che favorisce l'algerino.

12' Destro secco di Leao da fuori area, conclusione che termina vicino al sette.

8' Prima occasione per il Milan. Leao trova Pobega in profondità, Consigli chiude lo specchio all'ex Torino. Sulla ribattuta arriva Leao che calcia malissimo. Rinvio dal fondo per i neroverdi.

5' Punizione dai 35 metri per il Milan. Il Sassuolo libera l'area.

1' Si parte! Primo possesso per il Sassuolo.

- Entrano in campo le squadre. Milan in maglia bianca, Sassuolo con la solita divisa neroverde.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Reggio Emilia, dove tra pochi istanti Sassuolo e Milan si sfideranno. Sono passati più di tre mesi da quel giorno al Mapei Stadium con la vittoria per 3-0 sui neroverdi e il conseguente Scudetto vinto dai rossoneri. Ma oggi si gioca per un altro campionato, per provare a vincere un altro titolo. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos;. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, D'Andrea, Tressoldi, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli