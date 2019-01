LIVE MN - Scaroni: "Acquisto di Paquetà dimostra impegno di Elliott. Vogliamo rispettare FFP. E sull'incontro con la UEFA..."

- termina qui la conferenza stampa di Paolo Scaroni in occasione della presentazione di Lucas Paquetà.

Su cosa si aspetta il Milan dall'incontro con la UEFA a Nyon: "In generale non vorrei parlare delle nostre negoziazioni sul tema UEFA. In particolare oggi, in cui siamo qui per Paquetà. Ci riaggiorniamo quando avremo notizie più fresche".

Sulla presentazione di Paquetà: "E' una giornata per noi importante. Ne abbiamo parlato tanto di Paquetà, ma finalmente è qui con noi. Il suo acquisto sta ad indicare ulteriormente l'impegno che ha Elliott per riportare il Milan dove gli spetta. Anche questo è un tassello di quel mosaico che stiamo componendo per riportare il Milan dove dev'essere. E' il trentacinquesimo brasiliano della storia del Milan su 965 giocatori che hanno disputato gare ufficiali con la maglia rossonera. Mi preme dire che siccome la scoperta di Paquetà l'ha fatta Leonardo, non posso evitare di dire che la mano di Leonardo con i suoi connazionali è sempre stata fortunata e credo che anche con Paquetà continuerà questa linea di successo. Questa operazione non significa che il Milan non ha in mente di rispettare le regole del FFP. L'operazione rientra nelle regole. Oggi si parla di Paquetà e vi pregherei di mantenere le domande su questo tema"

