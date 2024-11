live mn Scaroni: "Essere presidente dell'unica squadra di Milano un'emozione". Fonseca: "Milan club universale"

Presso il Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano è in corso l’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan”: iniziativa dedicata a Milano e ai milanesi, per condividere la storia del Club, attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline. Presenti, tra gli altri, il presidente Paolo Scaroni, il CEO Giorgio Furlani, il mister Paulo Fonseca ed il calciatore della Prima Squadra Matteo Gabbia. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

Prende parola il presidente Paolo Scaroni: “Io sono Vicentino, sono arrivato a Milano a fare la Bocconi (l’università, ndr). Vengo qui e mi perdevo per strada, non ricordavo bene dove fosse San Babila. Pensare che dopo tanti anni sono presidente dell’unica squadra di Milano, diciamo la verità: a Milano ce n’è solo una, vera. Mi dà un’emozione incredibile. Pensare che sono presidente ormai da quasi sette anni, sono un presidente di lungo corso, ho avuto il privilegio di festeggiare i 120 anni di storia del Milan e oggi i 125 anni. Questo libro è meraviglioso, l’ho visto ieri sera per la prima volta ed è una novità anche per me. È pieno di fotografie meravigliose che anche per me, che il Milan un po’ lo conosco, rappresentano tante cose nuove e belle. Va comprato e tenuto in una teca”.

Quali sono le sue foto preferite? “A me piacciono tutte le immagini in cui solleviamo una coppa. La verità è che a me piace soprattutto quando vinciamo. Quando perdiamo devo dire un po’ meno (sorride, ndr). Quando Maldini solleva la coppa, quando Berlusconi ha sollevato tante coppe, soprattutto quelle internazionali sono quelle di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi”.

Prende parola mister Paulo Fonseca: “Il Milan è un club universale. Quando sono arrivato qui è stato facile capire la dimensione del Milan. Magari per i tifosi che sono qui in Italia è difficile capire la grandezza, ma io che sono portoghese, ho lavorato in Ucraina e Francia ed è impressionante la dimensione del Milan. Ci sono tanti tanti tifosi milanisti anche in Ucraina, Portogallo, in tanti paesi. Talvolta non sappiamo la vera grandezza del Milan”.

C’è una pagina della storia del Milan che l’ha emozionato particolarmente? “Ho sempre seguito il Milan quando ero piccolo. Difficile non ricordare il Milan che ha vinto la Champions League, il Milan di Tassotti, Baresi, Maldini, Rijkaard, Gullit, van Basten, Costacurta… Mi ricordo molto bene di questi tempi e di come il Milan abbia segnato il calcio con questi giocatori”.

Al Flagship Store è intervenuto anche il difensore del Milan Matteo Gabbia, che ha parlato delle emozioni provate il giorno del 19esimo scudetto rossonero: “Sicuramente è stato un momento fantastico, un momento che poi legherà tutti i componenti che hanno fatto parte di quella rosa lì. È stato un momento bellissimo ma anche il giorno prima, il viaggio che ci ha portato a Reggio-Emilia in treno, l’arrivo nella città dove ad aspettarci c’erano già tantissimi tifosi. Il giorno della partita allo stadio sono arrivati e c’era davvero una marea rossonera. Quindi è stato avere un ricordo indimenticabile che ci legherà tutti e che ci porteremo per tempo dentro”.

Il difensore rossonero ha poi concluso il suo intervento dicendo: “È un’emozione speciale quella di poter rappresentare il Milan in Europa, anche perché ci hanno lasciato un’eredità molto importante con tantissime vittorie, che hanno fatto la storia di questo sport e di questa società. Di conseguenza noi cerchiamo ogni volta di essere al livello giusto, di dare il 100% di noi, e tante volte riusciamo anche a toglierci grandissime soddisfazioni come ad esempio la settimana scorsa (vs Real Madrid, ndr), dove è stata una bella partita ma è ovvio che per raggiungere i livelli e gli standard che è giusto che meriti il Milan, c’è bisogno di tanto impegno e forse anche di un po’ di tempo. Però siamo sulla strada, che abbiamo la volontà al 100% di poter cercare di riscrivere la storia come hanno fatto loro che sono entrati nella leggenda insomma”.

