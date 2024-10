live mn Serie C, Milan Futuro-Pianese (0-1): finisce con un amaro ko e in 9 contro 11

vedi letture

16.56 - Doveva essere la partita del rilancio per il Milan Futuro, che aveva raccolto 4 punti nelle ultime due partite. Arriva un clamoroso e doloroso ko contro una Pianese che arrivava alla vigilia con gli stessi punti dei rossoneri. Decisiva l'espulsione dopo 4 minuti di Coubis, che ha inevitabilmente condizionato la partita. I ragazzi di Bonera soffrono e resistono per un tempo, poi cadono al 66' per un gol di Mastropietro. Un super Lapo Nava evita un passivo peggiore: il portiere para anche un calcio di rigore all'89'. Milan Futuro che gioca gli ultimi minuti in nove uomini per doppio giallo rimediato in pochi secondi da Minotti. Ora la squadra è solitaria al penultimo posto in classifica, davanti solo al Legnago Salus. E il prossimo impegno è di quelli sulla carta proibitivi, sul campo del Pescara anche se l'incontro potrebbe essere rinviato per i troppi nazionali convocati.

95' - TRIPLICE FISCHIO. MILAN FUTURO - PIANESE 0-1

93'- La Pianese guadagna tempo.

91' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Lapo Nava eccezionale oggi pomeriggio ed è grazie a lui se il Milan può ancora giocarsela fino all'ultimo minuto.

89' - NAVA PARA IL RIGORE A ODJER!!!! C'È ANCORA SPERANZA PER IL MILAN FUTURO

88' - Minotti prima ammonito, poi rimedia qualche secondo dopo un altro giallo per proteste. Milan Futuro che giocherà gli ultimi minuti in nove uomini.

87' - Odjer entra e si procura subito un rigore. Minotti lo stende.

84' - Cambio per la Pianese: esce l'autore del gol, Mastropietro, entra Odjer.

83' - Mignani ancora pericoloso per la Pianese, la difesa rossonera devia in corner.

81' - Dell'assetto offensivo iniziale di Bonera, nessuno ha finito la partita. Bonera ha infatti sostituito, oltre a Chaka Traoré, anche Liberali, Turco e Cuenca.

79' - Bonera si gioca la carta Samuele Longo. Il centravanti prende il posto di Chaka Traoré.

78' - Salgono a tre gli ammoniti del Milan: Hodzic, Nava e Bozzolan. E al 4' è stato espulso Coubis.

77' - Ammonito anche Bozzolan per gioco falloso.

76' - Reazione Milan Futuro con Chaka Traoré che ci prova dalla distanza, ma viene murato dalla difesa.

74' - Altra uscita provvidenziale di Nava. Milan Futuro in difficoltà, l'inferiorità numerica dal 4' si fa sentire.

73' - Nava evita il radoppio della Pianese murando Mignani.

71' - Comunicato il dato degli spettatori presenti al "Chinetti" di Solbiate Arno. Sono 595 i presenti per Milan Futuro-Pianese.

68' - Ammonito Bonera per proteste.

66' - Gol della Pianese, la sblocca proprio Mastropietro che un minuto prima aveva avuto una grande occasione. Boccadamo si porta a spasso la difesa rossonera, mette in mezzo per il numero 10 dei toscani che con un rasoterra supera Nava.

65' - Grande occasione per la Pianese: cross dalla destra per Mastropietro che di testa da posizione favorevole manda fuori di pochissimo.

61' - Dura un quarto d'ora la partita di Sorrentino della Pianese. Il centrocampista si fa male e lascia il campo a Fallini.

60' - Cambio per il Milan: fuori Cuenca, dentro Sia.

56' - Secondo cambio per la Pianese: fuori il difensore Chesti, dentro Indragoli.

51' - Lo spartito è lo stesso del primo tempo, con la Pianese che ha il dominio territoriale approfittando della superiorità numerica.

47' - Un cambio nell'intervallo anche per la Pianese, che ha sostituito il centrocampista centrale Simeoni con Sorrentino.

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Due cambi per il Milan: fuori Hodzic e Turco, dentro Malaspina e Fall.

15.50 - Zero a zero dopo i primi 45' in una partita fortemente condizionata per l'espulsione di Coubis dopo soli quattro minuti di gioco. Pianese che ha approfittato della superiorità numerica, dominando nelle prime battute e anche in quelle finali dove ha costruito due nitide occasioni da gol. Milan che resiste e sfrutta un paio di ripartenze, andando anche vicino al clamoroso vantaggio con Turco e con Cuenca. C'è anche un gol annullato a Traoré per fuorigioco. È durata solo dieci minuti la partita di Mattia Liberali, subito sostituito da Bartesaghi per rimediare al rosso di Coubis. Da segnalare le ammonizioni rimediate da Hodzic e Nava. Una partita sulla carta che era alla portata, ma la storia è cambiata.

48' - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

47' - Minotti si immola e salva un gol fatto dalla Pianese: conclusione di Mignani da posizione ravvicinata, si oppone il difensore rossonero che ci mette tutto il corpo e devia in corner.

46' - Concessi due minuti di recupero.

45' - Finale di prima frazione di gara targato Pianese. I toscani prendono coraggio costruendo diverse occasioni da rete.

43' - Occasione clamorosa per la Pianese: pasticcia Bartesaghi, ne approfitta Mignani che mette in mezzo un traversone basso sul quale non riesce ad avventarsi da pochi passi Mastropietro.

42' - Prima ammonizione per un giocatore della Pianese, si tratta di Boccadamo per gioco falloso su Bozzolan.

39' - È rientrato in campo Turco.

37' - A terra Turco per uno scontro di gioco a centrocampo. Serve l'intervento dei medici. Gioco interrotto per qualche minuto, con l'attaccante che abbandona momentaneamente il campo. In questo istante il Milan è in doppia inferiorità numerica.

36 - L'arbitro Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto ha fin qui sventolato due cartellini gialli e un rosso, tutti ai giocatori del Milan Futuro.

34' - Ammonito anche Lapo Nava per perdita di tempo.

32' - Lavoro di grande sacrificio per gli esterni offensivi del Milan Futuro, costretti ad arretrare di qualche metro dopo l'inferiorità numerica.

28' - Gol annullato al Milan, ma i rossoneri ci sono. Boer salva su Turco, arriva Traoré che scarica in rete ma l'ivoriano è in fuorigioco.

25' - Nava ancora una volta impegnato, il portiere si mostra sempre reattivo.

22' - Milan che con l'uscita di Liberali è passato a un 4-4-1.

20' - DOPPIA OCCASIONE PER IL MILAN FUTURO. Nel giro di 60 secondi prima Turco di tacco si vede respingere il tentativo da un difensore. Sullo sviluppo dell'azione ci prova Cuenca di testa da distanza ravvicinata, ma la palla finisce a lato di poco.

18' - Pianese che sfonda sull'out sinistro rossonero e continua a creare occasioni da rete.

17' - La condizione di inferiorità numerica da parte del Milan Futuro ha spostato l'inerzia della partita in favore della Pianese che sta schiacciando i rossoneri nella loro area di rigore. Ci prova Proietto dopo con palla che finisce alta.

15' - Altro cartellino per il Milan Futuro: ammonito Hodzic per un fallo a centrocampo.

14' - Le due squadre sono appaiate in penultima posizione con 5 punti a testa.

12' - Altra punizione della Pianese, per fallo di Chaka Traoré. Tiro telefonato e parata facile di Nava.

10' - Già finita la partita di Mattia Liberali. Esigenze tattiche dopo l'espulsione di Coubis. Il trequartista lascia posto a Bartesaghi.

9' - Milan che si è complicato la vita terribilmente, in una partita importantissima per uscire dalle sabbie mobili della zona playout contro una diretta concorrente. Pianese che prende coraggio.

5' - Nava risponde bene alla punizione avversaria.

4' - CLAMOROSO, MILAN GIA IN DIECI UOMINI. Cartellino rosso sventolato a Coubis che ha fermato un avversario lanciato in area.

15.00 - SI PARTE!

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno! Tra pochi minuti prenderà il via l'ottava giornata di campionato di Serie C - Girone B tra il Milan Futuro e la Pianese. I rossoneri di Daniele Bonera sono reduci da quattro punti conquistati nelle ultime due partite e oggi vogliono dare seguito a un momento positivo. Di fronte la squadra toscana che si trova appaiata in classifica proprio ai giovani Diavoli. La redazione di MilanNews.it, come di consueto, vi propone il live testuale del match azione per azione: rimanete con noi!

Di seguito le formazioni ufficiali: Spicca l'assenza di Francesco Camarda, Alex Jimenez e Kevin Zeroli, un indizio chiaro di come tutti e tre siano destinati a far parte della prima squadra in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina.

MILAN (4-2-3-1): Nava; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Hodzic; Cuenca, Liberali, Traoré; Turco. A disp. Mastrantonio, Bartesaghi, Malaspina, Longo, Alesi, Fall, Sia, Bakoune, Zukic. All. Daniele Bonera.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Chesti, Pacciardi, Polidori; Nicoli, Proietto, Simeoni, Boccadamo; Mastropietro, Colombo; Mignani.A disp. Filippis, Odjer, Papini, Spinosa, Indragoli, Sorrentino, Falleni, Capanni. All. Fabio Prosperi.

ARBITRO: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

ASSISTENTI: Andrea Zoppi di Firenze e Giovanni Ciannarella di Napoli

IV UFFICIALE: Giovanni Matteo di Sala Consilina.