live mn - Sorteggi Champions 23/24, Milan nel gruppo F con PSG, Dortmund e Newcastle

Milan nel gruppo F con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

19-20 settembre - Prima giornata tra tra Inter (A) e Verona (H)

3-4 ottobre - Seconda giornata tra Lazio (H) e Genoa (A)

24-25 ottobre -Terza giornata tra Juventus (H) e Napoli (A)

7-8 novembre - Quarta giornata tra Udinese (H) e Lecce (A)

28-29 novembre - Quinta giornata tra Fiorentina (H) e Frosinone (H)

12-13 dicembre - Sesta giornata tra Atalanta (A) e Monza (H).

18.52 - Si conclude così il sorteggio.

- Il calendario con date e trasferta verranno comunicati nella giornata di sabato.

GRUPPO A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray.

GRUPPO B: Siviglia, Arsenal, PSV, RC Lens.

GRUPPO C: Napoli, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlin.

GRUPPO D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad.

GRUPPO E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic.

GRUPPO F: PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle.

GRUPPO G: Manchester City, RB Lipsia, Stella Rossa, Young Boys.

GRUPPO H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp.

18.45 - Ora tocca alle squadre di quarta fascia. Vediamo come verrà completato il girone di del Milan, l'F, che per ora comprende PSG e Borussia Dortumd.

GRUPPO A: Bayern Monaco, Manchester United

GRUPPO B: Siviglia, Arsenal, PSV

GRUPPO C: Napoli, Real Madrid

GRUPPO D: Benfica, Inter, Salisburgo

GRUPPO E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio

GRUPPO F: PSG, Borussia Dortmund, AC Milan

GRUPPO G: Manchester City, RB Lipsia, Stella Rossa

GRUPPO H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk

18.34 - Ora tocca alle squadre di terza fascia. C'è il Milan

GRUPPO A: Bayern Monaco, Manchester United

GRUPPO B: Siviglia, Arsenal

GRUPPO C: Napoli, Real Madrid

GRUPPO D: Benfica, Inter

GRUPPO E: Feyenoord, Atletico Madrid

GRUPPO F: PSG, Borussia Dortmund

GRUPPO G: Manchester City, RB Lipsia,

GRUPPO H: Barcellona, Porto

18.28 - Ora tocca alle squadre di seconda fascia.

GRUPPO A: Bayern Monaco

GRUPPO B: Siviglia

GRUPPO C: Napoli

GRUPPO D: Benfica

GRUPPO E: Feyenoord

GRUPPO F: PSG

GRUPPO G: Manchester City

GRUPPO H: Barcellona

18.22 - Inizia il sorteggio per le squadre di prima fascia. Il Milan può capitare con PSG, City, Barcellona o Feyenoord.

18.15 - Presenti sul palco Joe Cole ed Eric Abidal, leggende rispettivamente del Chelsea e del Barcellona. Saranno loro a sorteggiare le squadre coordinati da Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA.

18.05 - C'è Franco Baresi, vicepresidente onorario del Club, a rappresentare il Milan questa sera.

18.00 - Comincia la cerimonia in quel di Monaco.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale dei sorteggi dei gironi della nuova edizione della Champions League 23/24. Il Milan di Mister Pioli verrà estratto dalle urne della terza fascia. Per il terzo anno consecutivo, quindi, i rossoneri parteciperanno alla Champions.

Rimanete con noi per scoprire gli avversari del Milan ai gironi!

LE FASCE

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

TERZA FASCIA

Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv, Copenaghen

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Royal Antwerp.

-

I DETTAGLI

Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 si svolge oggi, giovedì 31 agosto, a Monaco a partire dalle ore 18:00.

Fase a gironi

Numero di squadre coinvolte: 32

Numero di partite: 96 (16 partite per giornata, cioè 2 partite per gruppo, per un totale di 6 giornate)

Giorni delle partite: 19/20 settembre 2023, 3/4 ottobre 2023, 24/25 ottobre 2023, 7/8 novembre 2023, 28/29 novembre 2023, 12/13 dicembre 2023

Orari del calcio d'inizio: 18:45 CET o 21:00 CET

Scopo e condizioni del sorteggio

Il sorteggio della fase a gironi ha lo scopo di suddividere i 32 club in 8 gruppi di 4 squadre. I gruppi saranno denominati da A a H.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

- I club dello stesso Paese non devono essere sorteggiati nello stesso gruppo.

- Nel caso di associazioni con due rappresentanti, questi club saranno accoppiati in modo da dividere le loro partite tra il martedì e il mercoledì di ogni settimana di gare.

Nel caso di associazioni con tre rappresentanti, saranno abbinati solo due club.

Nel caso di associazioni con quattro o cinque rappresentanti, saranno effettuati due abbinamenti.

Tutti questi abbinamenti saranno basati sull'audience televisiva.

- Ogni squadra giocherà tre partite il martedì e tre partite il mercoledì.

- Ogni club gioca una partita in casa e una in trasferta contro ogni altro club del suo gruppo. Un club non giocherà più di due partite in casa o due in trasferta di seguito e ogni club giocherà una partita in casa e una in trasferta nelle prime due e nelle ultime due giornate.

Spiegazioni sul sorteggio

Per il sorteggio della fase a gironi, i 32 club coinvolti sono suddivisi in quattro gironi da otto squadre.

Il primo gruppo comprende il detentore del titolo (Manchester City), il detentore della UEFA Europa League (Siviglia FC) e i campioni nazionali di Spagna, Italia, Germania, Francia, Portogallo e Paesi Bassi.

Gli altri tre gironi sono composti in base alla classifica dei coefficienti dei club stabilita all'inizio della stagione.

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese giochino in giorni separati, secondo i principi di accoppiamento sopra citati, gli otto gruppi saranno distinti per colore: i gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu.

Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H).

I gruppi rossi e i gruppi blu giocheranno necessariamente in due sequenze di partite diverse.