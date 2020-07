LIVE MN - SPAL-Milan: turnover per Pioli, chance per Calabria e Paquetà. Ibra parte dalla panchina

20.33 - Di seguito le formazioni ufficiali di SPAL-Milan:

SPAL: Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; B. Dabo, Valdifiori, D'Alessandro; Valoti; Petagna, Floccari. All. Di Biagio.

A disposizione: Thiam, Meneghetti, Cionek, Fares, Salamon, Missiroli, Murgia, Tunjov, Strefezza, Castro, Cerri, Mendoza.

MILAN: Donnarumma G; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Krunic, Leao, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maldini.

19.45 - Secondo quanto riferito da Kickest, il Milan è l'unica squadra di Serie A, insieme al Bologna, a non aver mai segnato nei primi 10 minuti della partita. Il record personale stagionale dei rossoneri è di Hakan Calhanoglu, che alla seconda giornata contro il Brescia segnò con un colpo di testa dopo 11 minuti e 15 secondi.

18.45 - Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, Luigi Di Biagio non ha ancora sciolto i dubbi in attacco per la formazione di questa sera. L'allenatore dei padroni di casa non sa se potrà far affidamento su Andrea Petagna, non al top della forma. Al suo posto potrebbe scendere in campo Floccari. Di seguito la probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Strefezza; Cerri, Petagna.

18.30 - La gara di ritorno dello scorso campionato al Paolo Mazza tra SPAL e Milan è stata la prima in cui Franck Kessié ha

partecipato a tre reti nel massimo campionato (due gol e un assist vincente).

17.35 - Nelle ultime tre sfide di Serie A contro la SPAL Hakan Calhanoglu ha segnato un gol e servito un assist - il turco non ha ancora trovato la rete in trasferta in questo campionato.

17.15 - Il Milan invece vinto cinque delle otto partite di Serie A con Mariani arbitro (1N, 2P): tra queste il 4-0 sulla SPAL del febbraio 2018 proprio a Ferrara.

17.00 - AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024.

16.40 - Ante Rebic ha segnato otto gol nelle ultime nove partite giocate con la maglia del Milan in Serie A. Tutti i 10 gol firmati dal croato in Serie A sono arrivati su azione: sette di questi nel corso dei secondi tempi.

16.20 - Stefano Pioli conta cinque partite in Serie A contro la SPAL: tre successi e due pareggi per il tecnico rossonero – tra le squadre contro cui l’attuale allenatore del Milan non ha mai perso in Serie A, la SPAL è quella contro cui conta più gare.

16.00 - Zlatan Ibrahimovic non ha mai giocato contro la SPAL in Serie A: quella ferrarese potrebbe diventare la sua vittima numero 29 nel campionato italiano (fino ad ora su 30 squadre affrontate ha segnato almeno un gol contro 28 di queste, solo contro Bari e Treviso non ci è riuscito).

15.36 - Sono 37 le sfide tra SPAL e Milan in Serie A: per i padroni di casa un successo, 12 pareggi e 24 partite perse - il Milan è la squadra contro cui la SPAL ha subito più gol in Serie A (84).

15.24 - SPAL e Milan si sono affrontati 18 volte in casa dei ferraresi in Serie A: 8 pareggi e 10 successi esterni, nemmeno una vittoria casalinga – quella rossonera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno quattro volte nel massimo campionato, contro cui gli estensi non hanno mai vinto una gara interna.

15.00 - Secondo quanto riferisce Sky, Stefano Pioli, per il match di questa sera contro la SPAL, starebbe pensando di schierare dal primo minuto una formazione con ben sei cambi rispetto all'ultima partita contro la Roma: in difesa Calabria e Gabbia al posto di Conti e Kjaer, in mezzo al campo Krunic per Kessie, mentre alle spalle di Rebic ci potrebbero essere Saelemaekers, Paquetà e Leao invece del trio che ha giocato contro i giallorossi composto da Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Questo, dunque, il possibile undici rossonero secondo Sky: Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Paquetà, Leao, Rebic.

14.00 - Questa la squadra arbitrale designata per SPAL-Milan:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: COSTANZO - VECCHI

IV uomo: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: MONDIN

13.02 - Dopo aver giocato le ultime due partite di campionato da terzino destro titolare, questa sera contro la SPAL, Andrea Conti dovrebbe osservare un turno di riposo e lasciare spazio dal primo minuto a Davide Calabria. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

12.37 - La Stampa in edicola questa mattina titola così: "Milan, turnover a Ferrara. Ibrahimovic riparte in panchina". Ampio turnover nella formazione rossonera contro la SPAL (per esempio Paquetà al posto di Bonaventura e Calabria al posto di Conti), tra i convocati di Pioli turna anche lo svedese, che però non giocherà dall'inizio, ma partirà dalla panchina.

12.25 - Al termine della seduta di rifinitura, lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei convocati per la gara di serie A TIM SPAL-Milan in programma questa sera alle 21,45 allo stadio “Paolo Mazza”.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: Letica, Meneghetti, Thiam

DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Fares, Iskra, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti

ATTACCANTI: Cerri, Cuellar, Floccari, Horvath, Petagna

12.01 - Questa sera, ci sarà una novità al centro della difesa del Milan: come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, infatti, Stefano Pioli dovrebbe far rifiatare Simon Kjaer e dare una maglia da titolare a Matteo Gabbia. Sarà quindi il giovane prodotto del settore giovanile milanista a fare coppia con capitan Romagnoli.

11.48 - Per il match di questa sera contro la SPAL, Stefano Pioli avrà nuovamente a disposizione Zlatan Ibrahimovic che ha recuperato definitivamente dal problema muscolare la polpaccio rimediato a fine maggio in allenamento. Come riporta Il Giornale, lo svedese partirà dalla panchina, mentre una maglia da titolare potrebbe prendersela Lucas Paquetà.

10.46 - Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di SPAL e Milan che si affronteranno questa sera alle 21.45 a Ferrara:

SPAL: Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Cerri, Floccari.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.

09.58 - Tra le diverse novità di formazioni decise da Pioli per il match di questa sera in casa della SPAL, ce n'è una anche in mezzo al campo: turno di riposo per Franck Kessie e chance da titolare per Rade Krunic. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che Bennacer sarà invece confermatissimo.

09.44 - Dopo il match casalingo con la Roma, inizia il vero tour de force per i rossoneri, che vedremo in campo ogni tre giorni. Oggi, mercoledì 1° luglio, si gioca SPAL-Milan, questi i giocatori a disposizione di Mister Pioli per la trasferta di Ferrara:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić

09.35 - In vista del match di questa sera contro la SPAL, Stefano Pioli sta pensando a diverse novità in attacco dove l'unico sicuro di un posto da titolare è Ante Rebic: secondo Tuttosport, infatti, rispetto alla sfida contro la Roma in cui hanno giocato Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu, questa sera alle spalle del croato potrebbero trovare spazio Saelemaekers, Paquetà e Leao. Da capire se il tecnico milanista cambierà tutti e tre i trequartisti o solo alcuni.

08.59 - Sulla prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo trova spazio questa mattina anche il Milan, che questa sera sarà impegnato sul campo della SPAL: "Torna Ibra. Parte la volta per trovare l'Europa". Pioli ritrova Ibra, il quale partirà dalla panchina. I rossoneri cercano i tre punti per proseguire la loro corsa verso l'Europa League.

In vista del match di questa sera del Milan contro la SPAL, la redazione di Milannews.it vi farà compagnia con il suo live testuale fino al fischio d'inizio della sfida e vi terrà informati su tutte le ultime novità. Restate con noi!!!