LIVE MN - Supercoppa, Juve-Milan (0-0) - Destro di Cancelo: pallone che sfiora il palo

21' Cartellino giallo per Calhanoglu.

20' Punizione dalla sinistra per la Juve: cross in mezzo, Romagnoli allontana di testa.

17' Grande occasione per la Juve. Cancelo prende palla, entra in area e lascia partire un tiro in diagonale che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

16' Match in equilibrio.

12' Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma il suo tiro finisce ampiamente sul fondo.

9' Entrataccia di Bentancur su Bakayoko. Banti fischia il fallo ma non ammonisce il centrocampista bianconero.

5' Ritmi subito altissimi, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Rossoneri in possesso del pallone.

4' Cancelo affonda sulla destra e serve il numero Douglas Costa: gran conclusione a giro sul secondo palo, pallone che esce di pochissimo!

3' Rossoneri subito aggressivi in questi primi minuti, la squadra di Gattuso vuole subito imporre il proprio gioco.

2' Gioco subito fermo, invasione di campo da parte di un tifoso per un selfie con Cristiano Ronaldo. Nel frattempo rimessa laterale in favore del Milan.

1' Kessié prova subito un traversone in area di rigore, ma il pallone termina sul fondo. Si ripartirà da Szczesny.

1' Tutto è pronto. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Banti: si comincia!

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande entusiasmo allo stadio di Gedda. Casacca bianconera per la Juve, classica maglia rossonera per il Milan.

Un match da non perdere: Juventus e Milan si giocano la Supercoppa Italiana. Amici di MilanNews.it, benvenuti a Gedda (Arabia Saudita). Una sfida attesissima, quella tra bianconeri e rossoneri, una sorta di rivincita della finale di Coppa Italia andata in scena lo scorso maggio. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, Del Favero, De Sciglio, Khedira, Kean, Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All.: Allegri

MILAN: Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. A disp.: Reina, Donnarumma, Mauri, Higuain, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Musacchio, Strinic, Laxalt. All.: Gattuso