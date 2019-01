LIVE MN - Supercoppa, Juve-Milan (1-0) - CR7 e Banti decidono la gara

La Juve batte il Milan col minimo sforzo e conquista la Supercoppa Italiana. Decide un gol nella ripresa di Cristiano Ronaldo, abile a sfruttare una ingenuità della difesa rossonera per battere Donnarumma. La squadra di Allegri è brava e (soprattutto) fortunata, visto che poco prima Cutrone colpisce una clamorosa traversa a Szczesny ormai battuto. A quel punto sale in cattedra Banti, che prima non sanziona Matuidi per un fallaccio su Calabria, poi espelle Kessié per lo stesso fallo (dopo aver visionato il VAR); infine, il fischietto di serata non concede un netto rigore al Milan (stavolta non guarda nemmeno il VAR). La squadra di Gattuso esce a testa alta, ma il trofeo va alla Juventus.

95' Finisce qui: Juventus-Milan 1-0.

94' Cartellino giallo per Dybala.

92' Cristiano Ronaldo ci prova da fuori, ma calcia direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

87' Cartellino giallo per Ricardo Rodriguez.

86' Clamoroso rigore non fischiato al Milan per un netto fallo di Emre Can!

85' Cambio per la Juventus: Bernardeschi prende il posto di Bentancur.

82' Ammonizione per Calabria.

81' Bentancur ci prova da fuori, ma sbaglia completamente il tiro: pallone in curva.

79' Sostituzione per il Milan: Conti in campo al posto di Cutrone.

77' Juve ancora pericolosa. Cross di Alex Sandro, deviazione e pallone che mette in difficoltà Donnarumma.

74' Incredibile Banti! Visiona il VAR ed espelle Kessié per il precedente fallo.

73' Kessié commette lo stesso fallo di Matuidi: puntuale scatta il giallo per il rossonero.

72' Entrataccia di Matuidi su Calabria: Banti non ammonisce il centrocampista della Juve.

71' Doppio cambio per il Milan: Higuain e Borini prendono il posto di Paquetà e Castillejo.

68' La Juve trova il secondo gol con Dybala, ma la rete viene annullata per una precedente posizione di fuorigioco di Matuidi.

65' Cambio per la Juventus: Emre Can in campo al posto di Pjanic.

61' GOL DELLA JUVENTUS!!! Traversone in area per Cristiano Ronaldo, che beffa tutti e di testa batte Donnarumma. Ingenuità della difesa rossonera.

60' Azione manovrata del Milan, che poi va al tiro con Calhanoglu: destro a giro e pallone sul fondo.

59' Corner per la Juventus: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

58' Ronaldo punta Calabria e calcia con il destro: Donnarumma respinge con i pugni.

57' Douglas costa prende palla sulla destra e apparecchia per Pjanic, che calcia di prima intenzione dal limite ma sbaglia la conclusione.

56' Match apertissimo, le squadre si affrontano a viso aperto.

51' Calcio d'angolo per la Juventus: cross di Dybala e pallone direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

48' Milan vicinissimo al gol. Sinistro potente di Cutrone e pallone che sbatte sulla traversa a Szczesny ormai battuto.

47' Punizione da ottima posizione per il Milan: conclusione di Ronaldo e pallone sul muro rossonero.

45' Tutto è pronto. Fischio di Banti: si riparte! Possesso Juve.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Primo tempo in equilibrio al King Abdullah Sports City. I rossoneri giocano un buon match, ma faticano a creare pericoli dalle parti di Szczesny (solo un tiro nel finale di Calhanoglu). La Juve crea maggiori grattacapi a Donnarumma: prima Douglas Costa, poi Cancelo e Cristiano Ronaldo mettono in apprensione il portierone milanista, ma non inquadrano la porta. Poco dopo la mezzora Cutrone, lanciato a rete, viene fermato per un fuorigioco molto dubbio. Le due squadre si temono e si vede. Buona la prova di Paquetà, autore di alcuni numeri di alto livello.

47' Fine primo tempo.

47' Ammonizione per Castillejo.

45' Buona occasione per il Milan, che approfitta di un rimpallo favorevole: destro di prima intenzione e parata di Szczesny.

44' Cartellino giallo per Pjanic.

43' Juve a un passo dal gol. Cross sul secondo di Douglas Costa e tiro al volo di Cristiano Ronaldo, con il pallone che sbatte a terra si alza sopra la traversa.

41' Punizione dalla destra per la Juve: pallone dentro, libera la retroguardia del Milan.

39' Corner per la Juventus: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

36' La Juve si distende e va al tiro con Pjanic, ma la conclusione del bosniaco finisce altissimo sopra la traversa.

34' Paquetà serve in verticale Cutrone, che scatta e si presenta a tu per tu con Szczesny: l'attaccante rossonero viene fermato per un fuorigioco molto dubbio.

33' Calcio d'angolo per la Juve: cross in area e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

31' Ripartenza veloce della Juventus in superiorità numerica: Ronaldo mette in area, Kessié sbaglia il disimpegno ma regala palla a Chiellini, che sbaglia tutto dal limite.

30' Corner per il Milan: pallone dentro, la Juve recupera e riparte.

26' Ammonizione per Alex Sandro.

24' Angolo per il Milan: cross in area, Szczesny sbaglia l'uscita ma nessun rossonero ne approfitta.

23' Calcio di punizione dalla sinistra per il Milan: destro di Calhanoglu e deviazione in angolo.

21' Cartellino giallo per Calhanoglu.

20' Punizione dalla sinistra per la Juve: cross in mezzo, Romagnoli allontana di testa.

17' Grande occasione per la Juve. Cancelo prende palla, entra in area e lascia partire un tiro in diagonale che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

16' Match in equilibrio.

12' Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma il suo tiro finisce ampiamente sul fondo.

9' Entrataccia di Bentancur su Bakayoko. Banti fischia il fallo ma non ammonisce il centrocampista bianconero.

5' Ritmi subito altissimi, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Rossoneri in possesso del pallone.

4' Cancelo affonda sulla destra e serve il numero Douglas Costa: gran conclusione a giro sul secondo palo, pallone che esce di pochissimo!

3' Rossoneri subito aggressivi in questi primi minuti, la squadra di Gattuso vuole subito imporre il proprio gioco.

2' Gioco subito fermo, invasione di campo da parte di un tifoso per un selfie con Cristiano Ronaldo. Nel frattempo rimessa laterale in favore del Milan.

1' Kessié prova subito un traversone in area di rigore, ma il pallone termina sul fondo. Si ripartirà da Szczesny.

1' Tutto è pronto. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Banti: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande entusiasmo allo stadio di Gedda. Casacca bianconera per la Juve, classica maglia rossonera per il Milan.

Un match da non perdere: Juventus e Milan si giocano la Supercoppa Italiana. Amici di MilanNews.it, benvenuti a Gedda (Arabia Saudita). Una sfida attesissima, quella tra bianconeri e rossoneri, una sorta di rivincita della finale di Coppa Italia andata in scena lo scorso maggio. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, Del Favero, De Sciglio, Khedira, Kean, Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All.: Allegri

MILAN: Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. A disp.: Reina, Donnarumma, Mauri, Higuain, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Musacchio, Strinic, Laxalt. All.: Gattuso