LIVE MN - Tomori: "Mercato? Non ho sentito la voglia di andare via. Se giochiamo a 3, 4 o 5 l'obiettivo è sempre vincere"

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Siamo nel giorno di vigilia di MIlan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League. Ultima spiaggia per i rossoneri che devono ribaltare l'1-0 patito a Rotterdam lo scorso mercoledì: in palio un posto agli ottavi di finale contro Inter o Arsenal. A parlare in conferenza stampa insieme a Ibrahimovic, che fa le veci di mister Conceicao assente per i noti motivi personali, c'è anche il centrale rossonero Fikayo Tomori. Queste le sue dichiarazioni.

Perché il Milan domani può passare?

"Dobbiamo arrivare in campo con l'atteggiamento giusto e la voglia di vincere che abbiamo sempre. In Olanda non è andata come volevamo, ma domani sappiamo bene cosa fare, vincere con due gol. Siamo pronti e carichi per vincere"

Domani una finale...

"Noi come una squadra e come difensori scendiamo in campo ogni partita con l'obiettivo di non prendere gol e domani siamo già sotto di uno. Sappiamo bene la qualità che abbiamo: ma se prendiamo un gol non dobbiamo perdere la concentrazione e credere in quello che stiamo facendo. Alla fine sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincere, dobbiamo essere focalizzati per ottenere ciò che vogliamo"

Cosa ha portato Walker alla difesa?

"Io e Kyle parliamo sempre. Ha portato un po' di calma ed esperienza: credo che tutta la squadra sa la qualità e i trofei che ha vinto, siamo contenti di averlo con noi. Quando dice qualcosa tutti ascoltano, sappiamo il giocatore che è. Non è come Ibra (ride, ndr), ha un modo diverso ma sta crescendo ancora in questa squadra: da quando è arrivato ha fatto un gran lavoro"

Quali sono state le difficoltà di Rotterdam e cosa avete studiato?

"Dopo la partita abbiamo parlato tra di noi ma non abbiamo visto le immagini perché avevamo il Verona: oggi sono sicuro che guarderemo la partita dell'andata per vedere le cose che non abbiamo fatto bene. I loro attaccanti hanno fatto una buona partita, con aggressività nei duelli e profondità con la palla. Dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare. La cosa più importante per me è focalizzarci su cosa fare noi meglio"

Sulle voci di mercato e la sua

"Io ho sempre detto che mi sono sentito a casa qua: nulla è cambiato. So che ogni mercato ci sono dei club e delle persone che ne parlano: io ero e sono adesso concentrato su cosa devo fare, stare qua. È un orgoglio e un piacere indossare questa maglia: non ho avuto nè sentito la voglia di andare via. Finché mi vogliono resto qua"

Riuscite a sostenere i 4 là davanti?

"Il mister dice sempre che se giochiamo con 3, 4 o 5 l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Per farlo devi correre e lottare, fare tutto per vincere. Noi andiamo sul campo e i titolari vanno in campo per vincere la partita. Se ne abbiamo 3, 4, 7 o 10 davanti è solo per vincere"