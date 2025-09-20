live mn Udinese-Milan (0-3): è finita al Bluenergy Stadium! Grande prova degli uomini di Allegri

90' + 3' | E dopo il primo calcio d'angolo concesso all'Udinese si è chiusa la partita del Bluenergy Stadium, con il Milan che ha travolto la formazione friulana grande a Christian Pulisic e Youssuf Foana.

90' | 3 minuti di recupero.

88' | Tentativo timido dell'Udinese, che con Miller ha cercato di impensierire Terracciano che invece ha bloccato senza troppi problemi il colpo di testa dello scozzese.

86' | Ancora Milan, questa volta con Loftus-Cheek, che in progessione ha costretto Kristensen a un grande intervento da dentro l'aria piccola.

85' | Conclusione velenosissima di Estupinan, che di contro balzo ha lasciato partire un tiro che si è spento di poco al lato della porta di Sava.

81' | Sostituzione anche per l'Udinese: fuori Atta, dentro Miller.

81' | Standing ovation per Luka Modric. Al suo posto entra Athekame, all'esordio assoluto con la maglia del Milan.

80' | Ancora Milan pericoloso, prima con Rabiot, che ha colpito Loftus-Cheek, e poi Saelemaekers, che col piattone ha costretto Sava.

79' | Altro tiro dell'Udinese, sempre dalla distanza, questa volta di Zaniolo. Terracciano questa volta si è limitato ad accompagnare la palla sul fondo.

77' | La prima parata di Terracciano arriva a poco più di 10 minuti dalla fine della partita. Dalla distanza ci ha provato Atta, la cui conclusione si è però spenta senza troppi problemi tra le braccia del numero 1 del Milan.

67' | Altro doppio cambio nel Milan: fuori Fofana e Pavlovic, dentro Ricci e De Winter.

64' | Come Loftus-Cheek, anche Nkunku è subito entrato in partita, presentandosi difronte a Sava con una conclusione che si è però spenta alta sopra la traversa.

63' | Neanche il tempo di entrare che Loftus-Cheek si è subito reso pericoloso con una girata di testa dentro l'area di rigore.

62' | Doppio cambio anche nel Milan: fuori Santiago Gimenez e Pulisic, dentro Nkunku e Loftus-Cheek.

60' | Scivolata miracolosa di Karlstrom, che intervendo ha evitato che la palla di Pulisic arrivasse a un indisturbato Santiago Gimenez dentro l'aria di rigore.

58' | Triplo cambio nel'Udinese: fuori Davis, Ekkelenjamp e Ehizibue, dentro Zaniolo, Rui Modesto e Zanoli.

55' | Ora il Milan gioca spensierato, divertendosi, ma non smettendo mai di attaccare e mettere in difficoltà la difesa avversaria, come successo con Zarraga che con un vero e proprio miracolo, in sforbiciata, ha negato a Pulisic la possibilità di ribattere a rete la possibile palla dello 0-4.

52' | GOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! Azione perfetta del Diavolo, che con qualità è partito dall'angolo di destra vicino alla propria area di rigore arrivando alla conclusione dopo meno di 10 passaggi con il solito Christian Pulisic, che con la complicità di Sava fa 0-3 per la formazione di Max Allegri.

50' | Cartellino giallo per Zemura dopo un intervento piuttosto ruvido su Saelemaekers.

46' | GOOOOOOL DEEEEEL MIIILAAAAAAN! Regalo di Kalstrom favorito dalla determinazione di Pulisic, che recupera il pallone mettendo Fofana nelle condizioni di poter calciare (forte) in porta, superare Sava e portare il Diavolo sullo 0-2.

45' | Si riparte al Bluenergy Stadium con il Milan in vantaggio grazie alla rete di Pulisic.

Cambio nell'intervallo per l'Udinese: fuori Iker Bravo, dentro Buksa.

Dopo 45' il Milan è avanti grazie alla rete al 40esimo di Christian Pulisic. Vantaggio meritato quello dei rossoneri, che alzando la qualità e la velocità del giro palla sono riusciti a trovare il modo per abbattere il muro eretto da un ottimo Sava, che intorno al 20esimo ha negato a Gimenez la gioia del gol (ritrovato) con una grande chiusura.

45' + 2' | Fine primo tempo al Bluenergy Stadium. Milan al riposo in vantaggio 1 a 0 sull'Udinese grazie al gol al 40esimo di Christian Pulisic.

45' | 2 minuti di recupero.

44' | Timide proteste dell'Udinese con Davis che ha reclamato un calcio di rigore dopo essersi intrecciato con Pavlovic dentro l'area. L'arbitro, però, ha lasciato proseguire non ritenendo falloso il contatto.

40' | GOOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAN! Bravissimo e rapidissimo Christian Pulisic a ribattere in rete una respinta di Sava, che aveva deviato un traversone di Estupinan destinato sul secondo palo per Gimenez.

32' | Il Milan insiste e sfonda soprattutto sulla sinistra. Per il momento, però, manca la cosa più importante, il gol per sbloccare la partita.

30' | Il primo cartellino giallo della partita è per Atta dell'Udinese, che sulle trequarti ha steso con un blocco Adrien Rabiot.

26' | Milan alla ricerca di spazi grazie al possesso palla. Per il momento l'Udinese regge.

19' | Occasione colossale per il Milan con Santi Gimenez. Il Bebote, a tu per tu con Sava, si è però fatto ipnotizzare dal portiere dell'Udinese.

14' | Fase della partita dove le due squadre si stanno studiando sfruttando il possesso palla.

12' | Allarme rientrato per Christian Pulisic

10' | Preoccupazione per le condizioni di Pulisic, rimasto a terra dopo un duro scontro di gioco con Zarraga.

3' | Immediata la risposta del Milan. Il primo squillo rossonero porta la firma di Christian Pulisic, la cui conclusione ravvicinata è stata prontamente respinta da Sava.

2' | La prima conclusione della partita è dell'Udinese: ci ha provato dalla lunga distanza Atta.

1' | Si parte al BluEnergy Stadium, è cominciata Udinese-MIlan

Amici ed amiche di MilanNews.it buonasera a tutti e benvenuti al Bluenergy Stadium di Udine, dove fra pochi minuti il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Udinese per la quarta giornata di Serie A Enilive. Dopo quelle su Lecce e Bologna la formazione rossonera vuole centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, così da scavalcare in classifica proprio l'Udinese e agganciare momentaneamente il Napoli di Antonio Conte in vetta. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-MILAN

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti: Cecconi e Scatragli

IV uomo: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: sabato 20 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium

TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision

Web: MilanNews.it