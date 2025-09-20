Milan, Modric e Rabiot hanno alzato il livello: "Centrocampo stellare e difesa blindata"

"Centrocampo stellare e difesa blindata": titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera che fa il punto sul Milan a poche ora dalla sfida all'Udinese. "A Udine senza Leao e Maignan, l'enigma Gimenez. Allegri vuole il tris. Milan, resta acceso".

Il giornale che si sofferma dunque sul centrocampo di qualità costruito dai rossoneri: "Un centrocampo di stelle per il cambio di passo. Luka Modric e Adrien Rabiot hanno alzato il livello nel cuore del gioco, portando classe e leadership".

"Allegri li ha voluti con forza. E ora si affida a loro per trovare quella continuità di risultati che deve essere alla base della stagione di rilancio del Milan. Dopo le due vittorie consecutive con Lecce e Bologna, stasera a Udine i rossoneri vanno a caccia di un tris che porterebbe energia ed entusiasmo in vista del doppio esame scudetto con Napoli e Juventus", prosegue il Corriere.