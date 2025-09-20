Landucci a Sky: "Prestazione straordinaria. Ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce"

Marco Landucci, vice di Allegri oggi sulla panchina del Milan in occasione della vittoria per 3-0 in casa dell'Udinese,ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara.

State prendendo la forma di Allegri? "Non so se sta prendendo le smebianze del mister, però oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria nell'aiutarsi e nel lottare su ogni palla. Poi hanno giocato bene tecnicamente. Avevamo un po' di paura per l'approccio ma lo hanno avuto molto buono"

Avete fatto tuti insieme un gradino? "Un gruppo serio, dobbiamo giocare al massimo partita dopo partita: ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce. Stasera si festeggia fino a mezzanotte e mezza, poi martedì abbiamo un'altra partita importante perché abbiamo un passaggio di turno che per noi è molto importante"

Avete fatto in fretta... Tutto merito vostro? I nuovi hanno dato una mano? "Quando siamo arrivati abbiamo trovato un gruppo sano, con voglia di alvorare. Questi sono i frutti del lavoro. Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, tutti lavorano al massimo. Questo è il segreto. Chiaramente l'arrivo di Rabiot e di giocatori importanti ci dà una mano. Ma voglio rimarcare lo spirito. Si sono accorti degli errori fatti con la Cremonese ma i dettagli fanno la differenza. Il calcio è questo. Quando ce l'hai devi far gol, quando nonce l'hai devi cercare di difendere"

Lavoro specifico sulla fase difensiva di squadra o sul reparto? "Abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: In due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppo. Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili. Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po', che lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti"