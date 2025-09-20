live mn Primavera, MIL-FRO (1-1): Scotti pareggia all'ultimo respiro

Il Milan Primavera pareggia 1-1 col Frosinone grazie ad un rigore nel recupero di Scotti. Rossoneri sempre in partita ma pericolosi solo a sprazzi ed in modo casuale: partita non proprio positiva dei ragazzi di Renna. Da salvare la voglia di non mollare fino all'ultimo secondo.

97' Triplice fischio, Milan-Froninone termina 1-1.

95' GOL! Scotti non sbaglia dal dischetto, spiazzato Minicangeli. 1-1!

94' Rigore per il Milan! Fallo in area su Scotti a tre minuti dalla fine. Fallo piuttosto netto, il direttore di gara non ha avuto dubbi.

92' Porta stregata per il Milan: Scotti da due passi liscia il pallone. Era un gol fatto a portiere battuto. Rossoneri ad un soffio dal pareggio.

90' Sette minuti di recupero.

89' Ultimi scampoli del match, Milan sulle gambe. Rossoneri che non riescono ad essere pericolosi.

85' Secondo tempo in cui il Milan ci ha provato con grande voglia ma è sempre mancata l'ultima scelta.

83' Dentro Tartaglia e Zaramella, per il Milan escono Pandolfi e Lontani.

74' Il Milan ci prova ma non sfonda.

68' Cooling break.

67' Azione strepitosa di Lontani in area, il cross dal fondo però è impreciso. Altra occasione sprecata.

65' Ammonito Vechiu per un fallo tattico.

65' Milan che schiaccia il Frosinone in difesa, gli ospiti per ora resistono.

60' Ancora Minicangeli decisivo: parata ad una mano su una conclusione pericolosa di Lontani.

59' Cambio Milan: fuori Mancioppi, dentro La Mantia

58' Occasionissima Milan. Ottimo filtrante di Ossola per Lontani, che da sinistra mette in mezzo un tirocross su cui non arriva Scotti.

57' Milan vicino al pareggio dopo una carambola stranissima, salva Minicangeli.

55' Colley prova il destro da fuori, largo. Frosinone alla ricerca del raddoppio.

49' Follia di Minicangeli con i piedi, Scotti non ne approfitta per un soffio.

46' Comincia la ripresa, primo possesso per il Milan.

- Rientrano in campo le due squadre, pronte per i secondi 45 minuti di gioco.

Prima frazione di gioco che ha visto il Milan Primavera in difficoltà: i rossoneri hanno fatto fatica a rendersi pericolosi e hanno sempre sofferto le discese del Frosinone. Gli ospiti infatti terminano il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Colley. Longoni ha salvato il risultato più volte con interventi importanti.

47' Fine primo tempo.

46' Castiello vicino al pareggio: controllo di petto e poi sinistro in girata. Grande parata di Minicangeli che nega il gol al Milan.

45' Due minuti di recupero.

44' Cichero prova la botta da fuori con il destro, la palla sfiora il palo alla destra di Longoni: Frosinone vicino al raddoppio, Milan in grande difficoltà.

39' Cross di Nolli dalla trequarti, Perera prova l'inserimento e va di testa: palla deviata in corner. Ancora nulla di fatto da calcio d'angolo.

37' Lontani va direttamente in porta, Colley salva tutto mentendoci la testa. Palla in corner.

36' Ossola prova l'azione personale sulla fascia e viene atterrato: punizione in una zona interessante per i rossoneri.

30' Rossoneri un po' sorpresi dal gol avversario, ma il Frosinone merita il vantaggio. Partita che si fa difficile.

23' Gol del Frosinone con Colley. Respinta di Longoni, stop e tiro di sinistro al volo del calciatore del Frosinone che trova la rete.

20' Lancio per Lontani che va sul fondo e mette in mezzo per Castiello: nulla di fatto. L'assistente sventola la bandierina, era fuorigioco.

16' Molto meglio il Frosinone in questo primo quarto d'ora.

13' Chance enorme per il Milan con Lontani, con il rossonero che tutto solo in area rientra sul destro e prova un cross improbabile: occasione sprecata.

11' Ancora una parata determinante di Longoni, bravissimo a deviare in corner con la mano di richiamo la botta di Befani destinata all'incrocio. Portiere del Milan protagonista in questo avvio. Nulla di fatto per il Frosinone sul corner.

9' Fraseggio Milan, il Frosinone è ben disposto in campo: rossoneri che per ora hanno difficoltà a rendersi pericolosi.

6' Tiro dalla distanza del Frosinone, grande intervento di Longoni in tuffo. Ospiti pericolosi.

2' Milan subito in possesso, i rossoneri studiano l'avversario.

1' Si comincia! Prima palla per il Frosinone.

Dopo l'importante vittoria di Cagliari il Milan Primavera ospita questa mattina allo stadio Silvio Piola di Novara il Frosinone per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Giovanni Renna e Giancarlo Marini. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

MILAN: Longoni; Nolli, Vechiu, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Ossola; Scotti, Castiello, Lontani. A disposizione. Faccioli, D'Errico, Tartaglia, La mantia, Del Forno, Batistini, Zaramella, Plazzotta, Grassini, Cullotta, Cissè. All. Giovanni Renna.

FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Lohmatov, Befani, Ceesay, Toci, Colley, Majdenic. A disposizione. Rodolfo, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari, Vacca. All. Giancarlo Marini.