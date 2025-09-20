Landucci a Sky: "Loro partiranno forte, noi dobbiamo partire più forti. Gimenez? Il gol arriverà"
Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, che oggi sostituirà in panchina a Udine il tecnico squalificato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre gara della sfida contro l'Udinese. Le sue parole.
Sulla responsabilità di sostituire Allegri: “Non è uguale, meglio se c’è Allegri: devo fare anche martedì. Max dalla panchina è un valore aggiunto: spero siano le ultime due volte”
È lo snodo come dice Allegri questa partita? “Molto determinante: giochiamo contro una squadra non solo fisica ma anche tecnica. A Udine sono sempre partite difficili, sono allenati da un bravissimo allenatore che fa cose semplici ma efficaci: ha giocatori forti e fisicità. Dobbiamo soffrire e pareggiare la loro forza. Partiranno molto forte e noi dobbiamo partire più forti ancora"
Su Pulisic: "Christian è un grande giocatore, è un bomber. Pensiamo che possa essere un valore aggiunto per questa squadra. Ruben Loftus-Cheek non è uscito per demerito, sta facendo molto bene. Nel calcio di oggi i 5 cambi sono determinanti”
Su Gimenez: “Sta giocando molto bene. Per un attaccante fare gol è la ciliegina sulla torta: sia in allenamento che in partita sta facendo molto bene, si mette a servizio della squadra e penso che arriverà anche il gol”
