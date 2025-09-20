live mn Verso Udinese-Milan: torna Pulisic, Gimenez confermato. Due ballottaggi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

12.00 - Sono due i dubbi di formazione che attanagliano Max Allegri in queste ore di avvicinamento alla sfida contro l'Udinese. Il primo riguarda Pavlovic e De Winter, il secondo invece Fofana e Loftus-Cheek, con i primi dei rispettivi ballottaggi al momento in vantaggio rispetto ai compagni per una maglia da titolare.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona sabato a tutti! Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, grazie alla rete dell'eterno campione Luka Modric, il Milan di Max Allegri sarà questa sera ospite dell'Udinese in una delle "4 partite più importanti della stagione" a detta dell'allenatore rossonero. Fischio di inizio alle 20.45. Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!