FOTO MN - Riecco la Curva Sud: i tifosi rossoneri presenti in trasferta a Udine
Silenziosa a San Siro per le note frizioni con il club rossonero, oggi la Curva Sud non farà mancare il suo sostegno al Milan in trasferta come accaduto a Lecce alla seconda giornata. Anche questa sera a Udine il settore ospiti sarà vivo e sarà pieno di tifosi rossoneri che sosterranno la squadra con i cori. Nella foto del nostro inviato al Bluenergy Stadium di Udine si vedono i preparativi della Curva Sud pronta ad entrare nell'impianto friulano a circa due ore dal calcio di inizio.
Questo il comunicato diramato ieri dalla Curva Sud che ha annunciato così la sua presenza in trasferta: "Dopo tanto silenzio in quel di San Siro domani (oggi, ndr) torneremo in modalità trasferta: come a Lecce un muro nero compatto, che torna a sventolare le bandiere, a innalzare con orgoglio gli stendardi, sostenendo 90 minuti i nostri ragazzi! Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!".
